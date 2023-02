Mobileum anuncia un nuevo lanzamiento de su plataforma Active Intelligence

El nuevo lanzamiento apoyará la cartera integral de Mobileum y mejorará sus capacidades de aprendizaje automático a fin de ayudar a los CSP a lidiar con un panorama tecnológico de rápida evolución

CUPERTINO, California, 21 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), un proveedor global líder de soluciones de analítica de telecomunicaciones, se complace en anunciar el lanzamiento más reciente de su Active Intelligence Platform (AIP), una solución de macrodatos nativa de la nube diseñada para recopilar y analizar un volumen, velocidad y diversidad de flujos crecientes de datos complejos generados por las redes de proveedores de servicios de comunicación (CSP).

El nuevo lanzamiento de AIP se basa en una arquitectura avanzada de centros de datos y sienta las bases de "One Platform", "One Technology", "One Technology", "One data Policy" y "One User Experience". Esta base permitirá a los clientes gestionar los datos como producto, ofreciendo a las diferentes partes interesadas funcionales y a los miembros de equipos específicos del dominio la capacidad de colaborar con un control y visibilidad totales durante el ciclo de vida de los datos. Los usuarios pueden confiar en esta infraestructura de datos para ejecutar análisis de inteligencia de negocios (BI) rápidos y listos para usar, mientras que los científicos de datos pueden desarrollar y probar nuevos modelos de aprendizaje automático más rápido y con mayor confianza. Este lanzamiento admite un amplio conjunto de aplicaciones específicas del dominio para itinerancia móvil, seguridad de la red, gestión de riesgos, pruebas y garantía del servicio, experiencia del cliente y monetización de datos.

"Los proveedores servicios tienen acceso a cantidades masivas de datos, pero se les dificulta analizarlos y aprovecharlos de manera integral en toda la organización. La nueva arquitectura de centros de datos de AIP ofrece un repositorio común para datos estructurados y no estructurados, lo que hace posible mejores conocimientos impulsados por la IA y el aprendizaje automático con menos recursos ", afirmó Avnish Chauhan, director de tecnología de Mobileum. "Este último lanzamiento mejora las capacidades de código bajo de los operadores, lo que permite a los ciudadanos científicos de datos crear sus propios casos de uso y pronósticos analíticos de manera rápida y sencilla, lo que aporta el poder del aprendizaje automático y la inteligencia artificial a toda la organización".

La Active Intelligence Platform simplifica el análisis de datos al eliminar la necesidad de que los operadores administren y respalden componentes, bases de datos y almacenamiento individuales de aprendizaje automático, lo que permite a los CSP enfocarse en su negocio. Se basa en estándares de la industria y API abiertas para una integración más sencilla. Y su arquitectura nativa de la nube se integra con cualquier proveedor de nube existente, o puede implementarse en las instalaciones, lo que permite a los operadores aprovechar las mejores tecnologías de su categoría.

Cada aplicación de Mobileum basada en la AIP se beneficia de sus capacidades y conocimientos analíticos. Esta nueva versión amplía las posibilidades en una serie de campos, como la detección de anomalías en la red, el análisis de causas raíz y el reporte de problemas, lo que permite un proceso de circuito cerrado totalmente automatizado. Además, mejora la gestión integrada de riesgos, lo que permite obtener conocimientos integrales en tiempo real y una integración perfecta entre las aplicaciones de seguridad y antifraude.

"Este es el tipo de agilidad y flexibilidad que cada operador de red necesita en la era de la 5 G. La capacidad de lidiar con nuevos formatos de datos, nuevos modelos comerciales y de implementación y nuevas tecnologías sobre la marcha ahora es posible con la AIP ", afirmó el Sr. Chauhan.

Para ver una demostración de la última versión de AIP o para obtener más información, visite el stand de Mobileum en el Congreso Mundial de Móviles (Mobile World Congress) de Barcelona, España, que se realizará del 27 de febrero al 2 de marzo de 2023.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones de analítica de telecomunicaciones para itinerancia, redes centrales, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad nacionales e internacionales e inteligencia del cliente. Más de 1000 clientes confían en su plataforma Active Intelligence, que ofrece soluciones avanzadas de analítica, permitiéndoles combinar inteligencia profunda operativa y de red con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costos. Mobileum se encuentra en Silicon Valley y tiene oficinas globales en Australia, Alemania, Grecia, India, Portugal, Singapur, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

