Mobileum e Digis Squared anunciam parceria para fornecer testes abrangentes e análises de rede de ponta-a-ponta

Nova parceria capacita os operadores a navegar no ecossistema 5G, IoT e OpenRAN, em rápida mudança, para um melhor desempenho dos serviços

CUPERTINO, Califórnia, 24 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornecedora mundial líder de soluções analíticas para roaming e serviços de rede, segurança, gerenciamento de risco, testes e garantia de serviços e inteligência de assinantes, e a Digis Squared, líder de mercado em serviços de rede e ferramentas assistidas por IA, anunciaram hoje uma parceria estratégica para trazer ao mercado um conjunto abrangente de testes de rede e soluções de otimização cognitiva.

A colaboração reúne a profunda experiência da Digis Squared no desenvolvimento de ferramentas cognitivas para automatizar e analisar redes de rádio e o desempenho de ponta-a-ponta, e otimizar a gestão de redes e capacidade para favorecer a experiência do cliente, e a Mobileum, cujo portfólio de análise de telecomunicações altamente escalável e flexível permite às operadoras melhorar o desempenho comercial, monitorar a experiência do cliente e acessar novas oportunidades de monetização.

Ron Haberman, vice-presidente de produtos da Mobileum, comentou:

"O que fazemos é encontrar significado nos dados. A plataforma Active Intelligence da Mobileum permite que os provedores de serviços de comunicações (Communications Service Providers, CSPs) conectem redes profundas e inteligência operacional com ações em tempo real para aumentar a receita, melhorar a experiência do cliente, reduzir custos e agilizar as operações. A parceria com a Digis Squared amplia a nossa capacidades de oferecer teste, otimização, planejamento e gerenciamento de rede de ponta-a-ponta. Além disso, a experiência e as capacidades internas que a equipe Digis Squared traz na análise da aprendizagem de máquinas é bastante adequada à nossa abordagem de análise preditiva e ações automatizadas."

Abdel Rahman Fady, CTO da Digis Squared, comentou:

"A Digis Squared tem o prazer de fazer essa parceria com a Mobileum para fornecer uma solução de teste mais abrangente entre as tecnologias legadas 2G e 3G por meio de 4G a 5G, redes privadas e OpenRAN. Com as implementações 5G, IoT e OpenRAN em andamento, esse novo ecossistema permitirá que os CSPs trabalhem com uma cadeia de valor distribuída com partes interessadas e silos de informação que exigem uma nova abordagem para monitorar o risco digital e analisar dados. As ferramentas de IA que podem identificar os problemas rapidamente e resolver automaticamente os problemas conhecidos serão vitais para garantir que as operações dos sistemas multifornecedores e multitecnologia altamente complexos, dos quais os CSPs dependem hoje, ocorram com tranquilidade."

A plataforma Active Intelligence da Mobileum oferece os insights acionáveis que os provedores de serviços de comunicação de hoje exigem para levar as redes 5G e de próxima geração ao seu máximo potencial. Impulsionando os serviços de roaming e rede da Mobileum, gerenciamento de risco, testes e monitoramento, e soluções de envolvimento e experiência do cliente, a plataforma Active Intelligence fornece as capacidades analíticas avançadas, IA/ML e DPI que as operadoras precisam para melhorar a experiência do cliente, aumentar a receita, cortar custos, reduzir perdas e agilizar as operações.

A solução INOS da Digis Squared oferece verificação de um único ponto, benchmarking de rede e capacidades de otimização e é totalmente configurável ao vivo no local. Os relatórios totalmente personalizáveis são entregues no prazo de 15 minutos após a conclusão do recebimento dos dados, com acesso a 200 KPIs diferentes de rede, QoS de rede e análise de QoE do cliente. Além da análise 5G, há um interesse considerável na capacidade de otimização,

testes de interoperabilidade e benchmarking com sistemas legados OpenRAN da Digis Squared que começam a passar de PoCs para implementação comercial.

Sobre a Mobileum

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Portugal, Singapura, Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos.

Sobre a Digis Squared

Serviços gerenciados, integração de sistema e consultoria. Transformamos redes de telecomunicações, implementamos novas tecnologias e gerenciamos fornecedores para operadoras de rede, provedores de serviços e órgãos reguladores.

Utilize nossa experiência de fornecedor-agnóstico, ferramentas e processos automatizados liderados pela IA para transformar suas capacidades técnicas e comerciais. Trabalhamos com agilidade, profunda experiência e nossas ferramentas cognitivas internas para otimizar e gerenciar redes de vários fornecedores em todas as tecnologias.

Com sede no Reino Unido, a Digis Squared tem escritórios em Angola, Egito e Emirados Árabes Unidos.

Digis Squared ◦ Enabling smarter networks.

FONTE Mobileum

