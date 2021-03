Mitos e verdades sobre a micose de unha

SÃO PAULO, 31 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Quem gosta de cuidar das unhas tem um grande medo com a micose. A incômoda infecção causada por fungos aparece bastante nas épocas mais quentes do ano por conta do clima e da alta umidade dos ambientes. Para evitar as micoses, alguns cuidados são necessários, mas nem tudo que dizem sobre as causas da infecção é verdade.

Por exemplo, frequentemente associam o surgimento da infecção ao uso excessivo de esmaltes. Isso porque a aplicação recorrente desses produtos deixa a unha amarelada, causando a confusão com a micose. No entanto, não precisa ter essa preocupação, porque colorir as unhas não tem relação com a doença.

As unhas amareladas são, sim, um sintoma comum, contudo, não é o único indício. Além disso, é fundamental ficar de olho em outros sinais. A Dra. Mariana Chiminazzo (CRM 105.325 - SP) conta que "Alguns sintomas comuns são o aumento na fragilidade das unhas, deixando-as quebradiças e deformadas".

Uma das causas mais frequentes da micose é a falta de cuidado em ambientes que favorecem a proliferação de fungos. "A umidade e a alta temperatura de locais como banheiros, chuveiros e piscinas favorecem muito a micose, que costuma atacar as unhas dos pés e das mãos", explica a dermatologista. Usar sapatos fechados no calor, utilizar chuveiros compartilhados ou andar descalço em pisos públicos são outras atividades que podem favorecer o aparecimento da micose de unha.

Para lidar com essa doença, o diferencial é um medicamento especializado, como Loceryl®. Trata-se de uma solução em esmalte, desenvolvida pela Galderma, que atua no combate à micose de unha. O produto contém um antifúngico em sua fórmula1, eliminando fungos nas unhas dos pés e das mãos com uma aplicação prática. E o melhor: nada impede que depois de aplicar o Loceryl®, seja feito o uso de esmaltes de coloração comum2*.

Vale lembrar que é essencial consultar um profissional especializado assim que os sinais forem percebidos. Ele quem indicará o melhor tratamento para o seu caso e te ajudar a manter as unhas saudáveis e bonitas.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com e www.loceryl.com.br.

