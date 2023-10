MOCCAE et Tadweer signent un MoU pour lancer une initiative mondiale visant à décarboner la gestion des déchets et la plateforme de l'économie circulaire

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de l'Année du développement durable et des préparatifs des Émirats arabes unis pour accueillir la Conférence des Parties sur le Climat de l'ONU (COP28), le ministère du Changement climatique et de l'Environnement (MOCCAE) et Tadweer (Abu Dhabi Waste Management Company) ont signé un mémorandum d'entente (MoU) pour lancer « Waste to Zero », une initiative mondiale visant à mobiliser et à promouvoir les efforts de décarbonation des déchets et à établir une plateforme d'économie circulaire.

L'initiative vise à renforcer le rôle des Émirats arabes unis en tant que chef de file de l'action mondiale, et à contribuer aux efforts internationaux pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone de 43 % d'ici 2030, en exhortant les nations à adopter et à maintenir des solutions basées sur des technologies de pointe pour décarboner les secteurs comme celui de la gestion des déchets, et pour stimuler l'économie circulaire.

Le mémorandum d'entente a été signé au siège du ministère du Changement climatique et de l'Environnement, à Dubaï, en présence de Son Excellence Mohammed Saeed Al Nuaimi, sous-secrétaire par intérim du ministère du Changement climatique et de l'Environnement ; de Son Excellence l'ingénieur Othaibah Al Qaydi, sous-secrétaire adjoint par intérim pour le secteur des communautés durables au ministère du Changement climatique et de l'Environnement ; et enfin de Son Excellence l'ingénieur Ali Al Dhaheri, directeur général et chef de la direction de Tadweer. L'événement a réuni des représentants des deux entités concernées.

Tadweer, sous la direction du ministère du changement climatique et de l'environnement des Émirats arabes unis et en coopération avec les parties prenantes, organisera des discussions, des ateliers et des programmes de sensibilisation aux objectifs de l'économie circulaire et de la gestion durable des ressources pour divers partenaires aux Émirats arabes unis et à l'étranger, en mettant en évidence les dernières innovations mondiales en matière de gestion intégrée des déchets et de réduction des émissions de carbone.

L'initiative se concentre sur les défis auxquels est confronté le secteur de la gestion des déchets et sur son impact direct sur les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs en matière de changement climatique des Nations unies, car ce secteur peut contribuer à la réduction des émissions, à l'amélioration de la qualité du recyclage et à la réduction des pertes et des déchets alimentaires.

L'initiative encouragera des solutions visant à décarboner le secteur de la gestion des déchets dans le monde entier en attirant des investissements et des financements dans des projets d'infrastructure, en créant des emplois dans le secteur et en réduisant la dépendance mondiale aux ressources naturelles. Elle vise également à renforcer les cadres réglementaires, à appliquer la responsabilité élargie des producteurs, à établir une gouvernance multidisciplinaire et à identifier les projets bancables dans les processus de gestion des déchets.

En outre, ce partenariat vise à mettre en évidence le rôle joué par le secteur de la gestion des déchets dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que la recherche de solutions innovantes pour la gestion durable des ressources. Waste to Zero invitera l'ensemble de l'écosystème de la gestion des déchets à faire preuve d'ambition, à tendre vers des résultats positifs et tangibles, à démontrer des actions concrètes pour atténuer les changements climatiques et à s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris.

