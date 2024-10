Mobile Klinik et Apkudo s'associent pour rehausser la norme en matière de fiabilité, d'écologie et de qualité dans la réparation et la remise à neuf d'appareils au Canada.

Grâce à la technologie révolutionnaire d'Apkudo, Mobile Klinik offrira désormais aux Canadiens des réparations et des remises à neuf d'appareils plus rapides, plus transparentes et axées sur les données.

TORONTO et BALTIMORE, 10 octobre 2024 /PRNewswire/-- Aujourd'hui, Mobile Klinik et Apkudo ont annoncé une collaboration inédite, faisant de Mobile Klinik le premier grand détaillant canadien à intégrer la plateforme d'industrie circulaire de pointe d'Apkudo, qui transformera ses processus de réparation et de remise à neuf d'appareils. La technologie d'automatisation d'Apkudo permettra à Mobile Klinik de rationaliser les tests et le classement des appareils, de réduire les risques opérationnels, de mettre à l'échelle les opérations et de s'assurer que chaque appareil d'occasion certifié remis à neuf répond aux normes rigoureuses de la société. Cela signifie que les clients bénéficieront désormais d'une plus grande transparence sur le cycle de vie de leurs appareils, ainsi que d'une plus grande sélection d'options d'occasion certifiées disponibles chez Mobile Klinik et dans les magasins TELUS à l'échelle nationale.

Mobile Klinik black logo

« Les Canadiens sont à la recherche d'appareils et d'options de réparation dignes de confiance qui sont non seulement fiables, mais aussi plus respectueux de la planète et de leur portefeuille. Ces changements dans les attentes des consommateurs signifiaient qu'il était temps pour nous de faire évoluer nos offres de services pour mieux mettre nos clients au premier plan et devenir la première destination du cycle de vie pour l'entretien et la revente d'appareils en Amérique du Nord », a déclaré Dan Quick, président de Mobile Klinik. « En s'associant à Apkudo en tant que premier et seul détaillant canadien, les clients ont accès à un vaste réseau d'appareils d'occasion certifiés et à des solutions de réparation d'appareils fiables qui éliminent l'incertitude de notre processus de remise à neuf. Ensemble, nous donnerons aux clients la tranquillité d'esprit, sachant qu'ils font des choix intelligents et sans souci pour tous leurs besoins en matière d'appareils. »

Mobile Klinik s'engage à fournir des expériences clients cohérentes et à offrir des services de réparation et de remise à neuf d'appareils plus puissants et axés sur les données que jamais auparavant. Grâce à la technologie d'automatisation d'Apkudo, les clients bénéficieront d'un niveau de confiance supplémentaire, sachant que chaque appareil d'occasion certifié a été minutieusement testé — de la fonctionnalité à la correspondance — et optimisé pour la performance et la plus haute qualité dans le cadre du nouveau processus amélioré de Mobile Klinik.

« Ce partenariat est un excellent exemple des changements dont l'industrie des appareils connectés a besoin », a déclaré Josh Matthews, PDG et cofondateur d'Apkudo. « Mobile Klinik est motivée pour offrir des expériences de confiance, et nous sommes ravis qu'ils aient choisi la robotique alimentée par la plateforme d'Apkudo pour capturer les données nécessaires à la réalisation de cette promesse client. Faire du bien à la planète est intégré à la stratégie de plateforme d'Apkudo et au changement que nous continuons à privilégier pour nos clients. »

Avec plus de 130 emplacements à l'échelle nationale, les clients peuvent commodément acheter, vendre, connecter et réparer leurs appareils en ligne et en magasin dans n'importe quel emplacement Mobile Klinik d'un océan à l'autre. Les Canadiens ont accès à une vaste sélection d'appareils d'occasion certifiés de grandes marques, y compris des iPhones et des Androids, ainsi qu'à des réparations expertes effectuées par des techniciens certifiés qui ont effectué plus d'un million de réparations en n'utilisant que des pièces de première qualité. Pour plus d'informations et pour trouver le magasin Mobile Klinik le plus proche, visitez mobileklinik.ca.

À propos de Mobile Klinik

Fondée en 2015, Mobile Klinik est la première destination de confiance au Canada pour le cycle de vie des téléphones, des tablettes et plus encore. Pour soutenir notre vision d'un monde plus écologique, nous aidons les consommateurs avisés à tirer le maximum de valeur de leur technologie grâce à des réparations certifiées, à la remise à neuf et à la revente. En proposant une alternative à l'achat d'un nouvel appareil tous les deux ans et en rendant plus pratique la réparation par rapport au remplacement, nous nous engageons à avoir un impact positif sur le monde, un appareil à la fois. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mobileklinik.ca, et suivez @MobileKlinik sur X, TikTok et Instagram.

À propos d'Apkudo

Située à Baltimore, dans le Maryland, avec des bureaux dans le monde entier, Apkudo aide les sociétés qui gèrent des appareils connectés à maximiser la valeur des appareils, à minimiser les coûts de main-d'œuvre et à réduire les déchets électroniques. La plateforme de l'industrie circulaire d'Apkudo fournit une suite complète d'outils d'aide à la décision et d'exploitation : des systèmes de test et de classement automatisés, la gestion du cycle de vie des appareils et l'intégration du marché de la revente. Ainsi, les clients d'Apkudo ont toujours la réponse à la question « Que dois-je faire de ce dispositif, maintenant ? ».

