MoEngage obtient un financement supplémentaire de 180 millions de dollars dans le cadre de la série F et conclut un événement de liquidité pour les employés et les investisseurs

Ce tour de table, mené par ChrysCapital et Dragon Funds, souligne l'élan mondial de MoEngage alors que les entreprises dépassent les nuages de marketing traditionnels pour adopter la plateforme d'engagement client de MoEngage, basée sur les connaissances et destinées aux équipes de marketing et de produits.

La demande pour Merlin AI et la suite d'engagement unifié de MoEngage continue d'augmenter en Amérique du Nord, dans la région EMEA, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est, alors que les marques investissent dans des connaissances plus approfondies et des expériences client connectées.

LONDRES, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- MoEngage, la plateforme d'engagement des clients pour les marques de consommation, a annoncé avoir levé 180 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de son cycle de série F. Cette somme fait suite aux 100 millions de dollars obtenus en novembre 2025, ce qui porte le montant total de la série F à 280 millions de dollars. Le dernier investissement a été mené par les nouveaux investisseurs ChrysCapital et Dragon Funds, aux côtés de Schroders Capital, avec une participation continue des investisseurs actuels TR Capital et B Capital.

Le capital sera utilisé pour accélérer le développement de la suite Merlin AI, mettre en place des équipes importantes de commercialisation en Amérique du Nord et dans la région EMEA et explorer les acquisitions stratégiques qui élargissent les capacités de la plate-forme. MoEngage poursuite le renforcement de sa présence en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est, où les entreprises modernisent leurs systèmes d'engagement client et unifient leurs flux de travail en matière de marketing et de produits.

Parallèlement à ces investissements de croissance, MoEngage a achevé sa deuxième offre publique d'achat destinée aux employés, d'un montant total d'environ 15 millions de dollars, dont bénéficient 259 employés actuels et anciens qui pourront ainsi développer leur patrimoine. Le tour de table comprenait des transactions secondaires sélectionnées pour les investisseurs précoces, à savoir Eight Roads, Helion Venture Partners, Matrix Partners et Ventureast.

« Chez MoEngage, nous pensons que notre réussite est le résultat d'un effort collectif, fondé sur une culture de la responsabilité et de l'innovation. Il est essentiel que nous reconnaissions les personnes qui nous ont contribué à cette réussite », a déclaré Raviteja Dodda, PDG et cofondatrice de MoEngage. « Ce programme de liquidité reflète cet engagement en garantissant que les bâtisseurs de MoEngage, nos employés et les premiers investisseurs ont la possibilité d'être directement associés aux étapes que nous franchissons ensemble. Nous sommes reconnaissants à ChrysCapital, Dragon Funds, Schroders Capital, TR Capital et B Capital pour leur partenariat, qui nous permet de continuer à nous développer à l'échelle mondiale. »

Accélérer la croissance en Europe et au Royaume-Uni

L'Europe et le Royaume-Uni continuent d'être des marchés de croissance clés pour MoEngage, car les entreprises accélèrent leur transformation numérique et adoptent des plateformes d'engagement client basées sur l'IA. En s'appuyant sur sa présence actuelle, l'entreprise prévoit d'accroître ses effectifs dans les deux régions, en renforçant les équipes chargées de la réussite des clients, de l'assistance, des ventes et du marketing, tout en améliorant ses capacités en matière d'IA.

MoEngage collabore avec des entreprises de premier plan dans les domaines de la vente au détail, du commerce électronique, des services financiers et des télécommunications afin d'unifier les données des clients et d'offrir des expériences personnalisées et omnicanales. Ces efforts aident les entreprises dans ces régions à tirer parti de l'IA pour améliorer la rétention et la fidélisation des clients, ainsi que les expériences connectées sur des marchés numériques de plus en plus concurrentiels.

S'appuyant sur son leadership en tant que plateforme d'engagement client pour les spécialistes du marketing, MoEngage renforce sa suite pour les équipes produits grâce à MoEngage Analytics et MoEngage Inform. L'engagement moderne des clients n'étant pas uniquement le fait du marketing, les équipes produits et marketing doivent travailler en utilisant des données communes afin de garantir que les expériences des clients soient connectées et non fragmentées.

