Mitsui se une à Aker Horizons como investidora estratégica de longo prazo na Mainstream Renewable Power para acelerar crescimento

Mitsui & Co., Ltd. investe EUR 575 milhões na Mainstream Renewable Power para acelerar o crescimento do portfólio de energia renovável da Mainstream em todo o mundo, incluindo as Américas, a África e a Ásia-Pacífico

Mitsui fortalecerá a transformação da Mainstream em uma grande empresa de energia renovável por meio de presença geográfica complementar, rede global de clientes e recursos industriais

DUBLIN, 28 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Mainstream Renewable Power ("Mainstream" ou a "Empresa"), empresa global de energia renovável, tem o prazer de anunciar que a Mitsui & Co., Ltd . ("Mitsui") concordou em investir EUR 575 milhões na Mainstream na forma de novas ações ordinárias, que corresponderão a uma participação acionária de 27,5% na Empresa. A Mitsui assumirá um papel ativo de longo prazo no crescimento da Empresa, juntamente com a Aker Horizons, que terá 54,4% da Mainstream após a transação.

Essa transação valoriza a Mainstream em aproximadamente EUR 2,1 bilhões com base em 100%.

Acelerando a transformação da Mainstream em uma grande empresa de energia renovável

Os portfólios da Mitsui e da Mainstream são focados e complementares, e ambas as empresas possuem ativos significativos em operação ou em desenvolvimento na América Latina, África e Ásia. A Mitsui aproveitará sua rede de negócios global em vários setores e seus amplos recursos industriais, incluindo a competência global de produtor independente de energia (IPP) de 22 países.

A Mitsui é uma das principais empresas japonesas de comércio em geral e investimentos, com aproximadamente 45 mil funcionários em 63 países. As atividades comerciais da Mitsui abrangem recursos minerais e de metais, ferro e aço, infraestrutura, produtos químicos e energia.

A presença global da Mitsui, profunda experiência no setor de energia e parcerias estratégicas globais, juntamente com os recursos industriais da Aker Horizons, terão implicações estratégicas significativas para a transformação da Mainstream em uma grande empresa de energia renovável, incluindo:

Aceleração da expansão geográfica da Empresa em mercados de alto crescimento

Ampliação de suas rotas de lançamento no mercado, principalmente no setor de contratos corporativos de compra de energia (PPA)

Aceleração do aumento de sua capacidade de construção e operações em plataformas multi-gigawatt

Aumento de seus recursos de soluções de energia, como armazenamento de baterias e comercialização de energia

Promoção de sua posição de liderança em produção de amônia verde e hidrogênio verde, avançando rapidamente em sua oferta Power-to-X (conversão de energia elétrica em outra forma de energia armazenável)

Proporcionando progresso operacional significativo

A Mainstream é uma empresa puramente de energia renovável com um histórico de 14 anos no desenvolvimento, construção e operação de ativos de geração de energia eólica e solar em mercados globais como América Latina, África e Ásia-Pacífico. É um dos desenvolvedores mais bem-sucedidos de plataformas de energias renováveis em escala gigawatt em geração de energia eólica onshore, eólica offshore e solar, tendo entregue com sucesso 6,5 GW de ativos para o fechamento financeiro, incluindo a área Hornsea, o maior parque eólico offshore do mundo em operação atualmente.

Desde que a Aker Horizons anunciou a aquisição de uma participação de 75% na Mainstream em janeiro de 2021, a Empresa apresentou progresso operacional considerável, incluindo:

Avanço na construção de sua plataforma de geração de energia eólica e solar Andes Renovables de 1,4 GW no Chile , da qual é a proprietária integral, que está prestes a entrar em plena operação no próximo ano

de 1,4 GW no , da qual é a proprietária integral, que está prestes a entrar em plena operação no próximo ano Aumento de seu portfólio global em 5,2 GW, elevando-o para 16,6 GW

Obtenção do status de licitante preferencial para 1,27 GW de projetos eólicos e solares na África do Sul

Lançamento da plataforma Nazca Renovables de 1 GW no Chile , incluindo a assinatura de um PPA particular com um parceiro estratégico

, incluindo a assinatura de um PPA particular com um parceiro estratégico Garantia de uma decisão de investimento das autoridades regionais para os primeiros 200 MW do projeto eólico offshore Phu Cuong Soc Trang de 1,4 GW no Vietnã

Aquisição de uma participação acionária inicial de 50% em um projeto eólico offshore flutuante de 800 MW no Japão, juntamente com a Aker Offshore Wind

Conclusão do desinvestimento planejado da produtora chilena de energia Aela Energia, a maior produtora independente de energia renovável do Chile , por USD 686 milhões, e progresso no desinvestimento de uma das maiores produtoras independentes de energia da África, a Lekela Power, com conclusão planejada até o final deste ano

Mary Quaney, diretora executiva do grupo Mainstream Renewable Power, disse: "Nunca houve um momento mais crítico na história de nosso planeta para acelerar a transição global para a energia renovável. O anúncio transformador de hoje reforça a posição de liderança da Mainstream na corrida global para o carbono zero e também possibilita que os países reduzam rapidamente sua dependência das importações de petróleo e gás por meio da implementação em larga escala de energias renováveis. Temos o prazer de receber a Mitsui como nossa nova parceira estratégica, juntamente com a Aker Horizons. Juntos, nos concentramos plenamente em acelerar nossos ambiciosos planos de crescimento e em alavancar nossa experiência e recursos coletivos para transformar a Mainstream em uma grande empresa global de energia renovável nesta década."

