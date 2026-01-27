Mitto führt Number Insight für HubSpot ein

News provided by

Mitto

Jan 27, 2026, 14:16 ET

ZÜRICH, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Mitto, ein führender Anbieter globaler Omnichannel-Kommunikationslösungen, gab heute die Veröffentlichung seiner „Number Insight"-Integration für HubSpot bekannt. Damit ermöglicht das Unternehmen Firmen, die Genauigkeit von CRM-Daten deutlich zu verbessern, die Zustellbarkeit von SMS zu erhöhen sowie die Kundensegmentierung direkt in HubSpot zu optimieren.

Continue Reading
Mitto Number Insights
Mitto Number Insights

Die neue Integration ermöglicht HubSpot-Nutzern, Telefonnummerndaten direkt in ihrem CRM zu validieren, zu ergänzen sowie zu verwalten, sodass Marketing-, Vertriebs- und Betriebsteams in großem Umfang mit zuverlässigen, umsetzbaren Kontaktinformationen arbeiten können.

Mit Mitto Number Insight für HubSpot können Unternehmen:

  • Telefonnummern in Echtzeit validieren
  • Ermitteln, ob Nummern aktiv sind, portiert wurden, roamingfähig sind oder VoIP/MVNOs zugeordnet sind
  • Kontakte mit Angaben zu Netzbetreiber, Land, Leitungstyp sowie Social-Signal-Daten ergänzen
  • Massenprüfungen durchführen und Workflows direkt in HubSpot automatisieren, ohne individuelle API-Skripte
  • Kontakte intelligent segmentieren, um nur aktive, erreichbare Rufnummern anzusprechen

„Genaue Telefonnummerndaten sind entscheidend für eine effektive Kundenansprache", sagte Filippo Percario, Leiter der globalen Partnerschaften bei Mitto. „Indem wir Number Insight direkt in HubSpot integrieren, bieten wir Unternehmen einen einfachen Weg, ihre Datenbanken zu bereinigen, Zustellfehler bei Nachrichten zu reduzieren und im richtigen Moment mit den richtigen Kunden in Kontakt zu treten."

Mitto Number Insight bietet ein flexibles, skalierbares Modell. Kunden können mit kostenlosen Validierungsguthaben starten und mit einer transparenten, volumenbasierten Preisgestaltung wachsen, die von 10 000 bis 1 Million Abfragen pro Monat reicht und in Euro abgerechnet wird. Die Lösung ist vollständig DSGVO- und DPA-konform und bietet Datenresidenz in der EU, um höchste Standards bei Datensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten.

Informationen zu Mitto

Mitto ist ein führender Anbieter globaler Omnichannel-Kommunikationslösungen und unterstützt das Wachstum von Unternehmen mit fortschrittlicher Technologie für Kundenansprache sowie Unterstützung für Messaging. Mitto bietet leicht integrierbare APIs für SMS, Sprachdienste sowie Chat-Apps, Business Messaging der nächsten Generation und durchgängiges Telefonnummernmanagement. Damit stellt die Plattform sicher, dass die weltweit größten Marken und MNOs für das vorbereitet sind, was als Nächstes kommt.

Folgen Sie Mitto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mittoglobal/

Medienkontakt:
Darinka Kukrika
[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2869409/mitto_Hubspot.jpg 
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1164442/MITTO_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Mitto présente Number Insight pour HubSpot

Mitto présente Number Insight pour HubSpot

Mitto, un fournisseur de premier plan de solutions de communications omnicanales mondiales, a annoncé aujourd'hui le lancement de son intégration...
Mitto Introduces Number Insight for HubSpot

Mitto Introduces Number Insight for HubSpot

Mitto, a leading provider of global omnichannel communications solutions, today announced the release of its Number Insight integration for HubSpot,...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Internet Technology

Internet Technology

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics