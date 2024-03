MoEngage debuteert in het rapport voor realtime interactiebeheer van onafhankelijk onderzoeksbureau

SAN FRANCISCO, 12 maart 2024 /PRNewswire/ -- MoEngage, het platform voor klantbetrokkenheid op basis van inzichten, is opgenomen in het rapport Forrester Wave™: realtime interactiebeheer van het eerste kwartaal van 2024 in de categorie "Contenders".

MoEngage heeft topscores ontvangen op de criteria voor digitale marketing en personalisatie van ervaringen. MoEngage's referentieklanten complimenteerden de lokale ondersteuning ter plaatse en het vermogen om te integreren in hun bestaande ecosystemen. Een klant vertelde ook dat de supportteams altijd beschikbaar waren tijdens testtijden.

"We vinden het geweldig om dit debuut te maken, omdat we de jongste speler in deze sector zijn. Ons basisprincipe bij MoEngage was het inzicht dat consumentenmerken hun klanten willen begrijpen en in real time met hen in contact willen komen. Ze worden echter gehinderd door legacy tools die zich richten op campagnes in plaats van op de voorkeuren van de eindgebruiker.

Na verloop van tijd is gebleken dat onze hypothese juist is. Vorig jaar hebben we met succes een recordaantal klanten uit verouderde marketing clouds aan boord gehaald. Hierbij waren merken die van onze grootste concurrent migreerden. Dit bevestigt onze overtuiging dat grote consumentenmerken hun verouderde marketingtechnologiesystemen, die onnodig complex, frustrerend, duur en middelenintensief zijn geworden, willen upgraden. Meer dan 1200 wereldwijde merken uit meer dan 60 landen hebben voor MoEngage gekozen vanwege ons uitgebreide productaanbod, onze innovatie en de gebruiksvriendelijke interface, samen met ons vermogen om de complexiteit, beveiliging, schaalbaarheid en migratieprocessen aan te pakken die horen bij activiteiten op bedrijfsniveau," zegt Raviteja Dodda, CEO en medeoprichter van MoEngage.

Vorig jaar heeft MoEngage aanzienlijk geïnvesteerd om zijn personalisatiesuite te versterken en de kloof tussen bedrijven en consumenten te overbruggen. Het bedrijf ontwikkelde producten om ervoor te zorgen dat zakelijke merken toegang hadden tot de nieuwste kanalen en mogelijkheden, waaronder generatieve AI vanaf één platform. Dit heeft tot een minder zware technische stack geleid voor zakelijke klanten van MoEngage, waarbij zij niet langer van platform hoeven te verwisselen. Ook zijn de totale eigendomskosten verlaagd.

De Forrester WaveTM onderscheidt leiders, sterk presterende bedrijven, mededingers en uitdagers. Forrester heeft in zijn evaluatie van 30 criteria van leveranciers van real-time interactiebeheer de belangrijkste in kaart gebracht en deze onderzocht, geanalyseerd en beoordeeld als onderdeel van dit rapport. Forrester raadt merken aan op zoek te gaan naar leveranciers die cross-functionele CX-investeringen maximaliseren, de adoptie van verantwoorde AI vergemakkelijken en helpen klantresultaten af te stemmen op bedrijfsdoelen. U kunt het volledige rapport hier raadplegen.

MoEngage is een op inzichten gebaseerd platform voor klantbetrokkenheid waarop meer dan 1.200 wereldwijde consumentenmerken vertrouwen, zoals Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Travelodge en meer. MoEngage geeft marketeers en producteigenaren inzicht in het gedrag van klanten en de mogelijkheid om op basis van deze inzichten te handelen om klanten te betrekken via internet, mobiel, e-mail, sociale media en berichtenkanalen. Consumentenmerken in 60 landen gebruiken MoEngage om gepersonaliseerde ervaringen in real time te creëren voor meer dan 1,6 miljard klanten per maand. MoEngage heeft kantoren in 13 landen en wordt gesteund door Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast en Helion Ventures.