Kristian Røkke, diretor executivo da Aker Horizons e presidente da Mainstream, disse: "A Mitsui é a parceira perfeita para a Mainstream acelerar o crescimento da empresa e se tornar uma grande empresa de energia renovável. Conheço a Mitsui há muitos anos e tenho certeza de que seu rico patrimônio industrial, presença global e abordagem com ideias semelhantes à sustentabilidade trarão valor substancial para a Mainstream. Vemos a Mainstream como parte integrante dos planos da Aker Horizons de desenvolver centros industriais ecológicos de grande escala, aproveitando as sinergias entre a Mitsui, o portfólio da Aker Horizons e outros parceiros estratégicos."

Kazumasa Nakai, diretor de operações da Mitsui, disse: "Estamos muito satisfeitos em participar da Mainstream em conjunto com a Aker Horizons para impulsionar o crescimento e a expansão das atividades de desenvolvimento e construção/operação da Mainstream, aproveitando nossas redes de negócios globais com clientes de diversos setores e seus amplos recursos industriais, incluindo profunda experiência no setor de energia global. Estamos convencidos de que a participação na Mainstream fortalecerá ainda mais a parceria estratégica entre o grupo Aker e a Mitsui, impulsionando nossa transição para a energia renovável e redução de gases de efeito estufa em resposta às mudanças climáticas globais."

Parceria global para desenvolver sólidos clusters de negócios no setor de energia renovável

A Mitsui, a Aker Horizons e a Mainstream têm como objetivo promover e desenvolver sólidos clusters de negócios na área de energia renovável, com base em anos de cooperação bem-sucedida entre a Mitsui e o grupo Aker. O investimento da Mitsui na Mainstream fortalecerá ainda mais a parceria estratégica entre os dois grupos industriais, preparando o caminho para colaborações em novas áreas de negócios como comercialização de energia, gestão de energia, armazenamento de bateria, bem como hidrogênio e amônia verdes. A Mitsui tem como objetivo desenvolver clusters de negócios de escala dentro de ativos de energia renovável, aproveitando as funções integradas de suas várias unidades de negócios.

Detalhes da transação

A transação será concluída como uma colocação privada de ações ordinárias na Aker Mainstream Renewables AS, a holding da Mainstream Renewable Power, para a Mitsui, arrecadando EUR 575 milhões em receitas brutas para a empresa. Após a transação, a Mitsui manterá uma participação de 27,5% na Mainstream, a Aker Horizons terá 54,4%, e Eddie O'Connor, fundador da Mainstream, juntamente com os investidores de varejo irlandeses, deterão os 18,1% restantes. O fechamento da transação deve ocorrer em abril de 2022.

A Mitsui, a Aker Horizons e a Mainstream pretendem continuar a desenvolver a Mainstream por meio de uma oferta pública inicial, embora a transação garanta flexibilidade com relação ao prazo de financiamento futuro da Mainstream.

A DNB Markets, parte da DNB Bank ASA, atuou como consultora financeira, e a Advokatfirmaet BAHR AS atuou como consultora jurídica da Mainstream e da Aker Horizons no que disse respeito à transação.

Contato:

Emmet Curley, diretor de comunicações e posicionamento

Telefone: +353 86 2411 690

E-mail: [email protected]

Elizabeth Adams, FTI Consulting

Telefone: +44 20 3727 1000

E-mail: [email protected]

Sobre a Mainstream Renewable Power

A Mainstream Renewable Power é uma empresa líder puramente de energia renovável, com ativos eólicos e solares em mercados globais como América Latina, África e Ásia-Pacífico. A Mainstream é uma das desenvolvedoras de maior sucesso das plataformas de energias renováveis em escala gigawatt em energia eólica onshore, eólica offshore e geração de energia solar. Ela entregou com sucesso 6,5 GW de ativos de geração de energia eólica e solar para o fechamento financeiro. Em maio de 2021, a Aker Horizons adquiriu uma participação acionária de 75% na empresa, acelerando seus planos de oferecer seu pipeline de alta qualidade de mais de 16 gigawatts de energia renovável.

A Mainstream arrecadou mais de EUR 3 bilhões em financiamentos de projetos até o momento e emprega mais de 485 funcionários em cinco continentes.

www.mainstreamrp.com

Sobre a Mitsui

Fundada em 1947, a Mitsui & Co., Ltd. é uma das principais empresas japonesas de comércio e investimento, com presença global nos vários campos de negócios em 63 países/regiões e empregando aproximadamente 45 mil funcionários. O principal objetivo estratégico da Mitsui é buscar um crescimento sustentável e, por meio de suas atividades comerciais, contribuir para o desenvolvimento de países e regiões do mundo todo, abordando, ao mesmo tempo, as mudanças climáticas e outros problemas globais. Como parte disso, a Mitsui estabeleceu a meta de reduzir o impacto dos gases de efeito estufa até 2030 para a metade do que era em 2020 e atingir emissões líquidas zero até 2050. Atualmente, a Mitsui tem 65 ativos de energia em 22 países, com capacidade bruta de 39,6 GW e capacidade líquida (participação da Mitsui) de 10,8 GW.

Sobre a Aker Horizons

A Aker Horizons ASA é uma empresa de investimentos positiva para o planeta, dedicada ao desenvolvimento de empresas do setor de energia renovável e outras tecnologias que reduzem as emissões ou promovem um estilo de vida sustentável. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Oslo, e sua proprietária majoritária é a Aker ASA. O portfólio de investimentos da Aker Horizons inclui holdings na Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture e Mainstream Renewable Power.

www.akerhorizons.com

FONTE Mainstream Renewable Power

