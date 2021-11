Módulos Vertex de 670W de alto valor da Trina Solar enviados para projeto fotovoltaico piscicultor de 70MW

CHANGZHOU, China, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- No final de setembro, o primeiro lote de módulos da Trina Solar 210 Vertex 670W de 30MW foi enviado para o projeto fotovoltaico piscicultor de Nandagang na cidade de Cangzhou, em Hebei, no norte da China, com mais módulos a serem entregues.

O projeto fotovoltaico piscicultor com capacidade total instalada de 70MW, está localizado no parque industrial de Nandagang, em Cangzhou, rico em solução sais e álcalis e lamaçais. Este projeto estará equipado com módulos da série Vertex 670W e placas inclinadas fixas. Ao configurar o projeto para atender ao setor pesqueiro local e maximizar sua eficiência, a proprietária Concord New Energy exigiu módulos que combinassem alto rendimento energético e confiabilidade. Após cuidadosa avaliação, a empresa optou por módulos da série Vertex. A Concord New Energy também escolheu anteriormente módulos Vertex da série 670W da Trina Solar em um projeto fotovoltaico de 112MW em Dachaidan, província de Qinghai.

Os módulos Vertex 670W da Trina Solar lançados este ano apresentam corte não destrutivo, interconexão de alta densidade e outras técnicas. Os módulos Vertex de 670W são construídos para suportar condições ambientais adversas, incluindo deserto, terra desabitada, altitude elevada, ventos fortes, areia e extremos significativos de temperatura. Os módulos passaram por uma série de testes rigorosos, mantendo consistentemente altos níveis de confiabilidade.

Com a vantagem de alta potência, alta eficiência e alta confiabilidade, o módulo 210 Vertex pode efetivamente reduzir os custos do sistema de projeto da concessionária, aumentar a eficiência do sistema e garantir os retornos do projeto. Em uma era de paridade de rede completa, os módulos 210 Vertex são líderes em LCOE (custo nivelado de energia). De acordo com um estudo sobre LCOE conduzido pelo instituto líder mundial em pesquisa solar, Fraunhofer ISE, na Alemanha, quando são utilizadas placas inclinadas fixas, os módulos 210 Vertex mono-faciais 670W podem reduzir o LCOE em até 7,4%.

Com alta confiabilidade e desempenho de LCOE, os módulos Vertex série 670W da Trina Solar são muito bem recebidos pelos clientes em todo o mundo e aplicados em todos os tipos de projetos de serviço de utilidade pública em larga escala.

Quanto ao projeto fotovoltaico piscicultor de Nandagang, uma vez concluído, será realizada a criação subaquática de peixes e camarões. Com as células fotovoltaicas instaladas acima da água, a energia solar, a pesca e a chuva serão totalmente utilizadas, auxiliando no desenvolvimento econômico e do ecossistema local.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

