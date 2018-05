MODEC choisit Icertis pour réduire les risques, améliorer la conformité des contrats de vendeurs au Ghana

« Chez MODEC, nous sommes déterminés à fournir et à exploiter de manière sûre des plateformes innovantes et de haute qualité pour l'industrie offshore », a déclaré William Main, responsable des contrats et des coûts opérationnels chez MODEC Ghana Ltd., une société de MODEC Group. « Icertis va nous permettre de mieux collaborer avec nos partenaires tout en réduisant les risques et en améliorant la conformité réglementaire. »

La gestion des vendeurs dans l'industrie pétrolière et gazière est fortement réglementée et axée sur les processus. Il est crucial que les cocontractants fournissent des produits et des services en conformité avec les engagements contractuels et les réglementations afin d'assurer l'excellence opérationnelle et la performance financière. MODEC a choisi Icertis à cause de la capacité de la plateforme ICM de suivre la conformité réglementaire à l'échelle mondiale, avec des variations de flux de travail au niveau régional. La plateforme servira de source unique de vérité pour les contrats de MODEC, et leur permettra de suivre et de gérer de manière préventive les droits et les obligations.

« MODEC s'attaque à certains des défis d'ingénierie les plus complexes dans l'industrie pétrolière et gazière, et équilibre les exigences des clients, les conditions environnementales difficiles et la régulation mondiale », a déclaré Samir Bodas, PDG et cofondateur d'Icertis. « Nous sommes ravis de les aider à transformer numériquement leur base commerciale afin de résoudre les défis contractuels complexes de l'industrie offshore. »

En outre, MODEC maximisera sa collaboration et renforcera ses relations avec les fournisseurs autour du monde qui utilisent l'application ICM Collaboration Portal, un environnement en ligne sûr et facile d'utilisation qui élimine les remparts à la communication entre partenaires. Avec l'application ICM Collaboration Portal, l'une des applications commerciales bâties sur la plateforme ICM parmi une liste croissante, les acheteurs sont capables de réduire le temps de négociation de contrat et d'accélérer la prise de décision tout en permettant aux vendeurs d'avoir une visibilité en temps réel sur le processus source-to-contract dans son ensemble.

La plateforme ICM, qui est intégrée d'origine dans Microsoft Azure, s'intégrera également dans Adobe Sign pur accélérer l'exécution de contrat. Le choix fait par MODEC contribue à la croissance rapide d'Icertis dans le secteur de l'ingénierie et de l'énergie. Pour plus d'informations à propos d'Icertis, rendez-vous sur www.icertis.com.

Icertis, le principal fournisseur de gestion de contrats d'entreprise dans le nuage, résout les problèmes de gestion de contrats les plus difficiles sur la plateforme la plus facile à utiliser. Icertis permet aux sociétés de transformer leur base commerciale en garantissant la conformité, en améliorant la gouvernance, en atténuant les risques et en renforçant la productivité des utilisateurs, augmentant ainsi leur résultat net. La plateforme Icertis Contract Management (ICM) est utilisée pour gérer plus de cinq millions de contrats, par plus de deux millions d'abonnés, dans des sociétés telles que 3M, Daimler, Microsoft, Roche et Wipro, dans plus de 40 langues et plus de 90 pays.

