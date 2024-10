MiTAC Computing s'appuie sur les dernières technologies d'entreprise AMD pour offrir des performances et une densité de pointe aux charges de travail des centres de données axées sur l'IA.

NEWARK, Californie, 10 octobre 2024 /PRNewswire /-- MiTAC Computing Technology Corporation, un fabricant de conception de plateformes de serveurs leader du secteur et une filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouveaux serveurs hautes performances, dotés des derniers processeurs AMD EPYC™ de la série 9005 et des accélérateurs AMD Instinct™ MI325X.

MiTAC Computing Leverages Latest AMD Enterprise Technologies Offering Leadership Performance and Density for AI-Driven Data Center Workloads

« AMD est le fournisseur de solutions de centre de données de confiance privilégié par les grandes entreprises du monde entier, qu'elles mettent en œuvre des initiatives d'IA d'entreprise, construisent des déploiements cloud à grande échelle ou hébergent des applications professionnelles critiques sur site », a déclaré Ravi Kuppuswamy, vice-président senior de l'unité commerciale Serveurs d'AMD. « Nos derniers CPU AMD EPYC de 5e génération offrent les performances, la flexibilité et la fiabilité — avec une compatibilité dans l'ensemble de l'écosystème des centres de données x86 — pour fournir des solutions sur mesure qui répondent aux diverses exigences du centre de données moderne. »

« AMD stimule l'innovation en matière d'IA à l'échelle de divers marchés », a déclaré Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology Corporation. « En tant que partenaire technologique de longue date d'AMD, nous sommes ravis de lancer notre nouveau serveur AI, alimenté par les derniers processeurs de la série AMD EPYC 9005 et les accélérateurs AMD Instinct MI325X. Ensemble, nous mettons en avant l'impact transformateur de l'IA dans tous les secteurs d'activité. »

Processeurs AMD EPYC™ 9005 : Leadership en matière de performances et de densité dès la sortie de la boîte pour répondre aux exigences croissantes des charges de travail des centres de données critiques axées sur l'IA.

Les processeurs AMD EPYC™ de la série 9005 constituent la nouvelle génération de la puissante et efficace famille de processeurs AMD EPYC pour serveurs qui ont établi des centaines de records mondiaux de performance et d'efficacité. Les avancées de la famille de processeurs EPYC 9005 Series sont rendues possibles grâce à l'architecture de cœur « Zen 5 » révolutionnaire à haute performance et hautement efficace et aux technologies de processus de microprocesseur avancées, afin de mieux répondre aux besoins du centre de données moderne axé sur l'IA. La gamme complète d'offres de processeurs comprend un large éventail de nombres de cœurs (jusqu'à 192 cœurs, 384 threads par CPU), de fréquences (jusqu'à 5 GHz), de capacités de cache, de niveaux d'efficacité énergétique et de points de coût compétitifs - tous complétés par la compatibilité logicielle x86 familière qui permet aux serveurs basés sur le CPU AMD EPYC 9005 Series de prendre facilement en charge presque tous les besoins de l'entreprise.

Les clients de MiTAC Computing bénéficient de performances optimisées et d'un leadership en matière de densité avec les CPU AMD EPYC de 5e génération.

Avec les CPU AMD EPYC™ de la série 9005 en leur cœur, les nouveaux serveurs de MiTAC Computing sont conçus pour les charges de travail intensives pilotées par l'IA. Ils offrent des performances et une efficacité prêtes à l'emploi, permettant aux utilisateurs de répondre à des demandes croissantes tout en minimisant l'espace et la consommation d'énergie.

Pour les produits AI/HPC, MiTAC Computing présente trois modèles. Doté d'un facteur de forme standard de 2U, le MiTAC TYAN TN85-B8261 est un serveur GPU à deux sockets conçu spécifiquement pour le HPC et l'apprentissage profond. Il prend en charge jusqu'à quatre cartes GPU à double emplacement, 24 emplacements RDIMM DDR5 et huit plateaux de disques NVMe U.2 de 2,5 pouces remplaçables à chaud. Vient ensuite le serveur GPU monosocket 4U, le MiTAC TYAN FT65T-B8050. Ce modèle peut accueillir jusqu'à deux cartes GPU haute performance, dispose de huit emplacements DDR5 RDIMM et comprend huit plateaux de disques SATA de 3,5 pouces et deux plateaux de disques NVMe U.2 hot-swap de 2,5 pouces. Enfin, le MiTAC G8825Z5 est un serveur 8U à double socket qui prend en charge les tout nouveaux accélérateurs GPU AMD Instinct™ MI325X. Il offre également huit plateaux de disques U.2 de 2,5 pouces remplaçables à chaud et prend en charge jusqu'à 4 To de mémoire DDR5 6000, ce qui le rend idéal pour les infrastructures d'IA et de HPC à grande échelle.

De plus, il existe deux modèles 2U pour le stockage dans le cloud : le MiTAC TYAN TS70-B8056 et le TS70A-B8056. Le TS70-B8056 dispose de 12 plateaux de disques de 3,5 pouces à l'avant et de deux plateaux NVMe U.2 de 2,5 pouces à chaud à l'arrière, tandis que le TS70A-B8056, conçu pour des IOPS élevées, dispose de 26 plateaux de disques de 2,5 pouces à chaud à l'avant et à l'arrière. Plateaux NVMe U.2 de 2,5 pouces échangeables à chaud.

Également disponible, le MiTAC TYAN GC68C-B8056, un serveur cloud monosocket 1U équipé de 24 emplacements DIMM enregistrés DDR5 et de 12 baies de disques NVMe U.2 hot-swap de 2,5 pouces sans outil, est efficace et peu encombrant. En outre, MiTAC Computing présente deux cartes mères à socket unique : MiTAC TYAN S8050, compacte, et MiTAC TYAN S8056, optimisée pour les racks.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corporation, une filiale de MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), est spécialisée dans les solutions cloud, IA/HPC et edge computing et possède plus de 30 ans d'expertise en matière de conception et de fabrication. Principalement axé sur les centres de données à grande échelle, MiTAC offre des solutions flexibles et personnalisées pour divers systèmes et applications. Notre gamme de produits comprend les serveurs TYAN, les serveurs ORAN, des serveurs IA à haute performance et d'autres produits pour centres de données.

À l'origine, MiTAC exploitait le réseau de distribution de serveurs sous la marque TYAN et a commencé à vendre des serveurs Intel DSG sous la marque MiTAC en juillet 2023. En octobre 2024, nous avons intégré les marques TYAN et MiTAC afin de rationaliser nos opérations et d'optimiser la gestion de la marque. MiTAC est désormais la seule marque pour tous nos produits.

Site web de MiTAC Computing Technology Corporation :

http://www.mitaccomputing.com/

AMD, le logo AMD Arrow, AMD Instinct, EPYC et leurs combinaisons sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms sont donnés à titre d'information uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527641/2024_AMD_EPYC_9005_Launch__PR.jpg