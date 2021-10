Mobileum fournira des analyses télécoms de gestion des risques pour Rakuten Mobile

CUPERTINO, Californie, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'analyse pour les fournisseurs de services de communication dans le monde entier, a le plaisir d'annoncer que la société déploiera sa meilleure plate-forme d'intelligence active avec le tout nouvel opérateur mobile du Japon, Rakuten Mobile, Inc. La plate-forme d'intelligence active de grande envergure de Mobileum comprend des solutions de télécommunications pour la sécurité du réseau, l'itinérance et le réseau central, les tests et la surveillance, la gestion des risques, ainsi que l'engagement et l'expérience client.

Rakuten Mobile utilisera les services unifiés d'assurance des revenus et de gestion de la fraude de Mobileum en plus d'une suite de solutions d'analyse avancées pour connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel pour améliorer l'expérience client et réduire les coûts.

Au-delà de la sélection de Mobileum pour ses capacités d'assurance des revenus et de gestion de la fraude, Rakuten Mobile a signé des accords de collaboration et de partenariat avec Mobileum. Dans l'accord de collaboration, les deux sociétés développeront conjointement des produits pour résoudre certains des principaux défis de l'industrie en matière de sécurité, de risque et de test 5G pour les opérateurs de télécommunications du monde entier. Les solutions de Mobileum seront également disponibles pour les opérateurs mondiaux via Rakuten Symphony dans le cadre de la plate-forme de communication Rakuten.

« Nous sommes ravis de nous associer à Mobileum pour enrichir l'expérience mobile et l'engagement de nos clients et garantir également que nos ingénieurs ont accès à des informations opérationnelles en temps réel sur le réseau national de Rakuten Mobile », a déclaré Tareq Amin, PDG de Rakuten Symphony et CTO de Rakuten Mobile.

« Notre relation avec Rakuten Mobile renforce la valeur que la plate-forme d'intelligence active de Mobileum stimule la croissance, la rentabilité et la différenciation sur le marché pour nos clients. Nous sommes ravis de travailler avec un innovateur du secteur comme Rakuten Mobile pour fournir des solutions analytiques de pointe qui permettent aux fournisseurs de services numériques de développer et de protéger leurs revenus, d'innover de nouveaux modèles commerciaux et d'interagir numériquement avec leurs clients à l'ère de la 5G », a déclaré Bobby Srinivasan, PDG de Mobileum.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plate-forme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux mondiaux en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.mobileum.com et suivez @MobileumInc sur Twitter.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.mobileum.com/ et suivez @MobileumInc sur Twitter

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

SOURCE Mobileum