Mobileum et Digis Squared annoncent former un partenariat pour fournir des tests et des analyses de réseau complets de bout en bout

Ce nouveau partenariat permet aux opérateurs de naviguer dans l'écosystème 5G, IoT et OpenRAN qui évolue rapidement, pour de meilleures performances de service

CUPERTINO, Californie, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), un important fournisseur mondial de solutions d'analyse pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, les tests et l'assurance des services, et les renseignements sur les abonnés, et Digis Squared, un leader du marché des services réseau et des outils assistés par l'IA, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique pour commercialiser un ensemble complet de solutions de test de réseau et d'optimisation cognitive.

Cette collaboration réunit l'expertise approfondie de Digis Squared dans le développement d'outils cognitifs pour automatiser et analyser les performances des réseaux radio et de bout en bout, et l'optimisation des réseaux et de la gestion des capacités au profit de l'expérience client, et Mobileum, dont le portefeuille d'analyses de télécommunications hautement évolutif et flexible permet aux opérateurs d'améliorer leurs performances commerciales, de suivre l'expérience client et d'accéder à de nouvelles opportunités de monétisation.

Ron Haberman, directeur des produits de Mobileum, a déclaré :

« Trouver un sens aux données, c'est c'est notre métier. La plateforme Active Intelligence de Mobileum permet aux fournisseurs de services de communication (FSC) de relier le réseau profond et l'intelligence opérationnelle à des actions en temps réel pour augmenter les revenus, améliorer l'expérience client, réduire les coûts et rationaliser les opérations. Le partenariat avec Digis Squared étend les capacités de test, d'optimisation, de planification et de gestion de réseau de bout en bout que nous pouvons offrir. De plus, l'expertise et les capacités internes que l'équipe de Digis Squared apporte en matière d'analyse d'apprentissage automatique correspondent parfaitement à notre approche d'analyse prédictive et d'actions automatisées. »

Abdel Rahman Fady, directeur technique de Digis Squared, a déclaré :

« Nous sommes heureux de nous associer à Mobileum pour fournir une solution de test plus complète sur les technologies 2G et 3G héritées en passant par la 4G jusqu'à la 5G, les réseaux privés et l'OpenRAN. Avec les déploiements 5G, IoT et OpenRAN déjà en cours, ce nouvel écosystème verra les FSC travailler avec une chaîne de valeur distribuée de parties prenantes et de silos d'information qui nécessitent une nouvelle approche de la surveillance du risque numérique et de l'analyse des données. Les outils d'IA capables d'identifier rapidement les problèmes et de résoudre automatiquement les problèmes connus seront essentiels pour garantir le bon fonctionnement des systèmes multi-technologies et multi-fournisseurs très complexes sur lesquels les FSC s'appuient aujourd'hui. »

La plateforme de Mobileum fournit les informations exploitables dont les fournisseurs de services de communication d'aujourd'hui ont besoin pour libérer la puissance des réseaux 5G et de nouvelle génération. Alimentant les solutions de Mobileum en matière d'itinérance et de services réseau, de gestion des risques, de test et de surveillance, ainsi que d'engagement et d'expérience client, la plateforme Active Intelligence fournit les capacités d'analyse avancée, d'IA/ML et d'IPP dont les opérateurs ont besoin pour améliorer l'expérience client, augmenter les revenus, réduire les coûts, diminuer les pertes et rationaliser les opérations.

La solution Digis Squared INOS offre des capacités de vérification sur site unique, d'analyse comparative de réseau et d'optimisation et est entièrement configurable en direct sur le terrain. Des rapports entièrement personnalisables sont livrés dans les 15 minutes suivant la fin de la réception des données, avec un accès à 200 différents indicateurs clés de performance du réseau, à la qualité de service du réseau et à l'analyse de la qualité d'expérience du client. Outre l'analyse de la 5G, la capacité OpenRAN de Digis Squared suscite un intérêt considérable,

car l'optimisation, les tests d'interopérabilité et l'analyse comparative avec les systèmes existants commencent à passer du stade de POC à celui du déploiement commercial.

À propos de Mobileum

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plate-forme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux mondiaux en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

À propos de Digis Squared

Services gérés, intégration de systèmes et conseil. Nous transformons les réseaux de télécommunications, déployons de nouvelles technologies et gérons les fournisseurs, pour les opérateurs de réseaux, les fournisseurs de services et les organismes de régulation.

Appliquez notre expertise indépendante des fournisseurs, nos outils et processus automatisés basés sur l'IA pour transformer vos capacités techniques et commerciales. Nous travaillons avec agilité, une profonde expérience et nos outils cognitifs internes pour optimiser et gérer les réseaux multifournisseurs sur toutes les technologies.

Digis Squared, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, possède des bureaux en Angola, en Égypte et aux Émirats arabes unis.

Digis Squared ◦ Permettre des réseaux plus intelligents.

