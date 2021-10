Mobileum oferece análise de telecomunicações de gestão de riscos para a Rakuten Mobile

CUPERTINO, Calif., 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornecedora líder global de soluções de análise para provedores de serviços de comunicação em todo o mundo, tem o prazer de anunciar que a empresa implementará sua melhor plataforma de inteligência ativa com a mais nova operadora de celular do Japão, a Rakuten Mobile, Inc. A ampla plataforma de inteligência ativa da Mobileum inclui soluções de telecomunicações para segurança de rede, roaming e rede central, testes e monitoramento, gestão de riscos e engajamento e experiência do cliente.

A Rakuten Mobile utilizará os serviços de garantia de receita unificados e gerenciamento de fraudes da Mobileum, além de um conjunto de soluções analíticas avançadas para conectar inteligência operacional e de rede com ações em tempo real para melhorar a experiência do cliente e reduzir os custos.

Além de selecionar a Mobileum para seus recursos de garantia de receita e gerenciamento de fraudes, a Rakuten Mobile assinou acordos de colaboração e parceria com a Mobileum. No acordo de colaboração, as duas empresas desenvolverão em conjunto produtos para resolver alguns dos principais desafios de teste de segurança, risco e 5G do setor para operadoras de telecomunicações em todo o mundo. As soluções da Mobileum também estarão disponíveis para operadoras globais por meio da sinfonia Rakuten como parte da plataforma de comunicações da Rakuten.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Mobileum para enriquecer a experiência móvel e o engajamento de nossos clientes e também garantir que nossos engenheiros tenham acesso à inteligência operacional em tempo real em toda a rede nacional da Rakuten Mobile", disse Tareq Amin, CEO da Rakuten Symphony e CTO da Rakuten Mobile.

"Nosso relacionamento com a Rakuten Mobile reforça o valor que a plataforma de inteligência ativa da Mobileum está impulsionando o crescimento, a rentabilidade e a diferenciação do mercado para nossos clientes. Estamos entusiasmados por trabalhar com um inovador do setor, como a Rakuten Mobile, para oferecer soluções de ponta baseadas em análises que capacitem os provedores de serviços digitais a crescer e proteger suas receitas, inovar novos modelos de negócios e interagir digitalmente com seus clientes na era 5G", afirmou Bobby Srinivasan, CEO da Mobileum.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais nos Emirados Árabes Unidos, Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

Saiba mais acessando https://www.mobileum.com/

FONTE Mobileum

