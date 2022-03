MIT Sloan e Universidad del Pacífico lançam novo programa de análise de dados e certificação em inovação de negócios

CAMBRIDGE, Massachusetts, 1 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A crise da COVID-19 ilustrou a necessidade de uma melhor compreensão e gestão da infinidade de fontes de dados disponíveis para impulsionar a tomada de decisões. Para que empresas e organizações consigam prosperar no ambiente atual, precisarão aproveitar estas informações para inovar e buscar novas oportunidades. Uma mão de obra altamente qualificada com os conhecimentos para liderar esta mudança é a primeira oportunidade. Para gerentes no Peru e na região andina, a MIT Sloan School of Management está fazendo parceria com a Universidad del Pacífico para desenvolver um certificado de análise de dados e inovação em negócios dentro do programa de MBA executivo da Universidad del Pacífico. O programa é a primeira parceria do MIT Sloan com uma universidade no Peru.

O compartilhamento de conhecimentos aprimorados com os gerentes é vital para a aceleração do crescimento da economia peruana e para a promoção da prosperidade compartilhada para todos os setores. "O relacionamento do MIT Sloan com o Peru começou há vários anos com nossa equipe do Programa Regional de Aceleração do Empreendedorismo (REAP) do MIT. Este engajamento apresentou oportunidades para criar um futuro por meio do desenvolvimento de estratégias com resultados mensuráveis e sustentáveis. Complementando a cultura de inovação e empreendedorismo do Peru, o momento é ideal para o MIT Sloan continuar nosso relacionamento e fazer parceria com uma universidade líder no país, a fim de ajudar a acelerar o crescimento de futuros líderes empresariais", disse David V. Capodilupo, reitor assistente de programas globais do MIT Sloan.

Giuliana Leguía, diretora da Universidad del Pacífico Business School, destacou que "a universidade tem o orgulho de anunciar esta aliança com o MIT Sloan porque significa poder colaborar com uma instituição que, como a Pacífico Business School, se empenha em treinar líderes responsáveis que geram mudanças positivas na sociedade, mas também porque significa que, lado a lado com os melhores do mundo, podemos ajudar os profissionais peruanos a aprimorar estas habilidades em administração, análise de dados e inovação, necessárias para liderar, sob uma perspectiva diferente, a transformação que suas organizações e o país exigem".

Lee Ullmann, diretor sênior do escritório do MIT Sloan na América Latina, acrescentou: "O Peru é um lugar interessante para o MIT Sloan estar. Antes da pandemia, houve um grande crescimento econômico e social no país. A educação foi fundamental para a classe média em expansão. Esperamos nos tornar parceiros da Universidad del Pacífico para oferecer um novo programa de certificação em análise de dados e inovação de negócios para acelerar os conhecimentos em uma área essencial."

O novo programa começa em outubro de 2022, com até 45 alunos participando das aulas na Universidad del Pacífico em Lima. No ano seguinte, os alunos frequentarão aulas durante uma semana no MIT Sloan em Cambridge, Massachusetts.

Os corpos docentes da Universidad del Pacífico e do MIT Sloan se concentrarão em análise de dados e inovação em diversas áreas como varejo, assistência médica, mobilidade, bancos e pesquisa operacional.

Os formados pelo programa receberão o título de mestre da Universidad del Pacífico. Os formados também receberão um certificado do MIT Sloan do Programa de Imersão do MIT em Análise de Dados e Inovação de Negócios.

O programa de certificação faz parte do compromisso do MIT Sloan de apoiar o avanço da educação e da prática da administração de negócios na América Latina. Fundado em 2013, o escritório do MIT Sloan na América Latina se dedica a desenvolver e promover atividades significativas em toda a região, como visitas de professores e alunos, eventos de recrutamento de admissões e conferências.

