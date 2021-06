Mobileum Inc. adquire Niometrics

CUPERTINO, Califórnia, 29 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança, gestão de riscos e soluções de testes e monitoramento, tem o prazer de anunciar que adquiriu a Niometrics, provedora de análise de redes neurais. A aquisição amplia a plataforma de análises acionáveis da Mobileum com recursos de descoberta, engajamento e experiência do cliente, permitindo aos provedores de serviços de comunicações (PSCs) identificar novos fluxos de receita e melhorar a experiência do cliente em todo o ciclo de vida do cliente.

A plataforma Active Intelligence da Mobileum é uma tecnologia líder de análise com foco em telecomunicações que oferece suporte a roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos e testes.

A aquisição da Niometrics enriquecerá as soluções existentes da Mobileum com análise de redes neurais e aprendizado de máquina aplicado, ao mesmo tempo que ampliará seu portfólio com soluções de inteligência do cliente. A plataforma expandida da Mobileum oferecerá dados de rede mais profundos, uma visão de 360 graus ao cliente e controle aprimorado de privacidade de dados, para acelerar o crescimento e melhorar a retenção do cliente. As duas empresas já obtiveram contratos juntas e têm experiência na integração de seus produtos para solucionar casos de uso de alto impacto de clientes.

"A adição da Niometrics ao portfólio da Mobileum reforça ainda mais nossa estratégia de fornecer às operadoras de telecomunicações um mecanismo de análise completo que não só fortalece sua rede e interconexão e garante seus negócios, mas também lhes oferece a inteligência de rede necessária para aumentar o faturamento e melhorar a experiência do cliente à medida que implementam 5G e desenvolvem seus negócios. A tecnologia comprovada da Niometrics e a equipe respeitada de especialistas do setor tornam essa aquisição a opção perfeita para acelerar a estratégia de crescimento da Mobileum", comentou Bobby Srinivasan, CEO da Mobileum.

"Os provedores de serviços de comunicação têm acesso direto incomparável às preferências do cliente, consumo de dados e tendências de fidelização. Com o poder analítico de aproveitar esses pontos de dados, os PSCs agora podem levar esses dados para segmentar seu departamento de marketing e vendas, personalizar o relacionamento com o usuário final, construir novas parcerias digitais e monetizar dados, ao mesmo tempo que lidam com todas as proteções de privacidade e dados em vigor. Ao combinar nossos portfólios de produtos, poderemos fornecer dados exclusivos aos PSCs em cada ponto de contato com o cliente e garantir que possam superar consistentemente as expectativas em relação à experiência do cliente e ao desempenho dos serviços", comentou Kostas Anagnostakis, CEO da Niometrics.

A plataforma de análise de redes neurais (DNA, em sua sigla em inglês) da Niometrics, que inclui análises de dados em tempo real, algoritmos avançados de IA e aprendizado de máquina e recursos de inspeção de pacotes neurais (DPI, em sua sigla em inglês), agora passará a fazer parte da plataforma Active Intelligence da Mobileum. A Active Intelligence fornecerá os dados críticos que os provedores precisam para operações de rede, roaming, garantia de negócios, testes, garantia de serviços e engajamento do cliente.

Com sede em Singapura, os mais de 150 funcionários da Niometrics se unirão à Mobileum, fortalecendo a equipe global da Mobileum de mais de 1.800 funcionários e expandindo seu centro de engenharia na Ásia. Essa aquisição ampliará ainda mais a capacidade de atender aos mais de 900 clientes de telecomunicações da Mobileum. Após fechar essa aquisição, nove entre dez operadoras de telecomunicações dependerão das soluções da Mobileum.

Sobre a Niometrics

A Niometrics é uma empresa de análise de redes que oferece soluções para provedores de serviços de comunicação (PSCs) desenvolverem estratégias e tomarem decisões relacionadas a novas empresas digitais, gestão de experiência do cliente e planejamento e otimização de redes.

Analisando uma base combinada de mais de 500 milhões de assinantes que consomem e trocam mais de 60 PB de dados diariamente, a tecnologia de análise de redes neurais (DNA) exclusiva da Niometrics extrai, processa e transforma, em tempo real, dados de rede complexos, o que permite que os PSCs realizem ações melhores e mais oportunas para promover o retorno mais alto do investimento das empresas.

A Niometrics faz parceria com alguns dos maiores provedores de telecomunicações do mundo. Com sede em Singapura, a empresa tem operações e centros de P&D em toda a região Ásia-Pacífico, Europa e Oriente Médio.

Acesse www.niometrics.com para saber mais.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma fornecedora líder de análises de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos e testes de conectividade domésticos e internacionais. Mais de 900 operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais em Dubai, Alemanha, Índia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

Saiba mais em www.mobileum.com e siga @MobileumInc no Twitter.

