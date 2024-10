Mobile World Capital Barcelona lanciert die MWCapital Awards zur Förderung einer nachhaltigen digitalen Transformation

Diese neue internationale Initiative zielt darauf ab, innovative digitale Transformationsprojekte auszuzeichnen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen und mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs) in Einklang stehen.

Die strategischen Partner GSMA Foundry und B Lab Spain werden eine zentrale und beratende Rolle spielen, um die Nachhaltigkeit im digitalen Bereich zu fördern und eine inklusivere, gerechtere und damit nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Eine internationale Jury wählt 15 Finalisten aus, die international bekannt gemacht werden, und 6 Gewinner, die die Gelegenheit haben werden, ihre Arbeit auf dem MWC Barcelona 2026 zu präsentieren.

BARCELONA, Spanien, 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Da sich die weltweite Aufmerksamkeit zunehmend auf die Schnittstelle zwischen Technologie und Nachhaltigkeit verlagert, hat Mobile World Capital Barcelona mit Unterstützung von GSMA Foundry und B Lab Spain, die Einführung der MWCapital Awards bekannt gegeben: Technologien für eine nachhaltige Zukunft. Mit dieser neuen internationalen Initiative sollen bahnbrechende Projekte ausgezeichnet werden, die die digitale Transformation nutzen, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) voranzubringen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Erzielung einer dreifachen Wirkung: wirtschaftlich, sozial und ökologisch.

MWCapital Awards

Die Auszeichnungen spiegeln die Vision von MWCapital von einem verantwortungsvollen, vorausschauenden digitalen Wandel wider, bei dem die Technologie als Katalysator für die Lösung dringender globaler Probleme wie Ungleichheit, Klimawandel und digitale Integration dient. „Wir glauben an eine Zukunft, in der digitale Innovation und Nachhaltigkeit untrennbar miteinander verbunden sind", sagt Francesc Fajula, Geschäftsführer von Mobile World Capital Barcelona. „Mit diesen Preisen wollen wir wegweisende technologische Projekte auszeichnen, die aktiv zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt beitragen."

Die MWCapital Awards sind mehr als ein einfacher Wettbewerb und sollen die globale Zusammenarbeit im Bereich der Nachhaltigkeit fördern. Unterstützt wird die Initiative von den strategischen Partnern B Lab Spain und GSMA Foundry, die beide in den Prozess eingebunden sind. Das B Lab wird nicht nur als Berater und Jurymitglied fungieren, sondern auch Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und individuelle Aktionspläne für die 15 Finalisten anbieten, während GSMA Foundry, das Innovationszentrum von GSMA, seine globalen Plattformen nutzen wird, um die Sichtbarkeit der Siegerprojekte zu erhöhen.

Richard Cockle, Leiter von GSMA Foundry und verbundene Industrien bei GSMA, erklärt: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Mobile World Capital in einem so wichtigen Bereich zu verstärken. Nachhaltigkeit und die Arbeit an den SDGs sind für GSMA und seine Mitglieder absolut entscheidend. Die Mobilfunkbranche hat bereits große Fortschritte bei der Verwirklichung der 17 Ziele gemacht, aber es gibt noch viel zu tun bis zum Jahr 2030. Wir glauben, dass die Förderung von Innovationsprojekten und Initiativen wie die MWCapital Awards eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Branche spielen werden, noch mehr positive Beiträge zu leisten."

Belén Viloria, geschäftsführende Direktorin von B Lab Spanien, bekräftigt dies: „In der heutigen Welt ist es unerlässlich, dass Unternehmen nicht nur innovativ sind, sondern auch Nachhaltigkeit in ihre Kerngeschäftsstrategien integrieren." Er schloss damit: „Wir sind stolz darauf, als Berater, Jurymitglieder und Mentoren für die Finalisten Teil dieser Initiative zu sein und die hohen Standards für soziale und ökologische Leistungen zu fördern, für die die B-Corp-Bewegung eintritt. Diese beratende Zusammenarbeit mit den MWCapital Awards bietet die Möglichkeit, transformative Projekte hervorzuheben, die die digitale Transformation vorantreiben und gleichzeitig eine positive Wirkung erzielen."

