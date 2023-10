Modine renforce sa présence en Europe en matière de fabrication et d'ingénierie pour la gamme de produits EVantage

L'usine de Pontevico, en Italie, commencera la production de la gamme Modine EVantage™ de systèmes de gestion thermique des véhicules électriques en 2024

RACINE, Wisconsin, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Pour soutenir le marché mondial croissant des véhicules électriques commerciaux (VE, EV en anglais), Modine (NYSE: MOD), un leader dans l'ingénierie et la fabrication de solutions de gestion thermique des véhicules, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait étendre la production de sa famille de produits de systèmes de gestion thermique EVantage™ à l'Europe. À partir de 2024, l'usine de Modine à Pontevico, en Italie, fabriquera des systèmes de gestion thermique des batteries et de refroidissement de l'électronique pour les constructeurs de véhicules lourds, commerciaux et spécialisés à travers le continent.

« Cette expansion permet à Modine de servir plus directement les fabricants européens avec des solutions de gestion thermique qui répondent aux défis auxquels sont confrontés les développeurs de plateformes de VE partout dans le monde », a déclaré Gina Maria Bonini, vice-présidente et directrice générale des systèmes thermiques avancés chez Modine. « Nos équipes dédiées aux opérations, aux ventes et à l'ingénierie en Europe ont travaillé sans relâche pour s'assurer que nos clients européens aient accès à nos systèmes de haute qualité et à l'assistance technique approfondie qui fait la réputation de Modine. Nous sommes ravis de jouer un rôle croissant dans l'électrification des véhicules commerciaux sur le marché européen. »

La suite Modine EVantage comprend le système de gestion thermique de la batterie (BTMS) EVantage et pack de refroidissement électronique (ECP), conçus pour maintenir des plages de température optimales pour les batteries des VE, les moteurs de traction et l'électronique de puissance. Le contrôle de température de haute précision améliore les performances, la durabilité, l'autonomie et la sécurité dans toutes les conditions de fonctionnement des véhicules électriques commerciaux et lourds. La suite EVantage maximise le chauffage et le refroidissement tout en minimisant la consommation d'énergie dans un format compact en combinant une technologie d'échangeur de chaleur propriétaire de pointe, des composants électroniques et une électronique de contrôle intelligente programmable. Ces systèmes de gestion thermique pour VE offrent des solutions complètes qui peuvent être adaptées aux besoins des plateformes de véhicules électriques commerciaux, spécialisés et construits sur mesure.

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de la gestion thermique, Modine propose des solutions standard et spécifiques qui répondent aux besoins des applications des clients dans l'ensemble du segment des véhicules commerciaux. Disponibles sous forme de systèmes prêts à l'emploi pour les clients de véhicules utilitaires, spécialisés et hors route, les systèmes de gestion thermique EVantage sont particulièrement adaptés aux autobus et autocars à émission zéro, aux véhicules spécialisés, aux engins hors route et aux camions, y compris les camionnettes de livraison du dernier kilomètre. Les clients ont la possibilité de choisir entre des systèmes standard et des solutions personnalisées qui répondent à des besoins de refroidissement spécifiques et à des contraintes d'espace. Tous les systèmes Modine EVantage sont rigoureusement testés et construits pour résister à des conditions difficiles, offrant une fiabilité pour les environnements difficiles et les applications à fortes vibrations.

Pour en savoir plus sur l'organisation Modine ATS et ses solutions de gestion thermique avancée, veuillez consulter le site www.modineev.com .

À propos de Modine

Chez Modine, nous concevons un monde plus propre et plus sain (Engineering a Cleaner, Healthier World™). S'appuyant sur plus de 100 ans d'excellence dans la gestion thermique, nous fournissons des systèmes et des solutions de confiance qui améliorent la qualité de l'air et préservent les ressources naturelles. Plus de 11 000 employés sont à l'œuvre aux quatre coins du globe, fournissant les solutions dont nos clients ont besoin là où ils en ont besoin. Nos segments Climate Solutions (solutions climatiques) et Performance Technologies (technologies de la performance) soutiennent notre objectif en améliorant la qualité de l'air, en réduisant la consommation d'énergie et d'eau, en diminuant les émissions nocives et en permettant des véhicules plus propres et des réfrigérants respectueux de l'environnement. Modine est une entreprise mondiale dont le siège social se trouve à Racine, dans le Wisconsin (États-Unis), et qui exerce ses activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations sur Modine, visitez le site www.modine.com .

