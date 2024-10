Mobile World Capital Barcelona lance les MWCapital Awards pour favoriser une transformation numérique durable

Cette nouvelle initiative internationale vise à reconnaître les projets de transformation numérique innovants qui défendent la durabilité et s'alignent sur l'Agenda 2030 des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies

Les partenaires stratégiques, GSMA Foundry et B Lab Spain, joueront respectivement un rôle central et consultatif pour favoriser la durabilité dans la sphère numérique afin de construire un avenir plus inclusif, plus équitable et, par conséquent, plus durable

Un jury international sélectionnera 15 finalistes, qui bénéficieront d'une exposition internationale, et 6 lauréats qui auront l'occasion de présenter leur travail lors du MWC Barcelona 2026

BARCELONE, Espagne, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que l'attention mondiale se porte de plus en plus sur l'intersection de la technologie et de la durabilité, Mobile World Capital Barcelona, avec le soutien de GSMA Foundry et de B Lab Spain, a annoncé le lancement des MWCapital Awards : Technologies pour un avenir durable. Cette nouvelle initiative internationale vise à honorer les projets révolutionnaires qui utilisent la transformation numérique pour réaliser des progrès significatifs vers les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en se concentrant sur la création d'un triple impact : économique, social et environnemental.

Ces prix reflètent la vision de MWCapital d'une transition numérique responsable et avant-gardiste, où la technologie agit comme un catalyseur pour résoudre des problèmes mondiaux urgents tels que l'inégalité, le changement climatique et l'inclusion numérique. « Nous croyons en un avenir où l'innovation numérique et la durabilité sont intrinsèquement liées », déclare Francesc Fajula, directeur général de Mobile World Capital Barcelona. « Par ces prix, nous voulons reconnaître les projets technologiques pionniers qui contribuent activement à un monde plus équitable et plus durable. »

Plus qu'un simple concours, les prix MWCapital visent à encourager la collaboration mondiale en matière de développement durable. L'initiative est soutenue par des partenaires stratégiques, B Lab Spain et GSMA Foundry, qui feront tous deux partie intégrante du processus. Outre son rôle de conseiller et de membre du jury, B Lab proposera des ateliers sur l'impact de la durabilité ainsi que des plans d'action personnalisés pour les 15 finalistes, tandis que GSMA Foundry, le centre d'innovation de la GSMA, s'appuiera sur ses plates-formes mondiales pour accroître la visibilité des projets gagnants.

Richard Cockle, responsable de GSMA Foundry and Connected Industries à la GSMA, a déclaré : « Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec Mobile World Capital dans un domaine aussi important. La durabilité et la réalisation des ODD sont absolument essentielles pour la GSMA et ses membres. Le secteur de la téléphonie mobile a déjà beaucoup progressé dans la réalisation des 17 objectifs, mais il reste encore beaucoup à faire avant l'échéance de 2030. Nous pensons que la promotion de projets d'innovation et d'initiatives telles que les prix MWCapital jouera un rôle essentiel dans les efforts déployés par le secteur pour apporter d'autres contributions positives. »

Pour sa part, Belén Viloria, directrice exécutive de B Lab Spain, affirme : « Dans le monde d'aujourd'hui, il est essentiel que les entreprises ne se contentent pas d'innover, mais qu'elles intègrent également la durabilité dans leurs stratégies commerciales de base. » Elle conclut : « Nous sommes fiers de participer à cette initiative en tant que conseillers, membres du jury et mentors des finalistes, en encourageant les normes élevées de performance sociale et environnementale défendues par le mouvement B Corp. Cette collaboration consultative avec les MWCapital Awards offre l'opportunité de mettre en lumière des projets transformateurs qui favorisent la transformation numérique tout en créant un impact positif. »

Les prix MWCapital célèbrent l'innovation dans divers secteurs et récompensent les contributions dans cinq catégories : les entreprises, les petites entreprises et les start-ups, les sociétés d'investissement privées à but lucratif (SBIC), les universités et les centres de recherche, ainsi que les institutions publiques. Une distinction spéciale, le prix Barcelona Horizon, sera décernée au projet présentant le plus grand potentiel de durabilité dans l'écosystème numérique de Barcelone. Le projet sélectionné bénéficiera d'un soutien à l'échelle, garantissant son développement et son impact plus large au sein de la ville.

Les prix seront décernés en juin 2025 lors d'une cérémonie à Barcelone, mais leur impact s'étendra bien au-delà. Les lauréats bénéficieront d'une visibilité internationale, avec la possibilité de présenter leur travail au MWC Barcelona 2026 et de participer aux discussions qui façonneront l'avenir de la durabilité numérique. Le prix Barcelona Horizon comprendra également une bourse de 50 000 euros pour aider à concrétiser la vision du projet gagnant et favoriser un changement positif dans la ville.

Processus d'évaluation et appel global à soumissions

La route vers l'étape finale est rigoureuse. Les projets seront soumis à un processus d'évaluation en deux phases par un jury international externe composé de personnalités de premier plan dans le domaine du développement durable et de l'innovation. Quinze finalistes seront sélectionnés et bénéficieront d'ateliers sur mesure conçus pour mesurer et renforcer leur impact avant que les lauréats de chaque catégorie ne soient désignés.

L'appel à candidatures est désormais ouvert aux projets du monde entier, les candidatures étant acceptées jusqu'au 18 mars 2025. Les projets éligibles doivent être conformes aux principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), être opérationnels depuis au moins 12 mois et présenter des résultats mesurables en matière de promotion du développement durable par le biais de la technologie.

Avec les Mobile World Capital Awards, Barcelone confirme sa position de centre mondial de l'innovation numérique et du développement durable. Alors que MWCapital poursuit sa mission de mener une transition numérique responsable, ces prix devraient inspirer des projets qui non seulement transformeront les industries, mais contribueront également à un avenir plus inclusif et plus résilient pour tous.

À propos de Mobile World Capital Barcelona

Mobile World Capital Barcelona est une fondation publique-privée qui promeut le développement numérique de la société afin de construire un avenir plus inclusif, équitable et durable grâce à l'utilisation humaniste de la technologie. MWCapital contribue au positionnement de Barcelone comme référence mondiale dans le domaine numérique et à la consolidation de l'héritage de MWC tout au long de l'année en promouvant des initiatives dans le domaine du transfert de technologie, la promotion des talents numériques, le développement de projets technologiques innovants à impact social et la génération de connaissance. MWCapital héberge le MWC à Barcelone, est le fondateur de 4YFN et connecte les citoyens aux dernières tendances numériques via Jump2Digital et Tech&Play.

