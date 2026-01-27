Mitto présente Number Insight pour HubSpot

ZURICH, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Mitto, un fournisseur de premier plan de solutions de communications omnicanales mondiales, a annoncé aujourd'hui le lancement de son intégration Number Insight pour HubSpot, permettant aux entreprises d'améliorer de manière significative la précision des données CRM, d'augmenter la délivrabilité des SMS et d'optimiser la segmentation des clients directement au sein de HubSpot.

Mitto Number Insights

Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs de HubSpot peuvent valider, enrichir et gérer les données relatives aux numéros de téléphone nativement dans leur CRM, aidant ainsi les équipes marketing, commerciales et opérationnelles à travailler avec des informations de contact fiables et exploitables à grande échelle.

Avec Mitto Number Insight pour HubSpot, les entreprises peuvent :

Valider les numéros de téléphone en temps réel.

Déterminer si les numéros sont actifs, portés, itinérants ou associés à des opérateurs VoIP/MVNO.

Enrichir les contacts avec des données sur l'opérateur, le pays, le type de ligne et les signaux sociaux.

Exécuter des contrôles en masse et automatiser des flux de travail dans HubSpot sans scripts API personnalisés.

Segmenter intelligemment les contacts pour ne contacter que les numéros actifs et joignables.

« Des données téléphoniques précises sont essentielles pour des contacts efficaces avec les clients », a déclaré Filippo Percario, directeur des partenariats mondiaux chez Mitto. « En intégrant Number Insight directement dans HubSpot, nous offrons aux entreprises un moyen simple de nettoyer leurs bases de données, de réduire les échecs de messagerie et de se connecter avec les bons clients au bon moment. »

Mitto Number Insight offre un modèle souple et évolutif, permettant aux clients de commencer avec des crédits de validation gratuits et de se développer avec une tarification transparente basée sur le volume, allant de 10 000 à 1 million de recherches par mois, facturée en euros. La solution est entièrement conforme au RGPD et à l'APD, avec une résidence des données dans l'UE pour garantir les normes les plus élevées en matière de sécurité et de confidentialité des données.

À propos de Mitto

Mitto est un fournisseur leader de solutions de communication omnicanales mondiales, qui soutient la croissance des entreprises grâce à une technologie avancée d'engagement des clients et à l'activation de la messagerie. Offrant des API SMS, vocales et de chat faciles à intégrer, une messagerie professionnelle de nouvelle génération et une gestion des numéros de téléphone de bout en bout, la plateforme de Mitto garantit que les plus grandes marques et les opérateurs de réseau mobile sont prêts pour l'avenir.

Suivez Mitto sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/mittoglobal/

Relations avec les médias :

Darinka Kukrika

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869409/mitto_Hubspot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164442/MITTO_Logo.jpg