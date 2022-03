Mobileum recebe os prêmios principais por inovação em telecomunicações em 2022 pela Juniper Research

CUPERTINO, Califórnia, 22 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança, gestão de riscos, testes e garantia de serviço e inteligência de usuário, tem o prazer de anunciar que foi nomeada vencedora de três categorias para o Juniper Research Future Digital Awards - vencedora Platinum para Best Steering of Roaming, vencedora Gold para Best SMS Firewall e Judges Choice for Excellence in Telco Innovation. O programa Juniper Future Digital Awards reconhece as empresas de tecnologia na vanguarda de seu setor com base em cinco critérios principais: inovação de produtos, recursos e benefícios, parcerias de produtos, certificação e conformidade e perspectivas de negócios futuros.

Judges Choice for Excellence in Telco Innovation

"A Mobileum tem a honra de receber três dos Future Digital Awards for 2022 da Juniper. A Judges' Choice for Excellence in Telco Innovation reconhece nossas excepcionais contribuições para o setor e nosso posicionamento para causar um impacto significativo no futuro. O crescimento da Mobileum ao longo do ano passado por meio de nossas expansões de clientes, novas conquistas e aquisições bem-sucedidas, incluindo a integração de Developing Solutions, Convene Networks, e Niometrics, permitiu que a Mobileum fortalecesse sua posição como provedora líder global de análise de telecomunicações. Gostaria de agradecer aos nossos clientes e parceiros pela confiança e suporte à medida que continuamos nossa jornada para sermos o provedor preferencial de soluções analíticas de telecomunicações", afirmou Bobby Srinivasan, CEO da Mobileum.

Vencedora platinum para Best Steering of Roaming

A solução Steering of Roaming da Mobileum ajuda as operadoras a maximizar as margens de roaming por meio do roteamento dinâmico do tráfego de roaming com base em insights orientados por análises sobre qualidade de serviço, custos de atacado e previsões de negócios. Além disso, ela mantém um controle rigoroso sobre a experiência do cliente e suporta várias tecnologias, como VoLTE, NFV e 5G. A Steering of Roaming controla a distribuição de roamers de saída em redes estrangeiras, o que permite que as operadoras escolham dinamicamente parceiros com base em preço, acordos de tráfego mútuos ou qualidade de entrega. A Juniper também reconheceu a solução Steering of Roaming da Mobileum em 2021 como vencedora gold em Roaming Management.

Vencedora gold em Best SMS Firewall

A solução SMS Firewall da Mobileum ajuda as operadoras a proteger suas receitas de SMS e os usuários contra fraudes. A solução utiliza algoritmos baseados em IA e aprendizado de máquina para descobrir padrões de ameaça desconhecidos e bloquear mensagens indesejadas, evitando que ataques de SPAM e smishing maliciosos cheguem aos usuários. Além disso, o SMS Firewall da Mobileum reduz o vazamento de receita por meio do controle do tráfego A2P grey route, bloqueando o tráfego não comercializado, onde não há acordos entre as redes de envio e recebimento. Quando combinado com a solução de gerenciamento de fraude da Mobileum, o SMS Firewall da Mobileum pode proteger a base de assinantes de uma operadora contra vários tipos de ameaças, incluindo a fraude de Wangiri, realizando análises contextuais entre feeds de gerenciamento de segurança e fraude.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Portugal, Singapura, Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos.

FONTE Mobileum

