Mizuho International plc choisit Sensa de SymphonyAI pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent à l'aide de la haute technologie

Mizuho choisit SensaAML, leader du secteur, pour la détection avancée de la criminalité financière basée sur l'IA sur les marchés des capitaux

PALO ALTO, Californie, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Mizuho International, branche londonienne de Mizuho Financial Group spécialisée dans les titres et les services bancaires d'investissement, a choisi SymphonyAI Sensa, qui fait partie de la branche financière verticale de SymphonyAI, pour l'aider à améliorer la détection et la dissuasion des activités financières criminelles. Mizuho a choisi SymphonyAI Sensa pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au sein de sa division européenne des marchés des capitaux.

« Nous sommes ravis de déployer des capacités de surveillance des transactions (TM) AML à la pointe du secteur. Notre stratégie de surveillance des transactions AML de nouvelle génération nécessitait une détection plus précise des règles et une solution d'IA avancée afin de détecter les risques AML réels et de réduire les faux positifs et les délais de vérification des analystes grâce à un classement exhaustif. Nous avions besoin d'une solution qui aide les analystes, par le biais d'interfaces utilisateur, à fournir toutes les informations nécessaires pour accélérer les enquêtes, a déclaré Dinesh Joshi, responsable de la conformité chez Mizuho EMOA. SensaAML contribuera de manière significative à notre lutte de longue haleine contre le blanchiment d'argent. Notre équipe de lutte contre la criminalité financière sera renforcée et plus efficace. »

Les règles de scénario complètes de SymphonyAI Sensa, associées à des modèles d'apprentissage automatique avancés, notamment les changements de comportement, les similitudes de risque, la détection des anomalies et l'identification des zones sensibles, fournissent des informations inédites pour une détection plus efficace et accrue des risques. Les déploiements actuels des clients de SensaAML démontrent une augmentation significative de la découverte de risques par rapport aux méthodes existantes, tout en réduisant les alertes faussement positives coûteuses de plus de 60 %.

« C'est un honneur d'avoir été choisis par l'une des plus grandes institutions financières du monde pour mener sa lutte contre le blanchiment d'argent en Europe. En fournissant SensaAML en tant que SaaS, nous permettons à Mizuho d'obtenir de bien meilleurs résultats dans ses efforts de lutte contre la criminalité financière. Par ailleurs, les délais et les coûts de mise en œuvre permettront de concrétiser ces avantages en quelques semaines au lieu de quelques années, a indiqué Simon Moss, PDG de SymphonyAI Sensa. Notre objectif est de repérer les crimes qui passent régulièrement inaperçus, de détecter les crimes délibérément cachés et de trouver les signes qui ont été si difficiles à repérer par le passé. C'est la surveillance de transactions AML de nouvelle génération actuelle. »

À propos de Mizuho International plc

Mizuho International plc (Mizuho International) est la branche londonienne de Mizuho Financial Group, Inc. spécialisée dans les valeurs mobilières et les services bancaires d'investissement, et est une filiale à part entière de Mizuho Securities Co. Ltd. Principalement axée sur les activités liées à la clientèle, sa vaste gamme de services comprend la vente et la négociation de titres de créance et d'actions, la souscription de nouvelles actions et les services de conseil en fusions et acquisitions. Mizuho International est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority, et est membre de la Bourse de Londres et de LCH.Clearnet Limited.

Mizuho International possède une succursale à Dubaï, aux Émirats arabes unis (dont le nom opérationnel est Mizuho International plc (DIFC Branch)). Mizuho International a une filiale, Mizuho Securities Europe GmbH, à Francfort, en Allemagne. Mizuho Securities Europe GmbH a une succursale à Madrid, en Espagne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mizuhogroup.com/emea

À propos de SymphonyAI Sensa

SymphonyAI Sensa, qui fait partie de la division financière verticale de SymphonyAI, est un leader mondialement reconnu dans le domaine de la détection des crimes financiers. La plateforme Sensa permet aux institutions financières de déceler des activités criminelles qui sont souvent omises par les systèmes de détection traditionnels. Grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique très avancés, Sensa établit une carte complète du comportement des clients, des tiers et des utilisateurs afin de générer des alertes en matière de criminalité et de risques grâce à une vision prédictive inégalée. Sensa réduit considérablement le temps nécessaire aux enquêtes en diminuant de manière considérable les faux positifs, ce qui permet de réduire les coûts opérationnels. Sensa peut être déployé seul ou avec le système actuel d'une institution. Une transparence réelle et une explication complète aident à maintenir la conformité réglementaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.symphonysensa.com .

À propos de SymphonyAI

SymphonyAI est en train de bâtir la première société SaaS d'IA d'entreprise pour la transformation numérique dans les verticaux de croissance les plus critiques et les plus résistants, notamment la vente au détail, les biens de consommation, la finance, la fabrication, les médias et la gestion des services informatiques et d'entreprises. Les verticaux de SymphonyAI comptent de nombreuses entreprises de premier plan parmi leurs clients. Depuis sa fondation en 2017, SymphonyAI a connu une croissance rapide et compte désormais 3 000 dirigeants, scientifiques des données et autres professionnels talentueux. SymphonyAI est une société de SAIGroup, soutenue par un engagement d'un milliard de dollars de l'entrepreneur et philanthrope à succès Romesh Wadhwani. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.symphonyai.com .

Contact pour les médias : Chris Gale, [email protected] ou 203-570-4681

SOURCE SymphonyAI