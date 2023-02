Mizuho International plc selecciona SymphonyAI Sensa para luchar contra el blanqueo de capital

- Mizuho International plc selecciona SymphonyAI Sensa para elevar el nivel en la lucha de alta tecnología contra el blanqueo de capital

Mizuho elige SensaAML, líder en la industria, para la detección avanzada de delitos financieros basada en IA en los mercados de capitales

PALO ALTO, California, 21 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Mizuho International, la rama de banca de inversión y valores con sede en Londres de Mizuho Financial Group, ha elegido SymphonyAI Sensa, parte de la vertical de finanzas de SymphonyAI, para ayudar a mejorar la detección y disuasión de la actividad delictiva financiera. Mizuho seleccionó SymphonyAI Sensa para la detección de blanqueo de capital (AML) dentro de su División de Mercados de Capital Europeos.

"Estamos encantados de implementar capacidades de monitoreo de transacciones (TM) AML líderes en la industria. Nuestra estrategia AML TM de última generación buscaba una detección de reglas más refinada y una solución de inteligencia artificial avanzada para encontrar el riesgo real de AML y reducir los falsos positivos y los tiempos de revisión de los analistas de forma holística. Necesitábamos una solución que ayudara a los analistas, a través de interfaces de usuario, a entregar toda la información necesaria para agilizar las investigaciones", explicó Dinesh Joshi, director de cumplimiento de Mizuho EMEA. "SensaAML marcará una diferencia significativa en nuestra larga lucha contra el lavado de dinero. Nuestro equipo de delitos financieros estará más capacitado y será más eficaz".

Las reglas integrales de escenarios de SymphonyAI Sensa, combinadas con modelos avanzados de aprendizaje automático, que incluyen cambios en el comportamiento, similitudes de riesgo, detección de anomalías e identificación de puntos críticos, ofrecen información inigualable para una detección de riesgos más efectiva y aumentada. Las implementaciones actuales de clientes de SensaAML demuestran un aumento significativo en el descubrimiento de riesgos en comparación con los métodos existentes, al tiempo que reducen las caras alertas de falsos positivos en más del 60 por ciento.

"Nos sentimos honrados de ser seleccionados por una de las instituciones financieras más grandes del mundo para impulsar su lucha europea contra el blanqueo de capital. Al ofrecer SensaAML como SaaS, permitimos que Mizuho logre resultados dramáticamente mejores en sus esfuerzos para combatir el crimen financiero. Además, los tiempos y costes de implementación manifestarán estos beneficios en semanas en lugar de años", comentó Simon Moss, consejero delegado de SymphonyAI Sensa. "Nuestro objetivo es atrapar los delitos que se pasan por alto constantemente, encontrar delitos deliberadamente ocultos y encontrar la señal en el ruido que ha sido tan esquivo en el pasado. Esta es la AML TM de próxima generación en la actualidad".

Acerca de Mizuho International plc

Mizuho International plc (Mizuho International) es la rama de banca de inversión y valores con sede en Londres de Mizuho Financial Group, Inc., y es una subsidiaria de propiedad total de Mizuho Securities Co., Ltd. Con un enfoque principal en las actividades basadas en el cliente, su amplia gama de servicios incluye la venta y negociación de títulos de deuda y acciones, la suscripción de nuevas emisiones y servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones. Mizuho International está autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial, y es miembro de la Bolsa de Valores de Londres y LCH.Clearnet Limited.

Mizuho International tiene una sucursal en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (cuyo nombre operativo es Mizuho International plc (sucursal DIFC)). Mizuho International tiene una subsidiaria, Mizuho Securities Europe GmbH, en Frankfurt, Alemania. Mizuho Securities Europe GmbH tiene una sucursal en Madrid, España. Obtenga más información en www.mizuhogroup.com/emea

Acerca de SymphonyAI Sensa

SymphonyAI Sensa, parte de la vertical financiera de SymphonyAI, es un líder mundialmente reconocido en la detección de delitos financieros. La plataforma Sensa permite a las instituciones financieras descubrir actividades delictivas que los sistemas de detección tradicionales suelen ignorar. Mediante el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático altamente avanzados, Sensa crea un mapa completo del comportamiento de los clientes, terceros y usuarios para generar alertas de delitos y riesgos a través de una visión predictiva sin precedentes. Sensa reduce drásticamente el tiempo de investigación al reducir significativamente los falsos positivos, lo que reduce los operativos más caros. Sensa se puede implementar solo o con el sistema actual de una institución. La transparencia genuina y la completa capacidad de explicación ayudan a mantener el cumplimiento normativo. Obtenga más información en www.symphonysensa.com .

Acerca de SymphonyAI

SymphonyAI está construyendo la empresa líder en AI SaaS empresarial para la transformación digital en los verticales de crecimiento más críticos y resistentes, incluidos el comercio minorista, los bienes de consumo empaquetados, las finanzas, la fabricación, los medios y la gestión de servicios empresariales/TI. Las verticales de SymphonyAI tienen muchas empresas líderes como clientes. Desde su fundación en 2017, SymphonyAI ha crecido rápidamente hasta contar con 3.000 líderes talentosos, científicos de datos y otros profesionales. SymphonyAI es una empresa de SAIGroup, respaldada por un compromiso de mil millones de dólares del exitoso empresario y filántropo, el doctor Romesh Wadhwani. Obtenga más información en www.symphonyai.com .

Contacto de medios: Chris Gale, [email protected] or 203-570-4681

SOURCE SymphonyAI