Mitsubishi Corporation tritt Starlab Space als strategischer Partner und Anteilseigner des Joint Ventures bei

HOUSTON, 5. April 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), das Joint Venture zwischen Voyager Space und Airbus, begrüßte heute die Mitsubishi Corporation als strategischen Partner und Anteilseigner bei Starlab Space. Diese Partnerschaft vergrößert die Reichweite von Starlab Space über eine transatlantische Partnerschaft hinaus und transformiert das Joint Venture in ein globales Unternehmen.

Mitsubishi Corporation joins Starlab Space as strategic partner, equity owner in joint venture.

Die Mitsubishi Corporation, die für ihre innovativen Anstrengungen in verschiedenen Branchen bekannt ist, bringt umfangreiches Fachwissen und Ressourcen in diese globale Partnerschaft ein. Es wird erwartet, dass die Fähigkeiten der Mitsubishi Corporation den Wert von Starlab signifikant steigern und die terrestrische Produktentwicklung in verschiedenen Branchen mithilfe von Weltraumforschung verbessern und beschleunigen werden, um den Zugang zu weltraumgestützten Technologien weltweit zu verbreitern.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Starlab, einem erstklassigen Team aus Airbus und Voyager, Innovationen voranzutreiben und Fortschritte bei der Erforschung des Weltraums zu erzielen", so Mikito Nakaniwa, Division COO, Infrastructure, Ship and Aerospace Division der Mitsubishi Corporation. „Gemeinsam wollen die Mitsubishi Corporation und Starlab den kommerziellen Low Earth Orbit-(LEO-)Markt erschließen und dauerhafte Werte für globale Unternehmen und Industrien schaffen."

Darüber hinaus soll diese Partnerschaft den Zugang der japanischen Raumfahrtindustrie und -wirtschaft zum LEO-Markt durch die Spitzentechnologien und -fähigkeiten von Starlab erweitern.

„Wir begrüßen die Mitsubishi Corporation sehr herzlich als Partner in unserem Joint Venture", kommentiert Dylan Taylor, Chairman und CEO bei Voyager Space. „Die kundenorientierte Ausrichtung und das Engagement der Mitsubishi Corporation für Innovationen passen perfekt zu unserer Vision für Starlab. Gemeinsam werden wir die Raumfahrttechnologie auf globaler Ebene vorantreiben und in verschiedenen Branchen – vom Weltraum bis zur Erdoberfläche – bedeutende Auswirkungen erzielen."

„Wir sind sehr erfreut, die Mitsubishi Corporation als strategischen Partner in unserem Joint Venture mit Voyager Space begrüßen zu dürfen. Damit erreicht Starlab Space die nächste Phase auf dem Weg zu einem wirklich globalen Projekt", so Mike Schoellhorn, CEO bei Airbus Defence and Space. „Unsere Raumstation der nächsten Generation beruht auf Innovation und Erfahrung. Daher ist die Mitsubishi Corporation, die seit den 1960er Jahren als Pionier der japanischen Raumfahrt gilt und ein starkes Interesse an der Gestaltung der Zukunft hat, eine perfekte Ergänzung für unser Team."

Mit hochmodernen Forschungseinrichtungen und einer globalen Präsenz ist Starlab Space gut aufgestellt, um eine zukunftsweisende Weltraumforschung zu unterstützen und Endkunden auf globaler Ebene zu bedienen. Diese Partnerschaft unterstreicht den Einsatz von Starlab Space für Innovationen nicht nur im Bereich der Technologie, sondern auch beim Betrieb einer Raumstation als Unternehmen im LEO-Segment, und setzt damit den Maßstab für den Erfolg in diesem neuen Markt.

Informationen zu Starlab Space

Starlab Space LLC ist ein globales Joint Venture von Voyager Space, Airbus und der Mitsubishi Corporation, das die kommerzielle Raumstation Starlab entwirft, baut und betreiben wird. Starlab wird einen weltweiten Kundenstamm von Raumfahrtagenturen, Forschern und Unternehmen bedienen und so die kontinuierliche Präsenz von Menschen in der erdnahen Umlaufbahn und einen nahtlosen Übergang von Wissenschaft und Forschung in der Mikrogravitation von der Internationalen Raumstation in die neue Ära der kommerziellen Raumstationen gewährleisten.

