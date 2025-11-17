mobiQode redéfinit le réseautage avec des cartes de visite numériques intelligentes et des pages de renvoi personnalisées

De nouveaux outils permettent aux entreprises de capter des prospects et créer des connexions numériques interactives, à partir de seulement 3 $ par mois.

SAN FRANCISCO, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- mobiQode, le générateur de codes QR nouvelle génération, a dévoilé une série de nouvelles fonctionnalités qui visent à révolutionner la connexion, le partage et le développement des entreprises à l'ère numérique. Avec une note de 4,9 étoiles attribuée par les utilisateurs du monde entier, la plateforme continue de repousser les limites de l'innovation QR et de l'engagement numérique.

La nouvelle carte de visite numérique permet aux professionnels et aux équipes de dépasser les limites des cartes papier traditionnelles en créant des profils interactifs et partageables. Les utilisateurs peuvent désormais capter des prospects instantanément, permettre à leurs contacts de télécharger des informations sur leurs appareils, ajouter des cartes à des portefeuilles numériques et échanger des informations en toute transparence. L'automatisation intégrée garantit le suivi de chaque nouvelle connexion grâce à des outils de messagerie intégrés, afin de ne perdre aucun prospect potentiel.

Parallèlement, mobiQode a introduit des pages de liens personnalisées, permettant aux utilisateurs de concevoir des pages de renvoi dynamiques qui rassemblent des ressources multiples (des documents PDF, des vidéos, des coordonnées, des lieux, et plus encore) sous un seul code QR. Cette fonctionnalité supprime la limite d'un lien par code, ce qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de marketing et d'engagement pour les marques et les créateurs.

« Nous avons conçu mobiQode comme une boîte à outils numérique complète pour les entreprises modernes », a déclaré Ankita Saraswat, fondatrice de mobiQode. « Qu'il s'agisse de startups ou de grandes entreprises, toutes les organisations ont aujourd'hui besoin de moyens plus intelligents et plus abordables pour se connecter et gérer leurs contacts. Grâce à ces nouveaux outils, il est facile d'attirer des clients potentiels, de partager du contenu et de mesurer les performances, le tout sur un tableau de bord unifié ».

L'adoption croissante de mobiQode par les entreprises s'étend aux équipes de marketing, de vente et d'analyse qui cherchent à numériser les opérations et à améliorer le suivi des campagnes. Forte d'une sécurité des données de niveau professionnel, d'une image de marque personnalisable et d'informations détaillées sur les performances, la plateforme offre évolutivité et fiabilité aux entreprises de toutes tailles.

À partir de seulement 3 $ par mois, les plans flexibles de mobiQode combinent la génération de codes QR standard avec des outils spécialisés tels que des cartes de visite numériques et des pages de liens personnalisables, rendant ainsi la communication numérique puissante accessible à tous.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités et les tarifs de mobiQode, visitez le site www.mobiqode.com.

À propos de mobiQode

mobiQode est une plateforme de génération et de gestion de codes QR conçue pour aider les entreprises à simplifier les connexions, à suivre l'engagement et à obtenir des résultats mesurables. Avec des analyses avancées et des outils innovants pour la génération de pistes, mobiQode permet aux utilisateurs de créer des expériences de communication plus intelligentes et plus interactives.

Relations avec les médias :

Ankita Saraswat

[email protected]