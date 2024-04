MOBILion Systems, Inc. Erweitert seine europäische Präsenz, um den Vertrieb von MOBIE-Instrumenten und den Kundenerfolg zu unterstützen

CHADDS FORD, Pennsylvania, April 16, 2024 /PRNewswire/ -- MOBILion Systems, Inc., Pionier in der Trennungswissenschaft, freut sich, seine Expansion nach Europa mit der Erweiterung seiner Vertriebs-, Service- und Supportorganisation bekannt zu geben. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die wissenschaftliche Gemeinschaft in der pharmazeutischen, biopharmazeutischen, Umwelt- und Lebensmittelindustrie besser zu unterstützen.

MOBILion Systems stärkt seine europäische Präsenz durch die Ernennung von Lucy Woods als Senior-Direktor für den europäischen Vertrieb und George Antoniades als Direktor für europäischen Kundenerfolg. Woods, mit ihrem umfangreichen Hintergrund in der Biotechnologie und ihrer Führungsrolle im kommerziellen Management, und Antoniades, mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich globaler Dienstleistungen und Kundenerfahrung, werden MOBILions kommerziellen Vertrieb und Kundenerfolg in Europa verbessern. Ihre kombinierte Erfahrung verspricht, den Kunden in der gesamten Region einen unvergleichlichen Service und Support zu bieten.

„Wir freuen uns, unsere Expansion in Europa fortzusetzen und unser Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Technologien zur Förderung der Forschung zu verstärken", sagte Janine McMurdie, kaufmännische Leiterin von MOBILion. „Mit dieser Erweiterung heben wir unsere Bemühungen um den Kundenerfolg auf die nächste Stufe und bieten ein erstklassiges Erlebnis, das unsere Kunden begeistern wird."

Die Plattform MOBIE definiert die Trennungswissenschaft neu und stellt die LC-MS mit unübertroffener Auflösung, Durchsatz und Reproduzierbarkeit in den Schatten. Der Pass-Through-Modus des MOBIE-Systems, das als Feld-Upgrade mit den Q-TOF-Massenspektrometern 6545, 6545XT und 6546 von Agilent kompatibel ist, gewährleistet die Kontinuität von LC-Q-TOF-Assays und steigert die analytische Leistung über LCMS-Standards hinaus. Dieser Fortschritt ermöglicht Forschern den Zugang zu Erkenntnissen, die früher unerreichbar waren. MOBILion leistet Pionierarbeit bei der Weiterentwicklung der Massenspektrometrie durch innovative Lösungen, die die Grenzen der LCMS sprengen.

Das erweiterte Unterstützungsnetz, das nun auch Europa umfasst, garantiert den Kunden in der Region rasche Unterstützung und professionelle Beratung und stellt den rechtzeitigen Zugang zu Fachwissen sicher. Diese Expansion unterstreicht das kontinuierliche Engagement von MOBILion, erstklassigen Service und Support zu bieten, und unterstreicht das solide Engagement von MOBILion auf der ganzen Welt. Darüber hinaus ist MOBILion eine Partnerschaft mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) eingegangen, um die globale Reichweite und Zusammenarbeit zu verbessern.

Um mehr über die europäische Expansion von MOBILion Systems zu erfahren, kontaktieren Sie bitte [email protected].

Informationen zu MOBILion Systems, Inc.

MOBILion ist ein innovatives Team, das den Status quo in der Trennungswissenschaft erschüttert. Mit Instrumenten, die komplexe Moleküle genauer und effizienter charakterisieren als herkömmliche Ansätze, fördert MOBILion den Fortschritt in verschiedenen Branchen, angefangen bei der Entdeckung von Biopharmazeutika bis hin zu Lebensmitteltests und Umweltsicherheit. Ihre Technologie lässt sich mit der Massenspektrometrie in Arbeitsabläufe integrieren, die komplexe Analysen ermöglichen: Revealing What Others Leave Unseen™. Erfahren Sie mehr unter www.mobilionsystems.com.

