Mobileum remporte la palme de l'innovation dans le secteur des télécommunications en 2022, selon Juniper Research

Prix Future Digital Awards pour le meilleur pilotage de l'itinérance, le meilleur pare-feu SMS et Judge Choices (choix du jury) pour l'excellence de l'innovation dans les télécommunications

CUPERTINO, Californie, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum ») est fournisseur mondial de premier plan de solutions d'analyse pour les services d'itinérance et de réseau, de sécurité, de gestion des risques, de tests et de garantie de services, et de renseignements sur les abonnés. La société est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée lauréate de trois catégories pour les Juniper Research Future Digital Awards : Platinum pour le meilleur pilotage de l'itinérance (Best Steering of Roaming), Golden pour le meilleur pare-feu SMS (Best SMS Firewall), et Judges Choice pour l'excellence de l'innovation dans les télécommunications (Excellence in Telco Innovation). Le programme Juniper Future Digital Awards récompense les entreprises technologiques à la pointe de leur secteur d'activité sur la base de cinq critères clés : innovation produit, caractéristiques et avantages, partenariats pour les produits, certification et conformité, et perspectives commerciales.

Choix du jury pour l'excellence de l'innovation dans les télécommunications

« La société Mobileum est honorée de recevoir trois des prix Future Digital Awards de Juniper pour 2022. Le choix du jury pour l'excellence de l'innovation dans les télécommunications reconnaît nos contributions exceptionnelles à l'industrie et notre position pour avoir un impact significatif à l'avenir. La croissance de Mobileum au cours de l'année écoulée, grâce à l'expansion de notre clientèle, aux nouveaux contrats remportés et aux acquisitions réussies, notamment l'intégration de Developing Solutions, Convene Networks et Niometrics, a permis à Mobileum de renforcer sa position de leader mondial de l'analyse des télécommunications. Je tiens à remercier nos clients et nos partenaires pour leur confiance et leur soutien alors que nous poursuivons notre voyage pour devenir le fournisseur de choix de solutions d'analyse des télécommunications », a déclaré Bobby Srinivasan, PDG de Mobileum.

Gagnant Platinum pour le meilleur pilotage de l'itinérance

La solution Steering of Roaming de Mobileum aide les opérateurs à maximiser leurs marges d'itinérance en acheminant dynamiquement le trafic d'itinérance en fonction des données analytiques sur la qualité de service, les coûts de gros et les prévisions commerciales. En outre, elle maintient un contrôle étroit de l'expérience client et elle prend en charge plusieurs technologies telles que VoLTE, NFV et la 5G. La solution Steering of Roaming contrôle la distribution des abonnés itinérants sortants dans les réseaux étrangers, ce qui permet aux opérateurs de choisir dynamiquement les partenaires en fonction du prix, des accords de trafic mutuel ou de la qualité fournie. Juniper a également reconnu la solution Steering of Roaming de Mobileum en 2021 en tant que lauréat Gold pour la gestion de l'itinérance (Roaming Management).

Gagnant Gold pour les pare-feu SMS

La solution SMS Firewall de Mobileum aide les opérateurs à protéger à la fois leur chiffre d'affaires en matière de SMS et leurs abonnés contre les fraudes. La solution utilise des algorithmes basés sur l'IA et l'apprentissage automatique pour découvrir des modèles de menaces inconnus et bloquer les messages indésirables, empêchant ainsi les spams et les attaques malveillantes de type Smishing d'atteindre les abonnés. En outre, la solution SMS Firewall de Mobileum réduit les pertes de chiffre d'affaires en contrôlant le trafic de route grise A2P, bloquant le trafic non commercialisé lorsqu'il n'y a pas d'accord entre les réseaux d'envoi et de réception. Associée à la solution Fraud Management de Mobileum, la solution SMS Firewall de Mobileum peut protéger la base d'abonnés d'un opérateur contre plusieurs types de menaces, notamment la fraude « Wangiri », en effectuant des analyses contextuelles entre les flux de sécurité et de gestion de la fraude.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions analytiques des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et la veille de la clientèle. Plus de 1 000 clients se fient à sa plateforme Active Intelligence, qui fournit des solutions analytiques avancées, permettant aux clients de relier une intelligence réseau et opérationnelle profonde à des actions en temps réel qui augmentent les chiffres d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Mobileum, dont le siège social est situé dans la Silicon Valley, dispose de bureaux internationaux en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et dans les Émirats arabes unis.

