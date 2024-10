MiTAC Computing maakt gebruik van de nieuwste AMD Enterprise-technologieën en biedt toonaangevende prestaties en dichtheid voor AI-gedreven datacenterwerklasten

NEWARK, Calif., 11 oktober 2024 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, een toonaangevende fabrikant van serverplatformontwerpen en een dochteronderneming van MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), kondigde vandaag aan dat het zijn nieuwe high-performance servers, met de nieuwste AMD EPYC™ 9005 serie-CPU's en AMD Instinct™ MI325X-versnellers heeft gelanceerd.

MiTAC Computing Leverages Latest AMD Enterprise Technologies Offering Leadership Performance and Density for AI-Driven Data Center Workloads

"AMD is de vertrouwde leverancier van datacenteroplossingen voor toonaangevende ondernemingen wereldwijd, of ze nu AI-initiatieven van bedrijven mogelijk maken, grootschalige cloudimplementaties bouwen of kritieke bedrijfsapplicaties op locatie hosten," zegt Ravi Kuppuswamy, senior vicepresident, Server Business Unit bij AMD. "Onze nieuwste 5e-generatie AMD EPYC CPU's bieden de prestaties, flexibiliteit en betrouwbaarheid en zijn compatibel in het hele x86-datacenter ecosysteem. Ze bieden oplossingen op maat die aan de uiteenlopende eisen van het moderne datacenter voldoen."

"AMD stimuleert AI-innovatie op schaal in verschillende markten," zegt Rick Hwang, president van MiTAC Computing Technology Corporation. "Als technologiepartner van AMD op lange termijn zijn we verheugd om onze nieuwe AI Server te lanceren, aangedreven door de nieuwste AMD EPYC 9005-serie processors en AMD Instinct MI325X-versnellers. Samen laten we de transformerende impact van AI in verschillende sectoren zien."

AMD EPYC™ 9005-processors: Out-of-the-box leiderschap in prestaties en dichtheid voor de groeiende eisen van AI-gebaseerde, bedrijfskritische datacenterwerklasten.

AMD EPYC™ processors uit de 9005-serie zijn de nieuwste generatie van de krachtige en efficiënte AMD EPYC-processorfamilie voor servers die honderden wereldrecords hebben gevestigd op het gebied van prestaties en efficiëntie. De verbeteringen in de EPYC 9005-processorfamilie worden mogelijk gemaakt door de baanbrekende hoge prestaties, zeer efficiënte "Zen 5" core architectuur en geavanceerde microprocessor procestechnologieën om beter te voldoen aan de behoeften van het moderne AI-gebaseerde datacenter. De complete lijn van processoraanbiedingen omvat een breed scala aan core counts (tot 192 cores, 384 threads per CPU), frequenties (tot 5 GHz), cachecapaciteiten, energie-efficiëntieniveaus en concurrerende kosten. Hier komt nog bovenop de vertrouwde x86-softwarecompatibiliteit waarmee servers op basis van de AMD EPYC 9005-serie CPU's vrijwel elke bedrijfsbehoefte ondersteunen.

Klanten van MiTAC Computing ervaren geoptimaliseerde prestaties en leiderschap in dichtheid met 5e generatie AMD EPYC CPU's

Met de AMD EPYC™ 9005-serie CPU's als kern zijn de nieuwe servers van MiTAC Computing gemaakt voor AI-gestuurde, intensieve werklasten. Ze bieden kant-en-klare prestaties en efficiëntie, waardoor gebruikers aan steeds hogere eisen kunnen voldoen terwijl ze de ruimte en het energieverbruik tot een minimum beperken.

Voor AI/HPC-producten presenteert MiTAC Computing drie modellen. Met een standaard 2U-vormfactor is de MiTAC TYAN TN85-B8261 een dual-socket GPU-server speciaal ontworpen voor HPC en deep learning. Hij ondersteunt maximaal vier GPU-kaarten met dubbele sleuven, 24 DDR5 RDIMM-sleuven en acht 2,5-inch hot-swap NVMe U.2-schijfladen. De volgende is de 4U single-socket GPU-server, de MiTAC TYAN FT65T-B8050. Dit model biedt plaats aan maximaal twee krachtige GPU-kaarten, acht DDR5 RDIMM-sleuven met acht 3,5-inch SATA- en twee 2,5-inch NVMe U.2 hot-swap schijfladen. Tot slot is er de MiTAC G8825Z5, een 8U dual-socket server met ondersteuning voor de gloednieuwe AMD Instinct™ MI325X GPU-versnellers. Het model biedt ook acht 2,5-inch hot-swap U.2-schijfladen en ondersteunt DDR5 6000-geheugen van tot 4 TB, waardoor het ideaal is voor grootschalige AI- en HPC-infrastructuren.

En er zijn twee 2U-modellen voor cloud-opslag: de MiTAC TYAN TS70-B8056 en de TS70A-B8056. De TS70-B8056 heeft 12 3,5-inch schijflades aan de voorkant en twee 2,5-inch hot-swap NVMe U.2 lades aan de achterkant, terwijl de TS70A-B8056, ontworpen voor hoge IOPS, over 26 hot-swap NVMe U.2-lades van 2,5 inch beschikt.

Ook verkrijgbaar is de efficiënte en ruimtebesparende MiTAC TYAN GC68C-B8056, een 1U single-socket cloudserver uitgerust met 24 DDR5 geregistreerde DIMM-slots en 12 gereedschapsloze 2,5-inch NVMe U.2 hot-swap drive bays. Verder introduceert MiTAC Computing twee single-socket moederborden: de compacte MiTAC TYAN S8050 en de rack-geoptimaliseerde MiTAC TYAN S8056.

Over MiTAC Computertechnologie

MiTAC Computing Technology Corporation, een dochteronderneming van MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), is gespecialiseerd in cloud-, AI/HPC- en edge computeroplossingen en heeft meer dan 30 jaar ervaring in ontwerp en productie. Met een sterke focus op grootschalige datacenters biedt MiTAC flexibele en op maat gemaakte oplossingen voor verschillende systemen en toepassingen. Ons productaanbod omvat TYAN-servers, ORAN-servers, krachtige AI-servers en andere datacenterproducten.

Oorspronkelijk runde MiTAC het serverkanaal onder de merknaam TYAN en begon in juli 2023 met de verkoop van Intel DSG-serverproducten onder de merknaam MiTAC. Vanaf oktober 2024 hebben we de merken TYAN en MiTAC geïntegreerd om onze activiteiten te stroomlijnen en het merkbeheer te verbeteren. MiTAC is nu de enige merknaam voor al onze producten.

Website van MiTAC Computing Technology Corporation:

http://www.mitaccomputing.com/

AMD, het AMD Arrow-logo, AMD Instinct, EPYC en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere namen dienen alleen ter informatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527641/2024_AMD_EPYC_9005_Launch__PR.jpg