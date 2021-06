Mobileum Inc. acquiert Niometrics

Cette acquisition élargit le portefeuille de Mobileum en matière d'analyse approfondie des réseaux et d'intelligence client pour les réseaux 5G et de nouvelle génération

CUPERTINO, Californie, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions analytiques pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, ainsi que les tests et les solutions de surveillance, est heureux d'annoncer qu'il a acquis Niometrics, un fournisseur d'analyses approfondies de réseaux. Cette acquisition élargit la plateforme d'analyse exploitable de Mobileum en y ajoutant des fonctionnalités de découverte, d'engagement et d'expérience client, ce qui permettra aux fournisseurs de services de communication (FSC) d'identifier de nouvelles sources de revenus et d'améliorer l'expérience client tout au long de leur parcours avec la société.

La plate-forme Active Intelligence de Mobileum est une technologie d'analyse de pointe axée sur les télécommunications qui prend en charge l'itinérance, les services réseau, la sécurité, la gestion des risques et les tests.

L'acquisition de Niometrics va enrichir les solutions existantes de Mobileum grâce à l'analyse approfondie des réseaux et à l'apprentissage automatique appliqué, tout en élargissant son portefeuille grâce à des solutions d'intelligence client. La plateforme élargie de Mobileum permettra de disposer d'informations plus approfondies sur les réseaux, d'une vue complète des clients et un meilleur contrôle de la confidentialité des données, afin d'accélérer la croissance et d'améliorer la fidélisation des clients. Les deux entreprises ont déjà remporté des contrats ensemble et ont de l'expérience dans l'intégration de leurs produits pour résoudre des cas d'utilisation pour des clients de grande envergure.

« L'ajout de Niometrics au portefeuille de Mobileum renforce davantage notre stratégie visant à fournir aux opérateurs de télécommunications un moteur d'analyse de bout en bout qui non seulement renforce leur réseau et leur interconnexion et assure leur activité, mais qui leur fournit également l'intelligence réseau nécessaire pour accroître leurs revenus et améliorer l'expérience client dans le cadre du déploiement de la 5G et de l'évolution de leur activité. La technologie éprouvée de Niometrics et son équipe respectée d'experts du secteur font de cette acquisition une solution parfaite pour l'accélération de la stratégie de croissance de Mobileum », a commenté Bobby Srinivasan, PDG de Mobileum.

« Les fournisseurs de services de communication bénéficient d'un accès direct inégalé aux préférences des clients, à leur consommation de données et aux tendances en matière de fidélité. Grâce à la puissance d'analyse qui leur permet d'exploiter ces points de données, les FSC peuvent désormais utiliser ces informations pour segmenter leurs activités de marketing et de vente, personnaliser l'engagement des utilisateurs finaux, établir de nouveaux partenariats numériques et monétiser les données, tout en respectant les règles de protection de la vie privée et des données en vigueur. En combinant nos portefeuilles de produits, nous serons en mesure de fournir aux FSC des informations uniques sur chaque point de contact avec la clientèle et de veiller à ce qu'ils soient en mesure de dépasser systématiquement les attentes en matière d'expérience client et de performance des services », a commenté Kostas Anagnostakis, PDG de Niometrics.

La plateforme Deep Network Analytics (« DNA ») de Niometrics, qui comprend des analyses de données en temps réel, des algorithmes avancés d'IA et d'apprentissage automatique, ainsi que des fonctionnalités de Deep Packet Inspection (« DPI »), fera désormais partie de la plateforme Active Intelligence de Mobileum. Active Intelligence fournira les informations essentielles dont les opérateurs ont besoin pour l'exploitation des réseaux, l'itinérance, l'assurance commerciale, les tests, l'assurance des services et l'engagement des clients.

Basés à Singapour, les plus de 150 employés de Niometrics rejoindront Mobileum, renforçant ainsi l'équipe mondiale de Mobileum, qui compte plus de 1 800 employés, et développant son centre d'ingénierie en Asie. Cette acquisition permettra d'accroître la capacité à servir les plus de 900 clients des télécommunications de Mobileum. Après la conclusion de cette acquisition, 9 opérateurs télécoms sur 10 feront confiance aux solutions de Mobileum.

À propos d'Audax Private Equity

Audax Group est l'un des principaux gestionnaires d'investissements alternatifs, avec des bureaux à Boston, New York et San Francisco. Depuis sa création en 1999, la société a levé plus de 27 milliards de dollars de capitaux dans le cadre de ses activités de capital-investissement et de dette privée. Audax Private Equity a investi plus de 6 milliards de dollars dans plus de 135 plates-formes et plus de 950 entreprises complémentaires, et investit actuellement à partir de son sixième fonds d'investissement privé, doté de 3,5 milliards de dollars. Grâce à son approche disciplinée « Buy & Build », Audax cherche à aider les entreprises de la plateforme à réaliser des acquisitions complémentaires qui alimentent la croissance des revenus, optimisent les opérations et augmentent considérablement la valeur des capitaux propres. Comptant plus de 250 employés et plus de 100 professionnels de l'investissement, la société est un important partenaire financier pour les entreprises du marché intermédiaire nord-américain. Pour plus d'informations, visitez le site Web d'Audax Private Equity : http://www.audaxprivateequity.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Niometrics

Niometrics est une société d'analyse de réseaux qui fournit des solutions aux fournisseurs de services de communication (FSC) leur permettant d'élaborer des stratégies et des décisions pour les nouvelles activités numériques, la gestion de l'expérience client, ainsi que la planification et l'optimisation des réseaux.

La technologie exclusive et complète Deep Network Analytics (DNA) de Niometrics, qui analyse une base combinée de plus de 500 millions d'abonnés qui consomment et échangent plus de 60 PB de données par jour, extrait, traite et transforme en temps réel les données complexes du réseau en informations, ce qui permet aux FSC de prendre des mesures plus efficaces et plus rapides pour obtenir un meilleur retour sur investissement.

Niometrics est partenaire de certains des plus grands fournisseurs de télécommunications au monde. Basée à Singapour, la société dispose de centres d'opérations et de R&D en Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient.

Consultez le site www.niometrics.com pour en savoir plus.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est un des principaux fournisseurs d'analyses de télécommunications pour l'itinérance, les services de réseau, la sécurité, la gestion des risques et les tests de connectivité nationale et internationale. Plus de 900 opérateurs s'appuient sur sa plate-forme Active Intelligence, qui fournit des solutions analytiques avancées, permettant aux clients de relier l'intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux dans le monde entier, en Belgique, à Dubaï, en Allemagne, en Inde, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mobileum.com et suivez @MobileumInc sur Twitter.

