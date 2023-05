Modeunternehmen DeFacto bei der ShopTalk2023 Barcelona

"Wer weiter vorne sein will, muss heute in Technologie und Digitalisierung investieren"

BARCELONA, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das globale Modeunternehmen DeFacto nahm an der ShopTalkEurope 2023 teil, die vom 9. bis 11. Mai 2023 in Barcelona stattfand. Önder Şenol, Online General Manager von DeFacto, erklärte im Rahmen der Veranstaltung, dass er durch das Unternehmensprojekt JUMP UP, das die Digitalisierung vorantreibt, eine Verdreifachung der Produktivität des Unternehmens erwartet.

DeFacto's Online General Manager Önder Senol shares insights on digital transformation strategies at ShopTalkEurope 2023.

Die ShopTalk, 2016 in den USA ins Leben gerufen, gilt als die weltweit größte Plattform für Entwicklungen und Innovationen im Einzelhandel. Mehr als 3.000 Teilnehmer, darunter Einzelhandels- und Technologieunternehmen sowie Markenfachleute und Analysten, präsentieren dort die neuesten Trends und tauschen Informationen aus.

Online General Manager Şenol sprach auf dem Panel "Supply Chain Innovations"

Beim Panel "Supply Chain Innovations" sprach Önder Şenol, Online General Manager von DeFacto, gemeinsam mit Cassandra Bergsland, Head of Omnichannel bei John Lewis Partnership und Carlos Hernandez Bermejo, General Manager von Just Eat Takeaway Retail, über kundenorientierte und kostengünstige Liefermöglichkeiten.

Şenol erläuterte, dass DeFacto mit dem digitalen Transformationsprojekt JUMP UP erfolgreich die Kompetenzen aus der DeFacto Technologie-Unit mit dem Know-How des Modeunternehmens verbindet und so optimale Synergie-Effekte erzielt.

Önder Şenol führte weiter aus, dass DeFacto sich darauf konzentriere, seinen Kunden das beste Einkaufserlebnis zu bieten, und bezeichnete JUMP UP als das Transformationsprojekt von DeFacto für die Zukunft.

Unter dem Namen JUMP UP habe DeFacto sein bestehendes digitales Know-how und seine langjährige technologische Expertise gebündelt, so Şenol: "Mehr als 700 Menschen sind an diesem Zukunftsprojekt beteiligt. JUMP UP ist das Zusammentreffen von Gamification, die ein wichtiger Branchentrend ist, der Nutzung von Metaverse und Omnichanneling. DeFacto will so seine Produktivität in diesem Jahr dank JUMP UP verdreifachen."

Şenol fügte in seiner Rede Folgendes hinzu: "Die immer weiter fortschreitende Digitalisierung erfordert ständige Innovationen im Handel. Wer auch morgen noch an der Spitze der digitalen Wirtschaft stehen will, sollte Digitalisierung und Technologie heute ganz oben auf die Unternehmensagenda setzen."

DeFacto ist auf fünf Kontinenten in 93 Ländern mit mehr als 500 Geschäften, Websites und Online-Marktplätzen vertreten. Das Unternehmen, das seit 2016 mit einer Omnichannel-Marketingstrategie wächst, ist heute ein globales Modeunternehmen, das 41 % seines Umsatzes durch seine internationalen Aktivitäten erzielt. Mit einer integrierten Marketingstrategie, die auf einer umfassenden Analyse der Kundendaten basiert, setzt DeFacto seine Entwicklung fort und konzentriert sich auf die Kundenzufriedenheit mit maßgeschneiderten Produktempfehlungen, Stilberatung und vielseitigen Lieferoptionen.

Die Vision von DeFacto: Make Customers Fall in Love!

Laut Önder Şenol steht der Kunde immer im Mittelpunkt aller Unternehmensaktivitäten. Şenol gab die folgende Erklärung ab: "Personalisierung von Service und Erlebnis ist für uns der wichtigste Grundsatz. Um die Kunden bestmöglich zu erreichen, sind eine nutzerfreundliche Gestaltung der Oberfläche auf der Website oder App, ein einfaches und sicheres Bezahlsystem, eine übersichtliche Darstellung von Produkten und Produkteigenschaften sowie unkomplizierte, nachvollziehbare Rückgabe- und Umtauschprozesse wichtig."

Laut Şenol sollen die Kunden die gewünschten Produkte so einfach wie möglich finden, auswählen und kaufen, wo und wann immer sie wollen.

Ob in der App, auf der Website oder im Geschäft. DeFacto will damit seinen Kunden ein Einkaufserlebnis bieten, das sie "zum Verlieben" bringt – und so seine Vision verwirklichen. Das Einkaufen bei DeFacto garantiert jedem Kunden seinen "Perfect Fit".

Über DeFacto

Das 2005 gegründete Unternehmen DeFacto hat die Vision, eine globale Modemarke zu werden. DeFacto trifft sich mit seinen Kunden in mehr als 500 Geschäften und ist mit seinen Online-Aktivitäten in 93 Ländern präsent. DeFacto gehört zu den Pionieren der Konfektionsbranche und zeichnet sich nicht nur als globale Modemarke sondern auch als Technologieunternehmen aus. Die Marke produziert die Infrastruktur der Omnichannel-Technologien mit ihrem Entwicklerteam von mehr als 300 Personen unter dem Dach von DeFacto Technology. Das DeFacto Phygital Store-Konzept wurde 2019 als Ergebnis der Phygitalisierungsstrategie implementiert, die das physische und digitale Einzelhandelserlebnis nach dem Smart Store kombiniert, einer weltweiten Premiere. Um den Anforderungen und Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden, präsentierte die Marke ihren Kunden in aller Welt die Untermarken DeFacto COOOL, DeFacto FIT, DeFacto Modest, DeFacto LIFE, DF Plus und Fall in Love. Darüber hinaus kommt DeFacto als Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen und der Women's Empowerment Principles (WEP) sowie als Mitglied der Better Cotton Initiative entschlossen seinen sozialen und ökologischen Verpflichtungen nach. Die Marke veröffentlichte ihren 7. Nachhaltigkeitsbericht im Jahr 2022.

