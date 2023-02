Mitsubishi Corporation investe na Swedish Biofuels

ESTOCOLMO, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Swedish Biofuels AB anunciou hoje um investimento da Mitsubishi Corporation para acelerar em conjunto a implementação comercial de combustíveis renováveis limpos usando a tecnologia avançada "Alcohol to Jet" (ATJ) da Swedish Biofuels.

A tecnologia produz combustível de aviação sustentável totalmente formulado (FFSAF, da expressão inglesa "fully formulated sustainable aviation fuel") a partir de uma variedade de insumos biogênicos. O FFSAF da Swedish Biofuels é diferente de outros SAF, uma vez que não é um componente de mistura, mas combustível de jato real pronto a usar. O FFSAF foi testado com sucesso por fabricantes de motores nos programas DARPA, FAA dos EUA e na FMV sueca.

A Swedish Biofuels agora está liderando o caminho com a primeira tecnologia avançada de ATJ do mundo, visando a substituição completa do combustível de aviação fóssil por FFSAF.

A Dra. Angelica Hull, da Swedish Biofuels, afirmou que a empresa está honrada com a decisão de investimento da Mitsubishi Corporation, que oferece uma parceria estratégica excepcional para a Swedish Biofuels, incluindo acesso a insumos, suporte de vendas, marketing e operações comerciais. Com esta parceria, a empresa espera acelerar a implementação de sua avançada tecnologia ATJ em seu mercado doméstico e muito mais.

Sobre a Mitsubishi Corporation

A Mitsubishi Corporation é uma empresa global integrada que desenvolve e opera negócios em praticamente todos os setores, incluindo gás natural, materiais industriais, soluções de petróleo e produtos químicos, recursos minerais, infraestrutura industrial, indústria automotiva e mobilidade, indústria de alimentos, indústria de consumo, soluções de energia e desenvolvimento urbano.

Sobre a Swedish Biofuels

A Swedish Biofuels é uma empresa com sede em Estocolmo dedicada a contribuir para a segurança mundial, oferecendo tecnologia inovadora e de última geração para produzir produtos ecológicos, sustentáveis e de alta qualidade que atendem às exigências e metas regulatórias.

A Swedish Biofuels inventou a tecnologia ATJ original, patenteada em 2004. Atualmente, a empresa oferece soluções customizadas para sua avançada tecnologia ATJ, visando o rendimento máximo dos combustíveis para aviação e transporte terrestre.

FONTE Swedish Biofuels AB

