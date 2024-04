MOBILion Systems, Inc. étend sa présence en Europe pour soutenir les ventes d'instruments MOBIE et la réussite des clients

CHADDS FORD, Pennsylvanie, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- MOBILion Systems, Inc. pionnier de la science de la séparation, est heureux d'annoncer son expansion en Europe avec des nouveautés dans son organisation de vente, de service et d'assistance. Ce mouvement stratégique vise à mieux servir la communauté scientifique au sein des industries pharmaceutiques, biopharmaceutiques, environnementales et alimentaires.

MOBILion Systems renforce sa présence en Europe en nommant Lucy Woods au poste de directrice principale des ventes européennes et George Antoniades au poste de directeur de la réussite des clients européens. Mme Woods, forte de son expérience en biotechnologie et de son leadership en matière de gestion commerciale, et M. Antoniades, fort d'une expertise de plusieurs dizaines d'années dans le domaine des services mondiaux et de l'expérience client, ont pour mission d'améliorer les ventes commerciales et les opérations de suivi des clients de MOBILion en Europe. Leur expérience combinée promet d'offrir un service et un soutien inégalés aux clients de la région.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre expansion en Europe et de renforcer notre engagement à fournir les meilleures technologies pour faire avancer la recherche, a déclaré Janine McMurdie, directrice commerciale de MOBILion. Avec cette expansion, nous élevons nos efforts en matière de réussite des clients à un niveau supérieur, en offrant une expérience de premier ordre qui enthousiasmera nos clients. »

La plateforme MOBIE redéfinit la science de la séparation, éclipsant la LC-MS avec une résolution, un débit et une reproductibilité inégalés. Compatible avec les spectromètres de masse Q-TOF Agilent 6545, 6545XT et 6546, le mode pass-through du système MOBIE assure la continuité des essais LC-Q-TOF tout en augmentant les performances analytiques au-delà des normes LCMS. Cette avancée permet aux chercheurs d'accéder à des connaissances autrefois inaccessibles, MOBILion étant le pionnier de l'évolution de la spectrométrie de masse grâce à des solutions innovantes qui repoussent les limites de la LCMS.

Le réseau de support élargi, qui englobe désormais l'Europe, garantit aux clients de la région une assistance rapide et des conseils professionnels, assurant un accès à l'expertise en temps voulu. Cette expansion souligne l'engagement continu de MOBILion à fournir un service et un support de qualité supérieure, mettant en évidence son engagement solide à travers le monde. En outre, MOBILion s'est associé à l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne (BOKU), renforçant ainsi ses efforts de sensibilisation et de collaboration à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur l'expansion européenne de MOBILion Systems, veuillez contacter [email protected] .

À propos de MOBILion Systems, Inc.

MOBILion est une équipe innovante qui bouleverse le statu quo dans le domaine de la science de la séparation. Avec des instruments qui caractérisent des molécules complexes avec plus de précision et d'efficacité que les approches existantes, MOBILion stimule le progrès dans diverses industries, de la découverte biopharmaceutique aux tests alimentaires et à la sécurité environnementale. Leur technologie s'intègre à la spectrométrie de masse pour les flux de travail qui révèlent des analyses complexes, Revealing What Others Leave Unseen™. Pour en savoir plus, visitez www.mobilionsystems.com .