Die MWCapital Awards würdigen Innovationen in verschiedenen Sektoren und zeichnen Beiträge in fünf Kategorien aus: Unternehmen, kleine Unternehmen und Neugründungen, gemeinnützige Unternehmen oder Unternehmen von gemeinsamem Interesse (SBIC), akademische Einrichtungen und Forschungszentren sowie öffentliche Einrichtungen. Eine besondere Auszeichnung, der Barcelona Horizon Award, wird an das Projekt mit dem größten Potenzial zur Förderung der Nachhaltigkeit im digitalen Ökosystem Barcelonas verliehen. Das ausgewählte Projekt wird unterstützt, um seine Entwicklung und breitere Wirkung in der Stadt zu gewährleisten.

Die Preisverleihung wird im Juni 2025 mit einer Zeremonie in Barcelona ihren Höhepunkt erreichen, aber ihre Wirkung wird weit darüber hinausgehen. Die Gewinner erhalten internationale Aufmerksamkeit und haben die Möglichkeit, ihre Arbeit auf dem MWC Barcelona 2026 zu präsentieren und an Diskussionen teilzunehmen, die die Zukunft der digitalen Nachhaltigkeit gestalten. Der Barcelona Horizon Award umfasst außerdem einen Zuschuss in Höhe von 50.000 €, der dazu beitragen soll, die Vision des Siegerprojekts mit Leben zu erfüllen und positive Veränderungen in der Stadt zu fördern.

Bewertungsverfahren und globale Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen

Der Weg zur Endrunde ist steinig. Die Projekte werden in einem zweistufigen Verfahren von einer externen internationalen Jury bewertet, die sich aus führenden Persönlichkeiten aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Innovation zusammensetzt. Fünfzehn Finalisten werden ausgewählt und erhalten maßgeschneiderte Workshops, um ihre Wirkung zu messen und zu verstärken, bevor die Gewinner der einzelnen Kategorien gekürt werden.

Die Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen ist ab sofort für Projekte auf der ganzen Welt geöffnet und Bewerbungen werden bis zum 18. März 2025 angenommen. Die förderfähigen Projekte müssen mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) übereinstimmen, seit mindestens 12 Monaten in Betrieb sein und messbare Ergebnisse bei der Förderung der Nachhaltigkeit durch Technologie vorweisen.

Mit der Verleihung der Mobile World Capital Awards festigt Barcelona seine Position als globales Zentrum für digitale Innovation und nachhaltige Entwicklung. MWCapital setzt seine Mission fort, einen verantwortungsvollen digitalen Wandel anzuführen. Diese Auszeichnungen sollen Projekte inspirieren, die nicht nur Branchen verändern, sondern auch zu einer integrativeren und widerstandsfähigeren Zukunft für alle beitragen.

Informationen zu Mobile World Capital Barcelona

Mobile World Capital Barcelona ist eine öffentlich-private Stiftung, die die digitale Entwicklung der Gesellschaft fördert, um eine inklusivere, gerechtere und nachhaltigere Zukunft durch den humanistischen Einsatz von Technologie zu schaffen. MWCapital trägt dazu bei, Barcelona als weltweit führenden Standort im digitalen Bereich zu positionieren, und festigt das Erbe des MWC im Laufe des Jahres, indem es Initiativen zum Technologietransfer, zur Förderung digitaler Talente, zur Entwicklung innovativer Technologieprojekte mit sozialer Wirkung und zur Wissensgenerierung vorantreibt. MWCapital veranstaltet den MWC in Barcelona, ist der Gründer von 4YFN und bringt die Bürger durch Veranstaltungen wie Jump2Digital und Tech&Play mit den neuesten digitalen Trends in Kontakt.

