Mobile Klinik und Apkudo arbeiten zusammen, um den Standard für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Qualität bei der Reparatur und dem Refurbishing von Geräten in Kanada zu erhöhen

Mit der bahnbrechenden Technologie von Apkudo bietet Mobile Klinik den Kanadiern nun schnellere, transparentere und datengestützte Gerätereparatur- und Refurbishing-Prozesse

TORONTO und BALTIMORE, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Mobile Klinik und Apkudo gaben heute eine bahnbrechende Zusammenarbeit bekannt, die Mobile Klinik zum ersten großen kanadischen Einzelhändler macht, der die innovative Circular Industry Platform von Apkudo integriert, die seine Reparatur- und Refurbishing-Prozesse für Geräte verändern wird. Die Automatisierungstechnologie von Apkudo ermöglicht es Mobile Klinik, die Geräteprüfung und -einstufung zu rationalisieren, betriebliche Risiken zu reduzieren, den Betrieb zu skalieren und sicherzustellen, dass jedes überholte zertifizierte Gebrauchtgerät die strengen Standards des Unternehmens erfüllt. Das bedeutet, dass die Kunden nun von einer größeren Transparenz über den Lebenszyklus ihrer Geräte profitieren, zusammen mit einer größeren Auswahl an zertifizierten Gebrauchtgeräten, die bei Mobile Klinik und TELUS-Geschäften landesweit erhältlich sind.

„Die Kanadier sind auf der Suche nach vertrauenswürdigen Geräten und Reparaturmöglichkeiten, die nicht nur zuverlässig sind, sondern auch den Planeten und ihre Geldbörse schonen. Diese Veränderungen in den Erwartungen der Verbraucher bedeuteten, dass es für uns an der Zeit war, unser Serviceangebot weiterzuentwickeln, um unsere Kunden noch besser in den Mittelpunkt zu stellen und die führende Lifecycle-Anlaufstelle für die Pflege und den Wiederverkauf von Geräten in Nordamerika zu werden", sagte Dan Quick, Präsident von Mobile Klinik. „Durch die Partnerschaft mit Apkudo als erstem und einzigem kanadischen Händler haben die Kunden Zugang zu einem großen Netzwerk von zertifizierten Gebrauchtgeräten und zuverlässigen Reparaturlösungen, die das Rätselraten aus unserem Refurbishing-Prozess herausnehmen. Gemeinsam werden wir unseren Kunden die Gewissheit geben, dass sie eine intelligente und sorgenfreie Wahl für alle ihre Geräte treffen."

Mobile Klinik ist bestrebt, seinen Kunden beständige Erfahrungen zu liefern, und bietet leistungsfähigere, datengesteuerte Reparatur- und Refurbishing-Dienste als je zuvor. Mit der Automatisierungstechnologie von Apkudo profitieren die Kunden von einem zusätzlichen Vertrauensvorschuss, da sie wissen, dass jedes zertifizierte Gebrauchtgerät gründlich getestet wurde – von der Funktionalität bis zur Konnektivität – und im Rahmen des neuen und verbesserten Prozesses von Mobile Klinik auf Leistung und höchste Qualität optimiert wurde.

„Diese Partnerschaft ist ein Paradebeispiel für die Veränderungen, die die Industrie für vernetzte Geräte braucht" , sagte Josh Matthews, CEO und Mitbegründer von Apkudo. „Mobile Klinik ist motiviert, vertrauenswürdige Erfahrungen zu liefern, und wir freuen uns, dass sie sich für die plattformgestützte Robotik von Apkudo entschieden haben, um die Daten zu erfassen, die zur Erfüllung dieses Kundenversprechens erforderlich sind. Gutes für den Planeten zu tun, ist Teil der Plattformstrategie von Apkudo und des Wandels, den wir für unsere Kunden weiterhin priorisieren."

An mehr als 130 Standorten im ganzen Land können Kunden von Küste zu Küste ihre Geräte bequem online und in den Filialen von Mobile Klinik kaufen, verkaufen, anschließen und reparieren lassen. Kanadier haben Zugang zu einer großen Auswahl an zertifizierten Gebrauchtgeräten der wichtigsten Marken, einschließlich iPhone und Android, sowie zu fachmännischen Reparaturen, die von zertifizierten Technikern durchgeführt werden, die bereits über 1 Million Reparaturen unter Verwendung von Premiumteilen durchgeführt haben. Für weitere Informationen und um die nächstgelegene Mobile Klinik-Filiale zu finden, besuchen Sie mobileklinik.ca.

Informationen zu Mobile Klinik

Mobile Klinik wurde 2015 gegründet und ist Kanadas vertrauenswürdige, führende Anlaufstelle für den Lebenszyklus von Handys, Tablets und mehr. Um unsere Vision einer nachhaltigeren Welt zu unterstützen, helfen wir versierten Verbrauchern, durch zertifizierte Reparatur, Refurbishing und Wiederverkauf den maximalen Wert aus ihrer Technologie herauszuholen. Indem wir eine Alternative zum Neukauf alle zwei Jahre bieten und es bequemer machen, ein Gerät zu reparieren statt zu ersetzen, haben wir uns verpflichtet, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen, ein Gerät nach dem anderen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobileklinik.ca, und folgen Sie @MobileKlinik auf X, TikTok und Instagram.

Informationen zu Apkudo

Apkudo mit Hauptsitz in Baltimore, Maryland, und Niederlassungen auf der ganzen Welt hilft Unternehmen, die vernetzte Geräte verwalten, den Wert der Geräte zu maximieren, die Arbeitskosten zu minimieren und den Elektroschrott zu reduzieren. Die Circular Industry Platform von Apkudo bietet ein umfassendes Paket an Entscheidungshilfen und operativen Tools: automatisierte Prüf- und Bewertungssysteme, Verwaltung des Lebenszyklus von Geräten und Integration in den Wiederverkaufsmarkt. Somit wissen die Kunden von Apkudo immer, was sie mit ihrem Gerät machen sollen.

