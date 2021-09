Mobileum nomeada Sample Vendor nos relatórios Gartner de 2021 intitulados: "Hype Cycle for Privacy, 2021" e "Hype Cycle for the Future of CSP Network Infrastructure"

A segurança das redes 5G é considerada uma tecnologia chave, conforme indica o relatório: "Proteger redes 5G é uma prioridade para CSPs e empresas, já que o aumento de implementações privadas, aplicativos verticais, arquitetura em nuvem e conexões IoT massivas em 5G cria novas vulnerabilidades e desafios, como potenciais vetores de ataques de DDoS e pontos de entrada. "

CUPERTINO, Califórnia, 1 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança, gestão de riscos e soluções de testes e monitoramento, tem o prazer de anunciar que foi nomeada Sample Vendor nos relatórios Gartner de 2021 intitulados: "Hype Cycle for Privacy, 2021" [1] e "Hype Cycle for the Future of CSP Network Infrastructure, 2021" [2]. A Mobileum foi nomeada na categoria de segurança de rede 5G.

De acordo com o Gartner, "proteger redes 5G é uma prioridade para CSPs e empresas, já que o aumento de implementações privadas, aplicativos verticais, arquitetura em nuvem e conexões IoT massivas em 5G cria novas vulnerabilidades e desafios, como potenciais vetores de ataques de DDoS e pontos de entrada." Além disso, "os líderes de segurança e gestão de risco que gerenciam riscos de tecnologia, informação e resiliência consideram a privacidade uma prioridade máxima". O Gartner estima que, "até o final de 2023, os dados pessoais de 75% da população mundial estarão protegidos por regulamentações modernas de privacidade, em comparação com a taxa atual de 25%". [1]

"Para que os CSPs gerem receita com casos de uso de 5G mais complexos, como cidades inteligentes, eles precisarão garantir certos níveis de segurança. Isso exigirá uma verdadeira segurança de rede 5G de ponta a ponta, englobando a rede central, fatias de rede, borda e até a proteção aprimorada da identidade do assinante. Entendemos que receber a nomeação pelo Gartner como Sample Vendor para a categoria de segurança de rede 5G reforça a posição de liderança de mercado da Mobileum no setor de segurança de telecomunicações e gestão de riscos", afirmou Avnish Chauhan, CTO da Mobileum.

A plataforma Active Intelligence da Mobileum é uma tecnologia líder de análise com foco em telecomunicações que oferece suporte a roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos e testes. O portfólio de produtos de segurança de rede da Mobileum oferece aos CSPs segurança e proteção de ponta a ponta para redes 5G, serviços e assinantes. As soluções da Mobileum permitem interconexão segura entre redes 5G, ao mesmo tempo em que garantem compatibilidade com versões anteriores das redes de operadoras de telefonia móvel 5G, 4G, 3G, 2G. A plataforma Active Intelligence garante segurança de rede 5G com firewalls de sinalização habilitados por protocolo cruzado, incluindo os firewalls SS7, GTP, Diameters e SIP. Respaldados pela análise avançada da Mobileum, além de testes de penetração, SMS Spam Protect e detecção de anomalias de tráfego, os CSPs podem detectar ameaças antes que elas aconteçam, permitindo-lhes fornecer conexões IoT seguras, atender aos requisitos de segurança mais exigentes para o fatiamento da rede e fornecer as exigências de segurança 5G necessárias para QoS (qualidade de serviço) e QoE (qualidade da experiência) garantidas.

