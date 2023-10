MOCCAE e Tadweer Assinam MoU pela Iniciativa Global de Descarbonização da Gestão de Resíduos e da Plataforma de Economia Circular

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 9 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Como parte do Ano da Sustentabilidade e dos preparativos dos EAU para sediar a Conferência das Partes COP28, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MOCCAE) e a Tadweer (Empresa de Gestão de Resíduos de Abu Dhabi) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para lançar o "Desperdício Zero", uma iniciativa global para mobilizar e promover os esforços de descarbonização de resíduos, e estabelecer uma plataforma de economia circular.

O objetivo da iniciativa é fortalecer o papel dos Emirados Árabes Unidos na liderança de ações globais e contribuir para os esforços da meta de redução de emissões de 43% até 2030, motivando as nações a adotar e manter soluções avançadas baseadas em tecnologia para descarbonizar alguns setores, como a gestão de resíduos, e impulsionar a economia circular.

O Memorando de Entendimento foi assinado na sede do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em Dubai, na presença de Sua Excelência Mohammed Saeed Al Nuaimi, subsecretário interino do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Sua Excelência, engenheira Othaibah Al Qaydi, subsecretária adjunta interina para o Setor de Comunidades Sustentáveis do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; e Sua Excelência, engenheiro Ali Al Dhaheri, diretor e CEO da Tadweer. O evento contou com a participação de funcionários que representam ambas as entidades.

A Tadweer, sob liderança do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima dos Emirados Árabes Unidos, em parceria com as partes interessadas, realizará palestras, workshops e programas de conscientização para vários parceiros nos Emirados Árabes Unidos e no exterior sobre os objetivos da economia circular e da gestão de recursos sustentáveis, destacando as últimas inovações globais na gestão integrada de resíduos e redução das emissões de carbono.

A iniciativa se concentra nos desafios enfrentados pelo setor de gestão de resíduos e seu impacto direto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) e das mudanças climáticas, uma vez que o setor pode contribuir para melhorar a qualidade da reciclagem e reduzir emissões, a perda e o desperdício de alimentos.

A iniciativa promoverá soluções direcionadas à descarbonização do setor de gestão de resíduos em todo o mundo, atraindo investimentos e financiamento em projetos de infraestrutura, criando empregos no setor e reduzindo a dependência global de recursos naturais. O projeto também visa ao reforço dos quadros regulamentares, à aplicação da responsabilidade alargada do produtor, ao estabelecimento de uma governança multidisciplinar e à identificação de projetos lucrativos em processos de gestão de resíduos.

Além disso, a meta dessa parceria é destacar o papel desempenhado pelo setor de gestão de resíduos na abordagem das mudanças climáticas, além de encontrar soluções inovadoras para a gestão sustentável de recursos. O "Desperdício Zero" convidará todo o ecossistema de gestão de resíduos para aumentar a ambição, trabalhar para resultados positivos e tangíveis, demonstrar ações concretas para mitigar as mudanças climáticas e se alinhar aos objetivos do Acordo de Paris.

