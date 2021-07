Mobileum s'associe à la GSMA pour le lancement d'un réseau commercial de télécommunications basé sur la blockchain

Une solution blockchain automatise et transforme le processus de compensation et de règlement des services d'itinérance de gros

CUPERTINO, Californie, 1er juillet 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), un important fournisseur mondial de solutions d'analyse pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, les tests et la surveillance, est heureuse d'annoncer qu'elle a été choisie par GSMA pour rendre opérationnel le a récemment annoncé réseau eBusiness de la GSMA. La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier, réunissant plus de 750 opérateurs et près de 400 entreprises dans l'écosystème mobile au sens large. L'ambition de la GSMA est de créer une connectivité inter-opérateurs mondiale en favorisant un environnement multipartite, multifournisseur et agnostique. Le nouveau réseau blockchain de niveau commercial à l'échelle du secteur fournira aux opérateurs mobiles une interface unique pour un ensemble complet de services d'itinérance de gros, améliorant l'efficacité opérationnelle, réduisant les coûts, atténuant les erreurs et les litiges, et faisant progresser la coopération et l'innovation globales du secteur.

La négociation, la gestion et la réconciliation des accords inter-opérateurs ont toujours été un défi pour l'itinérance mobile internationale, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer une compensation et un règlement précis des transactions internationales entre un réseau complexe de partenaires d'itinérance. Avec l'expansion des réseaux 5G, l'itinérance ne sera pas limitée aux opérateurs de réseau, ce qui donnera lieu à de nouvelles relations entre les opérateurs et les réseaux d'entreprise privés. Par conséquent, les opérateurs de téléphonie mobile auront besoin d'une plus grande transparence, d'une plus grande précision et d'une plus grande sécurité dans toutes leurs transactions d'itinérance internationale et dans leurs processus sous-jacents, de la tarification à la compensation et au règlement.

John Hoffman, PDG de GSMA, a commenté :

« Tirer parti de la blockchain pour automatiser les processus et atténuer les inefficacités dans l'écosystème de l'itinérance est une étape essentielle pour renforcer l'écosystème mobile mondial et améliorer la connectivité inter-opérateurs. Ce service est d'autant plus pertinent que la 5G et l'IoT vont transformer le paysage actuel de l'itinérance de gros et présenter de nouvelles complexités opérationnelles, qui ne peuvent être traitées qu'avec des mécanismes de coopération plus solides et une automatisation renforcée. »

Bobby Srinivasan, PDG de Mobileum, a commenté :

« Nous sommes ravis de nous associer à la GSMA pour aider les opérateurs mobiles à améliorer leurs capacités de gestion de l'itinérance de gros et à réduire les litiges liés à la compensation et au règlement de l'itinérance. Les développements de Blockchain constituent un véritable changement dans ce domaine, en fournissant une source unique de données fiables qui permettra aux opérateurs de concentrer tous leurs efforts sur la stimulation de la croissance des revenus d'itinérance, plutôt que de perdre du temps à gérer les litiges et à rectifier les erreurs. »

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients s'appuient sur sa plateforme Active Intelligence, qui fournit des solutions analytiques avancées, permettant aux clients de relier l'intelligence profonde du réseau et de l'exploitation à des actions en temps réel qui augmentent les recettes, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Mobileum, dont le siège social se trouve dans la Silicon Valley, dispose de bureaux internationaux en Australie, à Dubaï, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

