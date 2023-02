Mitsubishi Corporation invierte en Swedish Biofuels

ESTOCOLMO, 27 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Swedish Biofuels AB anunció hoy una inversión de Mitsubishi Corporation para acelerar conjuntamente la implementación comercial de combustibles renovables limpios utilizando la tecnología avanzada de alcohol-to-jet (ATJ) de Swedish Biofuels.

La tecnología produce combustible sostenible de aviación totalmente formulado (FFSAF) a partir de una variedad de materias primas biogénicas. El FFSAF de Swedish Biofuels es diferente a otros SAF, ya que no es un componente combinado sino un combustible de aviación real listo para usar. El FFSAF ha sido probado con éxito por fabricantes de motores bajo los programas de US DARPA, US FAA y FMV suecos.

Swedish Biofuels ahora está liderando el camino con la primera tecnología avanzada de ATJ del mundo, que tiene como objetivo el reemplazo total del combustible fósil para aeronaves por FFSAF.

La Dra. Angelica Hull, directora general de Swedish Biofuels,afirmó que la empresa se siente honrada por la decisión de inversión de Mitsubishi Corporation, que ofrece una alianza estratégica excepcional para Swedish Biofuels, lo que incluye acceso a materias primas, soporte de ventas, marketing y operaciones comerciales. Con esta alianza, la empresa espera acelerar la implementación de su avanzada tecnología ATJ en su mercado interno y más allá.

Acerca de Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corporation es una empresa comercial integrada global que desarrolla y opera negocios en prácticamente todas las industrias, incluyendo gas natural, materiales industriales, solución de petróleo y químicos, recursos minerales, infraestructura industrial, automotriz y movilidad, industria alimentaria, industria de consumo, solución energética y desarrollo urbano.

Acerca de Swedish Biofuels

Swedish Biofuels es una empresa con sede en Estocolmo dedicada a contribuir con la seguridad mundial al ofrecer tecnología innovadora y de última generación para fabricar productos ecológicos, sostenibles y de alta calidad que cumplen con los mandatos y objetivos normativos.

Swedish Biofuels inventó la tecnología ATJ original, patentada en 2004. En la actualidad, la empresa ofrece soluciones personalizadas para su avanzada tecnología ATJ, enfocadas en el máximo rendimiento de productos de combustible para transporte aéreo y terrestre.

FUENTE Swedish Biofuels AB

