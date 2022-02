Mobileum reçoit un investissement stratégique de H.I.G. Technology Partners

SAN FRANCISCO, 1er février 2022 /PRNewswire/ --Mobileum Inc. (« Mobileum » ou la « Société »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'analyse des télécommunications, est heureuse d'annoncer que H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan qui gère plus de 47 milliards de dollars de capitaux propres, a conclu un accord définitif par l'intermédiaire d'une société affiliée de H.I.G. Technology Partners (« HTP ») pour réaliser un investissement stratégique dans la société. Elle veut de contribuer à accélérer les investissements technologiques et la croissance engendrée par le déploiement des technologies 5G et des réseaux privés dans le monde entier. À l'issue de la transaction, H.I.G. sera l'actionnaire majoritaire de Mobileum, aux côtés du propriétaire précédent, Audax, qui conservera une participation minoritaire. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires requises. Les conditions n'ont pas été divulguées.

Basée à Cupertino, en Californie, la société Mobileum est un fournisseur mondial de logiciels de premier plan, qui propose des solutions stratégiques permettant aux fournisseurs de services de communication de gérer des réseaux de plus en plus complexes. La Société sert une base clients diversifiée et de premier ordre, dont 35 des 36 opérateurs de télécommunications de niveau 1 et 70 % des opérateurs de niveau 2 dans plus de 190 pays. Sa suite innovante d'applications fournit aux clients des solutions axées sur l'analyse pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité des réseaux, la gestion des risques, les tests de connectivité et les renseignements sur les abonnés. Mobileum opère sur un marché important et en pleine croissance, car l'essor de la 5G et de l'IoT accélère la demande de solutions pour gérer et maintenir des écosystèmes de réseau complexes, assurer une qualité de service constante et réduire les menaces de fraude et de cybersécurité.

« Nous sommes ravis d'accueillir H.I.G Capital en tant que partenaire alors que nous continuons à développer la première plateforme d'analyse mondiale pour les fournisseurs de services de communication », a déclaré Bobby Srinivasan, PDG de Mobileum. « H.I.G. dispose d'une expertise profonde et pertinente dans le secteur, avec de solides antécédents. En travaillant ensemble, nous avons l'intention de faire avancer la mission de Mobileum qui consiste à soutenir les partenaires télécoms avec des solutions leaders sur le marché et à capitaliser sur la croissance du secteur plus large des logiciels pour les télécoms, y compris les opportunités importantes présentées par la 5G et les réseaux privés. »

« Nous croyons fermement à l'importance croissante de l'analyse des données et de l'intelligence logicielles pour le secteur des télécommunications, afin de soutenir la monétisation de la connectivité des télécommunications et de permettre sa prochaine vague de croissance. Mobileum est le leader incontesté du marché dans ce domaine, avec une plateforme de produits de premier ordre, et est à l'avant-garde des changements technologiques émergents », ont déclaré Timur Akazhanov et Nishant Nayyar, directeurs généraux de H.I.G. « Nous sommes ravis de nous associer à Bobby, à l'équipe de Mobileum et à Audax pour accélérer les investissements technologiques et poursuivre la croissance avec nos partenaires télécoms. »

John Woyton, chef du H.I.G. Technology Partners a commenté : « Nous sommes ravis d'investir dans Mobileum. Il s'agit du premier investissement réalisé par HTP, la plateforme technologique dédiée au capital-investissement de H.I.G. Mobileum s'inscrit parfaitement dans notre stratégie consistant à appliquer notre expertise opérationnelle en partenariat avec des équipes de direction pour créer des entreprises innovantes et performantes qui définissent leur secteur. »

