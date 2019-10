Módulos 5G da Quectel são selecionados por mais de 100 fabricantes originais do mundo todo para designs 5G

XANGAI, 16 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, fornecedora líder mundial de módulos celulares e GNSS, anunciou que seus módulos celulares 5G, desde sub-6GHz até mmWave, foram selecionados por mais de 100 fabricantes originais do mundo todo em um amplo espectro de setores para que sejam aplicados em seus designs e planejamentos de 5G.

Uma das primeiras a oferecer módulos 5G baseados no modem Qualcomm Snapdragon X55 5G, a Quectel vem trabalhando em estreita colaboração com parceiros do ecossistema para levar essa tecnologia de última geração à realidade comercial o quanto antes. Atualmente, amostras de engenharia dos módulos sub-6GHz RG500Q e RM500Q com receptores de posicionamento por satélite integrados estão disponíveis para atender aos requisitos de 5G e oferecer o melhor desempenho sem fio da categoria em capacidade de resposta, velocidade e cobertura para residências e empresas. As aplicações iniciais com módulos Quectel 5G incluem cenários de banda larga móvel aprimorada (eMBB) e acesso fixo sem fio (FWA) tais como CPE, gateways, ACPC e streaming ao vivo de vídeos de ultra-alta definição.

Por sua vez, os módulos mmWave da Quectel também estão prontos para transformar mais setores verticais. O módulo RM510Q-GL concluiu a primeira chamada de dados 5G do setor em setembro, o que comprova a liderança da Quectel em capacidade de pesquisa e desenvolvimento na área de 5G e em inovações no setor de Internet das Coisas (IoT).

"Como líder mundial em tecnologias de banda larga móvel, estamos orgulhosos de que nossos módulos 5G estejam oferecendo um desempenho sem fio revolucionário que vai além da velocidade", declarou o CEO da Quectel, Patrick Qian. "A adoção generalizada dos nossos módulos 5G permitiu a primeira onda de casos de uso de 5G do segmento e está impulsionando mais inovações em IoT. Graças a designs de fácil integração, desempenho confiável e um portfólio completo de produtos, a Quectel provou ser um parceiro confiável de fabricantes originais do mundo todo."

A Quectel está apresentando módulos 5G no Qualcomm 5G Summit em Barcelona de 14 a 16 de outubro, e fará outra apresentação no MWC Los Angeles (estande 1236) de 22 a 24 de outubro de 2019.

Sobre a Quectel

A Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (código: 603236.SS) é líder mundial no fornecimento de módulos celulares e GNSS e possui um amplo portfólio de produtos com as mais recentes tecnologias sem fio de 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, C-V2X, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. Desenvolvedora profissional de tecnologia para IoT e fornecedora de módulos celulares, a Quectel pode prestar um serviço completo para módulos celulares de IoT. Os produtos Quectel já foram amplamente aplicados em áreas de IoT/M2M como pagamentos inteligentes, telemática e transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, gateways sem fio, indústria, saúde, agricultura e monitoramento ambiental. Para obter mais informações, visite o site da Quectel, e as páginas no LinkedIn, Facebook e Twitter.

