Mobica ernennt Gary Butters zum CEO, baut auf Erfolg auf und treibt das weitere Wachstum voran

LONDON, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Mobica, der globale Software- und Engineering-Anbieter, hat die Ernennung von Gary Butters zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt gegeben.

Gary stieß im November 2020 als Chief Revenue Officer (CRO) zu Mobica und erzielte als Teil des Führungsteams des scheidenden CEO Sam Kingston bedeutende Erfolge, die zur Übernahme von Mobica durch Cognizant im März 2023 führten.

Mobica Appoints Gary Butters as CEO

Mit dieser Akquisition wird Cognizant seine Fähigkeiten im Bereich des Embedded Software Engineering für das IoT erheblich ausbauen. Dies ist Teil der Gesamtstrategie von Cognizant, Unternehmen bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Transformation von Erlebnissen zu unterstützen, damit sie in einer rasant evolvierenden Welt die Nase vorn haben.

Gary übernimmt die Aufgabe, die Integration von Mobica in Cognizant abzuschließen und dabei weiterhin zweistellige Wachstumsraten zu erzielen.

Mobica, mit Hauptsitz in Manchester (Großbritannien) und Niederlassungen in Europa und den USA, bietet erstklassige Softwaretechnik und -entwicklung für viele der bekanntesten globalen Marken. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und ist in verschiedenen Branchen tätig, insbesondere in den Sektoren Automobil, Fertigung, Industrie und Halbleiter.

In seiner Funktion als CEO wird Gary Mobicas Vision fortführen, seinen Kunden und Auftraggebern außergewöhnliche Werte und Innovationen zu bieten, und zugleich den Wachstumsplan des Unternehmens leiten, da die Nachfrage nach Technik- und Softwareexpertise weiter steigt.

Seine Ernennung kommentiert Gary wie folgt:

„In den letzten Jahren hat Mobica einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach unseren erstklassigen Ingenieuren erlebt, insbesondere durch die Beschleunigung bei KI und maschinellem Lernen. Dies hat dazu geführt, dass einige der traditionellen Branchen wie die Automobilindustrie und das verarbeitende Gewerbe einen radikalen Wandel vollziehen.

Infolgedessen suchen Unternehmen verstärkt nach qualifizierten Fachkräften – insbesondere in Bereichen wie Softwareentwicklung, KI, IoT und Datenanalyse – um wettbewerbsfähig zu bleiben und die sich verändernden Kundenerwartungen zu erfüllen. Sie konkurrieren jedoch um einen begrenzten Pool an technologischen Talenten, sodass der Zugang zu den technischen Dienstleistungen von Mobica ganz entscheidend ist, damit unsere Kunden in einer sich schnell entwickelnden Landschaft agil bleiben können.

Unser kontinuierliches Wachstum ist ein Beweis für unser Team engagierter ‚Mobicans' und unsere unermüdlichen Anstrengungen für die Bereitstellung innovativer Software-Engineering-Lösungen. Wir haben unseren Kunden stets Zugang zu erstklassigen Fachleuten verschafft, damit sie die digitale Transformation vorantreiben und ihre Geschäftsziele erreichen können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem talentierten Team und die weitere Umsetzung unserer ehrgeizigen Wachstumspläne."

www.mobica.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2352612/Mobica_1.jpg