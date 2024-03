Mobica nomme Gary Butters au poste de PDG et mise sur son succès pour poursuivre sa croissance

LONDRES, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Mobica , un fournisseur mondial de logiciels et d'ingénierie, a annoncé la nomination de Gary Butters au poste de président-directeur général (PDG).

M. Butters a rejoint Mobica en tant que directeur des recettes (CRO) en novembre 2020 et, en tant que membre de l'équipe dirigeante de Sam Kingston, le PDG sortant, il a remporté un succès considérable conduisant à l'acquisition de Mobica par Cognizant en mars 2023.

Cette acquisition permettra à Cognizant d'étendre considérablement ses capacités d'ingénierie logicielle intégrée à l'IdO dans le cadre de sa stratégie globale visant à aider les entreprises à moderniser la technologie, à ré-imaginer les processus et à transformer les expériences afin de conserver leur avance dans un monde en rapide évolution.

M. Butters prend ses fonctions avec pour mission d'achever l'intégration de Mobica dans Cognizant, tout en continuant à assurer une croissance à deux chiffres.

Mobica, dont le siège social se trouve à Manchester, au Royaume-Uni, et qui opère en Europe et aux États-Unis, fournit une expertise de classe mondiale en matière d'ingénierie logicielle et de développement auprès de nombreuses marques parmi les plus reconnues dans le monde. Fondée en 2004, la société dessert un certain nombre de secteurs avec une expertise particulière dans ceux de l'automobile, de la fabrication, de l'industrie et des semi-conducteurs.

En tant que PDG, M. Butters poursuivra la vision de Mobica consistant à offrir une valeur et une innovation exceptionnelles à ses clients tout en menant son plan de croissance, car la demande d'expertise en ingénierie et en logiciels ne cesse d'augmenter.

À propos de sa nomination, M. Butters a déclaré :

« Mobica a vu la demande pour notre ingénierie de classe mondiale augmenter considérablement au cours des dernières années, en particulier avec l'accélération de l'IA et de l'apprentissage automatique. » Certaines industries autrefois dites « traditionnelles », telles que l'automobile et l'industrie manufacturière, ont ainsi subi une transformation radicale.

« Par conséquent, les entreprises sont de plus en plus à la recherche de professionnels qualifiés - en particulier dans des domaines tels que le développement de logiciels, l'IA, l'IdO et l'analyse de données - afin de rester compétitives et de répondre aux attentes changeantes des clients. Cependant, elles se disputent un bassin limité de talents technologiques, de sorte que l'accès aux services d'ingénierie de Mobica a été vital pour permettre à nos clients de rester agiles dans un paysage en évolution rapide. »

« Notre croissance continue est un témoignage de notre équipe de 'Mobicans' dévoués et de notre engagement inébranlable à fournir des solutions d'ingénierie logicielle de pointe. Nous avons toujours fourni à nos clients un accès à des talents d'ingénierie de premier plan, leur permettant de conduire la transformation numérique et d'atteindre leurs objectifs commerciaux. J'ai hâte de travailler avec notre équipe talentueuse pour poursuivre nos ambitieux plans de croissance ».

www.mobica.com