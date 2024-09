MOAJ Holding investit 30 millions de dollars dans une coentreprise avec MediSun Energy pour faire face à la pénurie d'eau et aux défis posés par la saumure en Arabie saoudite

SINGAPOUR, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- MediSun Energy et MOAJ Holding ont le plaisir d'annoncer la formation de MediSun Arabia, une coentreprise conçue pour proposer des solutions énergétiques innovantes et lutter contre la pénurie d'eau en Arabie saoudite. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, MOAJ Holding investira 30 millions d'USD pour mettre en place une usine de fabrication de pointe et développer un programme de gestion de la saumure saoudienne avec MediSun Energy.

H.E. Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah (far left), Dusun Kim (left), Ibraheem Alhudaithi (right), H.E. Mohammed N. Al Jasser (far right)

L'entreprise comprendra la construction d'un centre de fabrication pour produire les piles WEGen de MediSun, des composants essentiels qui soutiennent les projets d'énergie renouvelable dans toute la région. Cette installation renforcera les capacités industrielles locales et jouera un rôle central dans la transition de l'Arabie saoudite vers les énergies renouvelables, conformément à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. En outre, MOAJ Holding sera le distributeur exclusif des technologies de MediSun Energy dans tout le Conseil de coopération du Golfe (CCG), élargissant ainsi l'empreinte de MediSun au Moyen-Orient.

Ensemble, les partenaires mèneront le programme saoudien de gestion des saumures en collaboration avec une institution universitaire de premier plan réputée pour ses recherches sur le dessalement. Cette ambitieuse initiative de R&D vise à relever les défis environnementaux posés par les saumures de dessalement en développant des technologies de traitement de pointe conformes aux objectifs de durabilité de l'Arabie saoudite.

Dusun Kim, PDG de MediSun Energy, a déclaré : "Cette coentreprise marque une étape importante pour MediSun Energy, qui étend ses activités en Arabie saoudite. Notre technologie WEGen, qui exploite l'électrodialyse inverse (RED) pour convertir efficacement l'eau salée en électricité, jouera un rôle clé dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'Arabie saoudite en produisant de l'énergie propre et en réduisant la consommation. Avec le MOAJ comme partenaire dans le CCG, nous nous réjouissons d'un partenariat à long terme qui aura un impact significatif".

Mohammed N. Al Jasser, fondateur de MOAJ Holding, a ajouté : "Nous sommes ravis de nous associer à MediSun Energy dans le cadre de cette coentreprise transformatrice. Notre vision commune de la promotion de l'énergie durable et de la gestion de l'eau en Arabie saoudite souligne l'importance de cette collaboration. La technologie WEGen de MediSun, qui améliore l'efficacité énergétique tout en produisant de l'énergie propre, est conforme aux objectifs de durabilité de la région. Ensemble, nous sommes déterminés à fournir ces solutions innovantes au marché du Moyen-Orient dans son ensemble".

Cette coentreprise fait du MOAJ et de MediSun des acteurs clés pour relever les défis de la région en matière d'eau et d'énergie, conformément à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite pour un avenir durable.

À propos de MediSun Energy

MediSun Energy est une entreprise technologique qui se consacre à la fourniture de solutions innovantes en matière d'énergie propre. Sa technologie phare WEGen exploite la puissance osmotique pour améliorer l'efficacité énergétique dans le dessalement de l'eau et la production d'énergie renouvelable. Engagé dans un avenir neutre en carbone, MediSun propose des solutions durables et pratiques qui s'inscrivent dans la vision globale d'une planète plus verte.

À propos de MOAJ Holding

MOAJ Holding est un groupe d'investissement de premier plan qui met l'accent sur le développement durable dans des secteurs clés tels que l'énergie, la technologie et l'infrastructure. Conformément à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, le MOAJ investit dans des projets transformateurs qui favorisent la diversification économique et la durabilité environnementale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2516942/ARW_42403102720.jpg