MoEngage Inform rationalise les messages transactionnels essentiels, tels que les mots de passe à n'utiliser qu'une seule fois, les mises à jour de compte et les mises à jour de service, via une API unique à travers les canaux de messagerie et les fournisseurs de services, garantissant ainsi une fiabilité distincte des campagnes de marketing. Parallèlement, les capacités améliorées d'analyse des produits de MoEngage Analytics comblent l'écart entre les connaissances et l'action. En unifiant les données comportementales avec l'engagement immédiat, MoEngage permet aux chefs de produit de découvrir les raisons du comportement des utilisateurs et de déclencher instantanément des expériences qui favorisent la fidélisation et la valeur au cours de la durée de vie.

« L'engagement des clients n'a jamais été la responsabilité d'une seule équipe. Les clients traversent de nombreuses expériences qui doivent leur donner l'impression d'être connectés et soutenus », a ajouté M. Dodda. « Lorsque les équipes produits, ingénierie et marketing travaillent à partir des mêmes données et outils, ils peuvent se présenter plus naturellement à leur public. C'est cette expérience que nous voulons aider les entreprises à offrir pour qu'elles puissent développer leurs marques. »

Rishabh Iyer, vice-président de ChrysCapital, a déclaré : « ChrysCapital est ravi de s'associer à MoEngage pour sa prochaine phase de croissance basée sur l'IA. Cet investissement s'inscrit dans notre stratégie consistant à soutenir des plateformes technologiques construites en Inde pour des entreprises internationales, en s'appuyant sur des talents profonds, sur l'efficacité du capital et sur une compréhension détaillée des besoins des entreprises. Nous sommes impressionnés par le modèle d'exploitation rigoureux de MoEngage, son exécution soutenue aux États-Unis et ses vastes capacités en matière de produits. Nous sommes impatients d'aider l'équipe à devenir la première plateforme de technologie de marketing au monde. »

Ridhi Chaudhary, directeur technologique de Dragon Funds, a ajouté : « Nous sommes heureux de nous associer à MoEngage, car la solidité de sa gestion, l'innovation continue de ses produits et sa croissance durable sont impressionantes, Nous pensons que MoEngage propose le meilleur dans sa catégorie et que ses capacités en matière d'IA la placent en bonne position pour devenir le leader en matière de technologies de marketing. » De son côté Aakash Tulsani, directeur général de Dragon Funds, estime : « MoEngage place la barre de l'innovation en exploitant l'IA sur les données de première partie, ce qui la rend essentielle pour les spécialistes du marketing. C'est un privilège d'être à nouveau partenaire de MoEngage, après nos investissements antérieurs. »

« Chez Zeta, nous construisons la pile bancaire moderne pour les principales institutions financières du monde. En tant qu'entreprise axée sur les données, nous nous appuyons sur des informations approfondies sur les clients pour orienter notre stratégie de produits », a déclaré Bhavin Turakhia, cofondateur et PDG de Zeta. « MoEngage Analytics nous a aidé à optimiser les parcours critiques tels que l'accueil, l'activation et la vente croisée, tandis que ses capacités de messagerie nous permettent d'inciter instantanément les clients et combler efficacement le fossé entre la connaissance et l'action. En tant qu'utilisateur du produit, je suis impressionné par l'innovation permanente. En outre, MoEngage Inform est devenu essentiel pour alimenter nos communications critiques, en fournissant des mises à jour de comptes et de transactions avec une fiabilité et une rapidité élevées. »

« MoEngage Inform est devenu un élément essentiel de la façon dont nous gérons notre expérience de commerce électronique chez Loblaw, dans toutes nos activités » a déclaré Charu Pujari, vice-président principal, IA et ingénierie, chez Loblaw Digital. « La plateforme tient les clients au courant de leurs commandes de livraison et de récupération avec la rapidité et la fiabilité qu'ils attendent, ce qui joue un rôel majeur dans l'engagement et la confiance qu'ils ressentent tout au long du processus. »

Avendus Capital a agi en tant que conseiller financier exclusif de l'entreprise et de ses actionnaires.

MoEngage est une plateforme d'engagement client axée sur la connaissance, plébiscitée par plus de 1 350 marques mondiales grand public telles que SoundCloud, McAfee, Flipkart, Kayak, Domino's, Deutsche Telekom ou Travelodge, entre autres. MoEngage aide les spécialistes du marketing et les propriétaires de produits à obtenir des informations sur le comportement des clients et leur donne les moyens d'agir sur la base de ces informations pour entrer en relation avec les clients dans l'ensemble des canaux web, mobiles, sociaux, de courrier électronique et de messagerie.

MoEngage a été reconnu comme le « choix des clients » dans Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Multichannel Marketing Hubs, mai 2025 et comme un « acteur très performant » dans The Forrester Wave™ : plateformes de marketing cross-canal pour le 4e trimestre de 2024.

