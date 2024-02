MiTAC lance des solutions de serveurs révolutionnaires, avec les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération accélérés par les GPU Intel Data Center

NEWARK, Californie, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology, une filiale de MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), est fière de dévoiler sa gamme de solutions de serveurs révolutionnaires qui offrent des capacités inégalées avec les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération . MiTAC présente ses plateformes de pointe qui intègrent parfaitement les GPU Intel® Data Center, à la fois Intel® Max Series et Intel® Flex Series, créant ainsi une avancée inégalée en matière de performance informatique pour les applications HPC et IA.

MiTAC Unleashes Revolutionary Server Solutions, Powering Ahead with 5th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors Accelerated by Intel Data Center GPUs MiTAC DSG Platform with Intel® Max Series and Intel® Flex Series

MiTAC présente sa gamme complète de plateformes supportant les derniers processeurs Intel Xeon Scalable de 5e génération

L'année dernière, Intel a transféré à MiTAC le droit de fabriquer et de vendre des produits basés sur les conceptions du groupe Intel Data Center Solution. MiTAC annonce avec confiance une mise à jour transformatrice de son offre de produits, en dévoilant des plateformes avancées qui incarnent l'avenir de l'informatique. Avec jusqu'à 64 cœurs, un cache partagé étendu, une prise en charge accrue de l'UPI et de la DDR5, les derniers processeurs Intel Xeon Scalable de 5e génération offrent des performances remarquables par watt pour diverses charges de travail. La famille de serveurs Intel M50FCP et la famille de serveurs Intel D50DNP de MiTAC prennent entièrement en charge les derniers processeurs Intel Xeon Scalable de 5e génération, ce qui est possible grâce à une mise à jour rapide du BIOS et à des révisions faciles des ressources techniques qui fournissent des performances inégalées à divers environnements informatiques.

MiTAC met en place un partenariat solide avec Intel : une preuve d'excellence et de valeurs partagées

« Depuis plus d'une décennie, nous façonnons l'avenir grâce à notre engagement en faveur de l'innovation et de la qualité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dévoiler une gamme complète de produits, preuve de notre engagement durable et de notre capacité à prendre en charge les derniers processeurs Intel Xeon Scalable de 5e génération », a déclaré Hirobumi Suzuki, vice-président de la technologie informatique MiTAC. Hirobumi Suzuki souligne l'importance de la solide amitié de MiTAC et d'Intel, en déclarant : « Notre collaboration avec Intel ne concerne pas seulement les affaires ; c'est un voyage partagé axé sur les valeurs. »

Un parcours d'innovation et une vision commune

« Intel s'engage pour l'innovation et l'écosystème. Les performances des GPU Intel Data Center et du processeur Intel Xeon Scalable de 5e génération sur les plateformes MiTAC montrent la puissance de l'excellence technique et notre gamme complète de technologies s'intégrant parfaitement à nos collaborateurs de l'écosystème », a déclaré Anurag Handa, vice-président et directeur général, ingénierie des solutions clients, Intel. « Nous sommes impatients de voir comment cette intégration profitera aux applications HPC et IA qu'elle ciblera. »

Trois plateformes MiTAC distinctes avec les GPU Intel Data Center

Les GPU Data Center d'Intel offrent des performances de premier ordre dans un design compact, ce qui en fait la solution idéale pour les environnements informatiques HPC, IA et critiques. MiTAC dévoile trois systèmes de serveurs Intel distincts avec différents GPU Intel Data Center. Grâce à l'échange puissant de composants et d'accessoires pivots, ces serveurs peuvent se transformer en une myriade de configurations innovantes et personnalisées, précisément conçues pour répondre aux exigences uniques des utilisateurs engagés dans des applications critiques.

Le système de serveurs Intel M50FCP2UR208 de la famille de serveurs Intel M50FCP prend en charge 2 unités de GPU Intel Data Center Max 1 100 ou 4 unités de GPU Intel Data Center Flex 140 et Flex 170. La combinaison du processeur Intel Xeon Scalable de 5e génération et du GPU Intel Data Center compare la puissance de calcul exceptionnelle pour les applications d'IA au sein d'un serveur compact monté en rack 2U qui est bien adopté pour les applications de calcul et d'inférence d'IA.

Dans sa quête d'applications de calcul haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (IA), MiTAC dévoile les modules d'accélération du système de serveurs Intel D50DNP1MFALLC et du système de serveurs Intel D50DNP2MFALAC de la famille de serveurs D50DNP. Optimisé pour divers cadres d'application HPC et IA, le module d'accélération du système de serveurs Intel D50DNP1MFALLC prend en charge jusqu'à 4 unités de GPU Intel Data Center Max 1550 et offre des performances de calcul parallèle robustes et exceptionnelles par rapport à la concurrence.

Simultanément, le module d'accélération du système de serveurs Intel D50DNP2MFALAC prend en charge jusqu'à 4 unités de GPU Intel Data Center Max 1 100, mettant en évidence une conception haute densité exemplaire avec des nœuds multicalculs dans un châssis 2U pleine largeur. Cette configuration tournée vers l'avenir illustre l'engagement de MiTAC en matière d'efficacité et de performance dans le domaine des applications IA et HPC.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de MiTAC sur les systèmes de serveurs Intel à l'adresse https://datacentersolutions.mitacmct.com/

Le logo, l'image et le nom du produit Intel mentionnés dans l'article constituent des actifs exclusifs appartenant à INTEL.

À propos de MiTAC Computing Technology Corp.

MiTAC Computing Technology Corp, filiale de MiTAC Holdings Corp (TSE:3706), se spécialise dans les solutions de cloud et d'informatique périphérique, cumulant plus de 30 ans d'expertise en conception et en fabrication. Principalement axée sur les data centers de grande envergure, l'entreprise propose des modèles d'approvisionnement flexibles et personnalisés pour divers systèmes et applications. Sa gamme de produits comprend des serveurs TYAN, des serveurs 5G ORAN, des serveurs IA haute performance et des produits pour centre de données. Le groupe Intel Datacenter Solutions (DSG) a transféré ses activités à MiTAC depuis juillet 2023, ce qui a permis à MiTAC d'élargir son éventail de produits avec des solutions de coût total de possession de pointe pour l'équipement de data centers de nouvelle génération.

Site Web officiel de MiTAC Computing Technology : www.mitacmct.com

Site Web de MiTAC DSG : https://datacentersolutions.mitacmct.com/