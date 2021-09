Mobileum est nommée « Sample Vendor » (« fournisseur type ») dans les rapports Gartner ® Hype Cycle™ 2021 intitulés « Hype Cycle for Privacy, 2021 » et « Hype Cycle for the Future of CSP Network Infrastructure ».

Comme l'indique le rapport, la sécurité des réseaux 5G est mentionnée comme une technologie clé : « La sécurisation des réseaux 5G est une priorité pour les fournisseurs de services cloud et les entreprises, car la montée en puissance des déploiements privés, des applications verticales, de l'architecture cloud et des connexions IdO massives dans la 5G crée de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux défis, tels que des vecteurs d'attaque DDoS et des points d'entrée potentiels ».

CUPERTINO, Californie, 1er septembre 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'analyse pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, les tests et la surveillance, est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée fournisseur type dans les rapports Gartner 2021 intitulés « Hype Cycle for Privacy, 2021 » [1] et « Hype Cycle for the Future of CSP Network Infrastructure, 2021 » [2]. Mobileum est nommé dans la catégorie de la sécurité des réseaux 5G.

Selon Gartner, « la sécurisation des réseaux 5G est une priorité pour les fournisseurs de services cloud et les entreprises, car la montée en puissance des déploiements privés, des applications verticales, de l'architecture cloud et des connexions IdO massives dans la 5G crée de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux défis, tels que des vecteurs d'attaque DDoS et des points d'entrée potentiels ». Qui plus est, « les leaders de la sécurité et de la gestion des risques qui gèrent les risques liés à la technologie, à l'information et à la résilience considèrent la confidentialité comme une priorité absolue ». Gartner estime que, « d'ici à la fin de l'année 2023, les données personnelles de 75 % de la population mondiale seront couvertes par des réglementations modernes en matière de protection de la vie privée, contre 25 % aujourd'hui ». [1]

« Pour que les fournisseurs de services cloud puissent financer des cas d'utilisation de5G plus exigeants, tels que les villes intelligentes, ils devront garantir des niveaux de sécurité. Cela nécessitera une véritable sécurité de réseau 5G de bout en bout, couvrant le réseau central, les tranches de réseau, la périphérie et jusqu'à la protection renforcée de l'identité des abonnés. Nous considérons que le fait d'être désigné par Gartner comme un fournisseur type dans la catégorie de la sécurité des réseaux 5G renforce la position de leader de Mobileum sur le marché de la sécurité des télécommunications et de la gestion des risques », a déclaré Avnish Chauhan, directeur technique de Mobileum.

La plateforme Active Intelligence de Mobileum est une technologie d'analyse de pointe axée sur les télécommunications qui prend en charge l'itinérance, les services réseau, la sécurité, la gestion des risques et les tests. Le portefeuille de produits de sécurité réseau de Mobileum fournit aux fournisseurs de services cloud une sécurité et une protection de bout en bout pour les réseaux, services et abonnés 5G. Les solutions de Mobileum permettent une interconnexion sécurisée entre les réseaux 5G, tout en assurant une rétrocompatibilité entre les réseaux MNO 5G, 4G, 3G, 2G. La plateforme Active Intelligence assure la sécurité des réseaux 5G grâce à des pare-feu de signalisation alimentés par des protocoles croisés, notamment des pare-feu SS7, GTP, Diameter et SIP. Soutenus par les analyses avancées, les tests d'intrusion, SMS Spam Protect et la détection des anomalies de trafic de Mobileum, les fournisseurs de services cloud peuvent détecter les menaces avant qu'elles ne se produisent, ce qui leur permet de fournir des connexions IdO sécurisées, de répondre aux exigences de sécurité plus élevées pour le découpage du réseau et de répondre aux demandes de sécurité 5G nécessaires pour garantir la qualité de service et la qualité d'expérience.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et les renseignements sur les clients. Plus de 1 000 clients s'appuient sur sa plateforme Active Intelligence, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de relier une intelligence réseau et opérationnelle profonde à des actions en temps réel qui augmentent les chiffres d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Mobileum, dont le siège social est situé dans la Silicon Valley, dispose de bureaux internationaux en Australie, aux Émirats arabes unis, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.mobileum.com et suivez @MobileumInc sur Twitter.

