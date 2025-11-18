mobiQode definiert Networking mit intelligenten digitalen Visitenkarten und benutzerdefinierten Landing Pages neu

Neue Tools ermöglichen es Unternehmen, Leads zu generieren und interaktive digitale Verbindungen aufzubauen – schon ab 3 USD pro Monat.

SAN FRANCISCO, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- mobiQode, der QR-Code-Generator der nächsten Generation, hat eine Reihe neuer Funktionen vorgestellt, die die Art und Weise verändern werden, wie Unternehmen im digitalen Zeitalter miteinander in Verbindung treten, Informationen austauschen und wachsen. Mit einer Bewertung von 4,9 Sternen von Nutzern weltweit setzt die Plattform weiterhin neue Maßstäbe in Sachen QR-Innovation und digitaler Interaktion.

Die neu eingeführte digitale Visitenkarte ermöglicht es Fachleuten und Teams, über herkömmliche Papierkarten hinauszugehen, indem sie interaktive, gemeinsam nutzbare Profile erstellen. Nutzer können nun sofort Leads erfassen, Kontakten das Herunterladen von Details auf ihre Geräte ermöglichen, Karten zu digitalen Geldbörsen hinzufügen und Informationen nahtlos austauschen. Die integrierte Automatisierung stellt sicher, dass jede neue Verbindung über integrierte E-Mail-Tools weiterverfolgt wird, sodass kein potenzieller Lead verloren geht.

Darüber hat mobiQode Custom Link Pages eingeführt, mit denen Nutzer dynamische Landingpages gestalten können, die mehrere Ressourcen – wie PDFs, Videos, Kontaktdaten, Standorte und mehr – unter einem QR-Code zusammenfassen. Diese Funktion hebt die Beschränkung auf einen Link pro Code auf und eröffnet Marken und Kreativen neue Möglichkeiten für Marketing und Engagement.

„Wir haben mobiQode als komplettes digitales Toolkit für moderne Unternehmen entwickelt", so Ankita Saraswat, Gründerin von mobiQode. „Von Start-ups bis hin zu großen Unternehmen – jede Organisation benötigt heute intelligentere und kostengünstigere Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen und ihre Reichweite zu verwalten. Mit diesen neuen Tools lassen sich mühelos Leads erfassen, Inhalte teilen und die Leistung messen – alles über ein einheitliches Dashboard."

Die wachsende Akzeptanz von mobiQode in Unternehmen erstreckt sich über Marketing-, Vertriebs- und Analyseteams, die ihre Abläufe digitalisieren und das Kampagnen-Tracking verbessern möchten. Mit Datensicherheit auf Unternehmensniveau, anpassbarem Branding und detaillierten Leistungsinformationen bietet die Plattform Skalierbarkeit und Vertrauen für Unternehmen jeder Größe.

Ab nur 3 USD pro Monat kombinieren die flexiblen Tarife von mobiQode die Erstellung von Standard-QR-Codes mit speziellen Tools wie digitalen Visitenkarten und anpassbaren Link-Seiten – und machen so leistungsstarke digitale Kommunikation für alle zugänglich

Weitere Informationen zu den neuen Funktionen und zu den Preisen von mobiQode finden Sie unter www.mobiqode.com.

mobiQode ist eine führende Plattform zur Erstellung und Verwaltung von QR-Codes, die Unternehmen dabei unterstützt, Verbindungen zu vereinfachen, Interaktionen zu verfolgen und messbare Ergebnisse zu erzielen. Mit fortschrittlichen Analysen und innovativen Tools zur Lead-Generierung ermöglicht mobiQode es seinen Nutzern, intelligentere und interaktivere Kommunikationserlebnisse zu schaffen.

