Mitsubishi Corporation rejoint Starlab Space en tant que partenaire stratégique et actionnaire de la coentreprise

HOUSTON, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), la coentreprise entre Voyager Space et Airbus, a accueilli aujourd'hui Mitsubishi Corporation en tant que partenaire stratégique et actionnaire de Starlab Space. Ce partenariat élargit la portée de Starlab Space au-delà d'un partenariat transatlantique et transforme la coentreprise en une organisation mondiale.

Mitsubishi Corporation, reconnue pour ses efforts novateurs dans diverses industries, apporte une vaste expertise et des ressources importantes à ce partenariat mondial. Mitsubishi Corporation devrait tirer parti de ses capacités pour augmenter considérablement la valeur de Starlab, en utilisant la recherche spatiale pour améliorer et accélérer le développement de produits terrestres dans plusieurs industries et élargir l'accès aux technologies spatiales à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis de nous associer à Starlab, une équipe de premier plan composée d'Airbus et de Voyager, pour stimuler l'innovation et catalyser les progrès de l'exploration spatiale, a déclaré Mikito Nakaniwa, directeur de la division Infrastructure, Navires et Aérospatiale de Mitsubishi Corporation. Ensemble, Mitsubishi Corporation et Starlab visent à ouvrir le marché commercial de l'orbite terrestre basse (OTB) et à créer une valeur durable pour les entreprises et les industries mondiales. »

En outre, ce partenariat devrait permettre à l'économie spatiale et à la base industrielle japonaises d'accéder plus facilement au marché de l'orbite terrestre basse en exploitant les technologies et les capacités de pointe de Starlab.

« C'est un honneur d'accueillir Mitsubishi Corporation en tant que partenaire de notre coentreprise, a déclaré Dylan Taylor, président-directeur général de Voyager Space. L'orientation client et l'engagement de Mitsubishi Corporation en faveur de l'innovation s'harmonisent parfaitement avec notre vision pour Starlab. Ensemble, nous débloquerons la technologie spatiale à l'échelle mondiale et nous aurons un impact significatif dans plusieurs industries, de l'espace au sol. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir Mitsubishi Corporation comme partenaire stratégique dans notre coentreprise avec Voyager Space. Cela porte Starlab Space à un niveau supérieur sur la voie d'une entreprise véritablement mondiale, a déclaré Mike Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space. Notre station spatiale de nouvelle génération repose à la fois sur l'innovation et sur l'expérience. C'est pourquoi Mitsubishi Corporation, pionnier de l'industrie spatiale au Japon depuis les années 1960 et animé d'une forte volonté de façonner l'avenir, est un complément idéal à notre équipe ».

Avec des installations de recherche de pointe et une présence mondiale, Starlab Space est bien positionné pour soutenir la recherche spatiale avancée et servir les clients finaux à l'échelle mondiale. Ce partenariat souligne l'engagement de Starlab Space en faveur de l'innovation, non seulement sur le plan technologique, mais aussi en matière d'exploitation d'une station spatiale en tant qu'entreprise en OTB, établissant ainsi la norme de réussite dans ce nouveau marché.

À propos de Starlab Space

Starlab Space LLC est une coentreprise mondiale entre Voyager Space, Airbus et Mitsubishi Corporation qui conçoit, construit et exploitera la station spatiale commerciale Starlab. Starlab desservira une clientèle mondiale composée d'agences spatiales, de chercheurs et d'entreprises, assurant ainsi une présence humaine continue dans l'orbite terrestre basse et une transition fluide de la science et de la recherche en microgravité de la Station spatiale internationale vers la nouvelle ère des stations spatiales commerciales.

Pour obtenir plus d'informations sur Starlab, consultez le site web de Starlab sur www.starlab-space.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux sur @Starlab_Space ( X , Instagram ) et @Starlab ( Linkedin ).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2379485/Starlab_Mitsubishi.jpg