Mobis fournit des modules de châssis pour les véhicules électriques d'un constructeur automobile européen de luxe aux États-Unis

La technologie de développement de modules de Mobis, vieille de plus de 20 ans, est largement reconnue

Le site de production dédié aux clients à McCalla , en Alabama , est désormais pleinement opérationnel

SÉOUL, Corée du Sud, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Mobis commence à fournir des modules de châssis pour Mercedes-Benz AG, avec des marques automobiles de luxe et de performance. La technologie des modules et la compétitivité de qualité de Mobis sont désormais hautement reconnues par les constructeurs automobiles mondiaux. Mobis devient le premier fournisseur non européen de modules de châssis pour les OEM.

Mobis exploite désormais pleinement sa nouvelle installation de production à McCalla, en Alabama. La société a construit le nouveau site pour la production de modèles mixtes de modules de châssis pour 4 SUV électriques différents.

Le module de châssis est un terme générique désignant les pièces assemblées sous la carrosserie de la voiture, par exemple, le système de direction, de freinage et de suspension. Il désigne également l'ensemble des pièces de ces systèmes assemblées sur le cadre.

Mobis a accumulé plus de 20 ans d'expérience en matière de développement et d'assemblage de modules dans le monde entier. Les dernières années de R&D et les périodes de pré-production pour ce nouveau projet sont devenues un bon exemple de la satisfaction du client.

En suivant pas à pas les plans de développement du client, Mobis s'est efforcé de concentrer ses propres efforts de R&D avec Mercedes-Benz AG pour fournir les meilleures solutions de modules de châssis. Aujourd'hui, la technologie et les capacités de contrôle de la qualité de Mobis sont reconnues par la marque automobile la plus prestigieuse au monde.

Dans le cadre de l'obtention de ce contrat, Mobis a organisé de nombreux briefings techniques et des sessions de visite avec le client et a montré tout le processus de production en série de l'assemblage du module en Corée et en Europe.

« Nous espérons maintenir des partenariats à long terme avec Mercedes-Benz AG », a déclaré Sung Hwan Cho, PDG de Mobis. « Nous avons l'intention d'accroître la confiance des clients grâce à notre excellente expérience technique et à notre capacité d'approvisionnement stable. »

Depuis 1999, Mobis produit trois types de modules, dont des modules de cockpit (systèmes de commande du siège conducteur) et des modules frontaux (système d'intégration du CVC, de l'éclairage et du système de pare-chocs) ainsi que des modules de châssis. La société exploite actuellement un total de 28 sites de production de modules, dont 8 en Corée et 20 à l'étranger.

À propos de MOBIS

Mobis est le numéro 6 mondial des fournisseurs automobiles, dont le siège est à Séoul, en Corée. Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Mobis exploite un siège social de R&D en Corée, avec 4 centres techniques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

