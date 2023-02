Mobileum anuncia nova versão da sua Active Intelligence Platform

A nova versão fará parte do portfólio de ponta a ponta da Mobileum e aumentará seus recursos de aprendizado de máquina para ajudar os provedores de serviços de comunicação a lidar com um cenário tecnológico em rápida evolução

CUPERTINO, Califórnia, 21 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas de telecomunicações, tem o prazer de anunciar a mais nova versão da sua Active Intelligence Platform (AIP), uma solução de big data nativa da nuvem desenvolvida para coletar e analisar um volume, velocidade e diversidade cada vez maiores de fluxos de dados complexos gerados por redes de Provedores de Serviços de Comunicação.

A nova versão da AIP foi construída com base em uma arquitetura avançada de data lakehouse e estabelece a base para "Uma plataforma", "Uma tecnologia", "Uma política de dados" e Uma experiência de usuário." Essa base permitirá que os clientes gerenciem os dados como um produto, oferecendo às diferentes partes interessadas funcionais e membros de equipes de domínios específicos a capacidade de colaborar com controle e visibilidade completos em todo o ciclo de vida dos dados. Os usuários podem confiar nessa infraestrutura de dados para executar análises rápidas e prontas de BI, enquanto os cientistas de dados podem desenvolver e testar novos modelos de aprendizado de máquina com mais rapidez e confiança. Esta versão comporta um amplo conjunto de aplicações em domínios específicos para roaming móvel, segurança de rede, gestão de riscos, garantia de testes e serviços, experiência do cliente e monetização de dados.

"Os provedores de serviços têm acesso a imensas quantidades de dados, mas têm dificuldade para analisá-los e utilizá-los de forma holística em toda a organização. A nova arquitetura de data lakehouse da AIP oferece um repositório comum para dados estruturados e não estruturados, permitindo a obtenção de melhores informações baseadas em IA/aprendizado de máquina com menos recursos ", afirmou Avnish Chauhan, diretor de tecnologia da Mobileum. "Esta última versão melhorou os recursos de baixo código das operadoras, permitindo que os cientistas de dados dos cidadãos criem seus próprios casos de uso analítico e previsões de maneira rápida e fácil — levando o poder do aprendizado de máquina e da inteligência artificial para toda a organização".

A Active Intelligence Platform simplifica a análise de dados eliminando a necessidade de que as operadoras gerenciem e ofereçam suporte a componentes, bancos de dados e armazenamento individuais de aprendizado de máquina, permitindo que os provedores de serviços de comunicação se concentrem em seus negócios. A plataforma foi construída usando padrões do setor e APIs abertas para facilitar a integração. E sua arquitetura nativa da nuvem se integra a qualquer provedor de nuvem existente — ou pode ser instalada no local — permitindo que as operadoras utilizem as melhores tecnologias.

Cada aplicativo da Mobileum construído com base na AIP se beneficia dos seus recursos e informações analíticas. Esta nova versão amplia as possibilidades em uma série de áreas, como detecção de anomalias na rede, análise da causa raiz e relatos de problemas, proporcionando um processo de circuito fechado totalmente automatizado. A versão também aprimorou o gerenciamento integrado de riscos, oferecendo informações aprofundadas em tempo real e uma forte integração entre aplicações em segurança e fraude.

"Esse é o tipo de agilidade e flexibilidade que cada operadora de rede precisa na era do 5G. A capacidade de lidar rapidamente com novos formatos de dados, novos modelos de negócios e implementação e novas tecnologias agora é possível com a AIP ", afirmou Avnish Chauhan.

Para ver uma demonstração da mais nova versão da AIP ou para saber mais, visite o estande da Mobileum no Mobile World Congress, em Barcelona, na Espanha, de 27 de fevereiro a 2 de março de 2023.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma provedora líder de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, rede central, segurança, gerenciamento de riscos, testes de conectividade nacional e internacional e inteligência do cliente. Mais de mil clientes usam a plataforma Active Intelligence, que fornece soluções de análise avançada e permite que os clientes conectem rede profunda e inteligência operacional com ações em tempo real que aumentam a receita, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios globais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, em Portugal, Singapura, no Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos.

FONTE Mobileum

