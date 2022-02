Mobileum erhält eine strategische Investition von H.I.G. Technology Partners

SAN FRANCISCO, 1. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. („Mobileum" oder das „Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass H.I.G. Capital („H.I.G"), eine führende globale alternative Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von über 47 Mrd. USD, über eine Tochtergesellschaft von H.I.G. eine endgültige Vereinbarung getroffen hat. Technology Partners („HTP") tätigt eine strategische Investition in das Unternehmen, um Technologieinvestitionen und Wachstum zu beschleunigen, die durch die Einführung von 5G-Technologien und von privaten Netzwerken auf der ganzen Welt ermöglicht werden. Nach der Transaktion wird H.I.G. der Mehrheitseigentümer von Mobileum neben dem bisherigen Eigentümer Audax sein, der eine Minderheitsbeteiligung behalten wird. Der Abschluss der Transaktion wird nach den üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden erwartet. Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

Mobileum - mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, - ist ein weltweit führender Softwareanbieter von unternehmenskritischen Lösungen, die es Kommunikationsdienstleistern ermöglichen, immer komplexere Netzwerke zu verwalten. Das Unternehmen bedient einen breit gefächerten, erstklassigen Kundenstamm, darunter 35 von 36 globalen Tier-1-Telekommunikationsunternehmen und 70 % der Tier-2-Telekommunikationsunternehmen in über 190 Ländern. Die innovative Anwendungssuite bietet Kunden analytische Lösungen für Roaming- und Netzdienste, Netzsicherheit, Risikomanagement, Konnektivitätsprüfung und Teilnehmerinformationen. Mobileum ist in einem großen und wachsenden Markt tätig, da das Aufkommen von 5G und IoT (IdD) die Nachfrage nach Lösungen zur Verwaltung und Wartung komplexer Netzwerk-Ökosysteme, zur Gewährleistung einer konsistenten Servicequalität und zur Minimierung von Betrug und Cybersecurity-Bedrohungen beschleunigt.

„Wir freuen uns, H.I.G. Capital als Partner begrüßen zu dürfen, da wir weiterhin die führende globale Analyseplattform für Kommunikationsdienstleister aufbauen," sagte Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum. „ABC verfügt über umfassendes und einschlägiges Fachwissen in diesem Sektor mit einer starken Erfolgsbilanz. Gemeinsam wollen wir die Mission von Mobileum vorantreiben, Telekommunikationspartner mit marktführenden Lösungen zu unterstützen und das Wachstum im breiteren Telekommunikations-Software-Sektor zu nutzen, einschließlich der bedeutenden Möglichkeiten, die sich durch 5G und private Netzwerke ergeben."

„Wir glauben fest an die wachsende Bedeutung von softwaregesteuerter Datenanalyse und -intelligenz für die Telekommunikationsbranche, um die Monetarisierung von Telekommunikationsverbindungen zu unterstützen und die nächste Wachstumswelle zu ermöglichen. Mobileum ist der eindeutige Marktführer in diesem Bereich mit einer erstklassigen Produktplattform und ist an der Spitze der aufkommenden technologischen Veränderungen gut positioniert", sagten Timur Akazhanov und Nishant Nayyar, Geschäftsführer bei H.I.G. „Wir freuen uns, mit Bobby Srinivasan, dem Mobileum-Team und mit Audax zusammenarbeiten zu können, um Technologieinvestitionen zu beschleunigen und mit unseren Telekommunikationspartnern weiter zu wachsen,"

ergänzte John Woyton, Head of H.I.G. Technology Partners. „Wir freuen uns, in Mobileum zu investieren. Dies ist die erste Investition von HTP, der Technologieplattform von H.I.G. für privates Beteiligungskapital. Mobileum passt ideal zu unserer Strategie, unser operatives Know-how in Partnerschaft mit Managementteams einzusetzen, um innovative und leistungsstarke Unternehmen zu schaffen, die ihre Branchen definieren.

Kirkland & Ellis LLP war Rechtsberater von H.I.G. Jefferies fungierte als exklusiver Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater von Mobileum.

Informationen zu Mobileum

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Büros in Australien, Argentinien, Belgien, Brasilien, Ägypten, Deutschland, Griechenland, Indien, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Portugal, Singapur, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Vereinigten Königreich.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist ein weltweit führendes Investmentunternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von über 47 Mrd. USD.* Mit Sitz in Miami und Büros in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta in den USA sowie mit Niederlassungen im Ausland in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo hat sich H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen und unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. ist mit seiner Whitehorse-Familie auch ein führender CLO-Manager und verwaltet einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance. Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Vermögensverwaltungspraktiken profitieren können. H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastrukturbereich.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert und diese gemanagt. Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 30 Mrd. USD. Weitere Informationen auf der H.I.G. Website: www.higcapital.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1736853/H_I_G_Capital_Logo.jpg

SOURCE Mobileum